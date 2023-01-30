https://crimea.ria.ru/20230130/v-krymu-lzhestroitel-vymanil-u-zhenschiny-640-tysyach-rubley-1126664879.html

В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей

В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 30.01.2023

В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей

36-летний житель Керчи выманил у крымчанки 640 тысяч рублей под предлогом строительства дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, теперь он обвиняется... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T18:08

2023-01-30T18:08

2023-01-30T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 36-летний житель Керчи выманил у крымчанки 640 тысяч рублей под предлогом строительства дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, теперь он обвиняется в мошенничестве.Фейковая стройкаПо данным следствия, безработный керчанин изготовил поддельную печать юрлица и дал объявление в интернете о строительных услугах. На удочку афериста попалась доверчивая крымчанка, которая хотела построить дом в Ленинском районе и отдала лжестроителю 640 тыс. рублей."Свои обязательства мужчина не выполнил, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению", – констатировали в прокуратуре. Теперь его обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело рассмотрит Керченский городской суд.Доверчивые крымчанеТолько за прошлую неделю в Крыму зарегистрировано 66 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились более 7,5 миллионов рублей.Как сообщает Центр цифровой экспертизы Роскачества, в 2023 году самые актуальные схемы мошенничества по-прежнему будут связаны с использованием персональных данных, которые злоумышленники воруют с помощью вредоносного программного обеспечения, а потом используют в целях социального инжиниринга, оформления кредитов, для создания фейков (например, собирать от вашего имени на лечение родственника в соцсетях или просить взаймы у ваших друзей). Читайте также на РИА Новости Крым:Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за суткиПридумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого автоПолиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями

https://crimea.ria.ru/20230129/onlayn-shoping-bez-granits-kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov-1126564892.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, прокуратура республики крым, происшествия, общество, мошенничество, новости крыма