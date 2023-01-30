Рейтинг@Mail.ru
В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230130/v-krymu-lzhestroitel-vymanil-u-zhenschiny-640-tysyach-rubley-1126664879.html
В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей
В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 30.01.2023
В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей
36-летний житель Керчи выманил у крымчанки 640 тысяч рублей под предлогом строительства дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, теперь он обвиняется... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T18:08
2023-01-30T18:08
крым
керчь
прокуратура республики крым
происшествия
общество
мошенничество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125522659_320:455:3151:2048_1920x0_80_0_0_86ab6b1d0d8ea7ee0bc72ae9a3399147.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 36-летний житель Керчи выманил у крымчанки 640 тысяч рублей под предлогом строительства дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, теперь он обвиняется в мошенничестве.Фейковая стройкаПо данным следствия, безработный керчанин изготовил поддельную печать юрлица и дал объявление в интернете о строительных услугах. На удочку афериста попалась доверчивая крымчанка, которая хотела построить дом в Ленинском районе и отдала лжестроителю 640 тыс. рублей."Свои обязательства мужчина не выполнил, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению", – констатировали в прокуратуре. Теперь его обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело рассмотрит Керченский городской суд.Доверчивые крымчанеТолько за прошлую неделю в Крыму зарегистрировано 66 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились более 7,5 миллионов рублей.Как сообщает Центр цифровой экспертизы Роскачества, в 2023 году самые актуальные схемы мошенничества по-прежнему будут связаны с использованием персональных данных, которые злоумышленники воруют с помощью вредоносного программного обеспечения, а потом используют в целях социального инжиниринга, оформления кредитов, для создания фейков (например, собирать от вашего имени на лечение родственника в соцсетях или просить взаймы у ваших друзей). Читайте также на РИА Новости Крым:Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за суткиПридумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого автоПолиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями
https://crimea.ria.ru/20230129/onlayn-shoping-bez-granits-kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov-1126564892.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125522659_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_86c02e5d0c5e901a1837f22b20c4db20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, прокуратура республики крым, происшествия, общество, мошенничество, новости крыма
В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей

Крымчанка отдала мошеннику 640 тысяч рублей на строительство дома – его ждет суд

18:08 30.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымчанка отдала мошеннику 640 тысяч рублей на строительство дома
Крымчанка отдала мошеннику 640 тысяч рублей на строительство дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. 36-летний житель Керчи выманил у крымчанки 640 тысяч рублей под предлогом строительства дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, теперь он обвиняется в мошенничестве.

Фейковая стройка

По данным следствия, безработный керчанин изготовил поддельную печать юрлица и дал объявление в интернете о строительных услугах. На удочку афериста попалась доверчивая крымчанка, которая хотела построить дом в Ленинском районе и отдала лжестроителю 640 тыс. рублей.
"Свои обязательства мужчина не выполнил, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению", – констатировали в прокуратуре.
Теперь его обвиняют в мошенничестве. Уголовное дело рассмотрит Керченский городской суд.
Девушка за компьютером
Вчера, 03:42Радио "Спутник в Крыму"
Онлайн-шопинг без границ: как не попасться на уловки мошенников

Доверчивые крымчане

Только за прошлую неделю в Крыму зарегистрировано 66 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились более 7,5 миллионов рублей.
Как сообщает Центр цифровой экспертизы Роскачества, в 2023 году самые актуальные схемы мошенничества по-прежнему будут связаны с использованием персональных данных, которые злоумышленники воруют с помощью вредоносного программного обеспечения, а потом используют в целях социального инжиниринга, оформления кредитов, для создания фейков (например, собирать от вашего имени на лечение родственника в соцсетях или просить взаймы у ваших друзей).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки
Придумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого авто
Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями
 
КрымКерчьПрокуратура Республики КрымПроисшествияОбществоМошенничествоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей
17:36В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн
16:54США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
16:02Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
15:52Армия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром
15:50Поезда в Крым из Москвы – открыты продажи билетов на весну
15:33Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским
15:20В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:05Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе
14:52Экс-мэра Феодосии отправили под арест
14:48В горах Крыма перевернулась "Нива"
14:38Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога
14:26Две тысячи деревьев под пилу: СК проверит массовую вырубку в Керчи
14:08Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров
14:02Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях
13:50В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек
13:38При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены
13:09В Севастополе собака попала в бетонную западню
12:56ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье
12:16ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие
Лента новостейМолния