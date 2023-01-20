Рейтинг@Mail.ru
Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230120/tri-milliona-vymanili-aferisty-u-zhiteley-kryma-za-sutki-1126499770.html
Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки
Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки
Крымчане за сутки отдали аферистам почти 3 миллиона рублей, всего правоохранители приняли 23 заявления о мошенничестве по телефону и через интернет. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T20:27
2023-01-20T20:27
мвд по республике крым
мошенничество
крым
новости
новости крыма
общество
происшествия
роскачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374711_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_81207cbd0dd87c4c18f035a9c0cc3658.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане за сутки отдали аферистам почти 3 миллиона рублей, всего правоохранители приняли 23 заявления о мошенничестве по телефону и через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полиции, чаще всего жителей полуострова обманывали с помощью телефонных звонков.Самую крупную сумму таким образом аферистам перечислила жительница Симферополя – более 1,2 млн рублей.Используемые мошенниками схемы практически идентичны, меняются лишь сценарии для жертв, отметили в ведомстве.Вместе с тем, количество зарегистрированных за минувшие сутки дистанционных преступлений сравнялось со статикой прошлой недели. Так, в первые рабочие дни 2023 года правоохранители зафиксировали более 20 фактов онлайн-краж с использованием различных схем.Беспроигрышная лотереяВ преддверии Нового года полиция Крыма предупредила граждан о новой схеме мошенничества, которой пользуются аферисты на полуострове. Под предлогом участия в лотереи от местного банка преступники списывают все средства со счетов жертв. Объявления распространялись в социальных сетях, а организатором лотереи якобы выступал один из известных на полуострове банков.Эксперты и правоохранители ни раз предупреждали россиян не терять бдительности в праздничные дни ввиду активности мошенников. Выдавая обманные схемы за "горячие предложения", например, розыгрыш алкоголя, у особо доверчивых пользователей выманивали личные данные, конфиденциальную информацию о банковских счетах и картах.Кроме того, для обмана мошенники используют популярные мессенджеры. Так, пользователям Telegram предлагали проверить, есть ли в списках подлежащих призыву по мобилизации людей их близкие, перейдя по ссылке. Таким образом мошенники узнавали пароль и логин жертвы и в дальнейшем использовали аккаунт и хранящуюся в нем информацию в своих целях.На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.Как вернуть деньгиЕсли вас обманули, шансы вернуть деньги и наказать мошенников есть. Для этого идите в полицию с заявлением, приложите к нему номер телефона, с которого с вами связывались злоумышленники и скриншоты переписки в мессенджерах, советуют эксперты Роскачества.Однако лучше с самого начала проявить бдительность, не реагировать на подозрительные предложения в интернете или по телефону и перепроверять все детали, даже если предложение не вызывают подозрений."При всех видах сделок онлайн за пределами официальных магазинов задавайте продавцу как можно больше вопросов: о товаре, способах оплаты, доставке, возврате, товарных и фискальных чеках. Чтобы убедиться, что на сайте выставлены не чужие фотографии, спросите, где товар можно посмотреть вживую или созвонитесь по видеосвязи. Если с вас требуют полную предоплату за пересылку и категорически отказываются отправлять товар без нее, - насторожитесь", - предупреждают специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкировПовестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя
https://crimea.ria.ru/20230102/politsiya-kryma-predupredila-o-novom-internet-moshennichestve-s-lotereyami-1126237361.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374711_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4e831403f751003a2996dd1295b10a8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд по республике крым, мошенничество, крым, новости, новости крыма, общество, происшествия, роскачество
Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки

Жители Крыма за сутки отдали дистанционным мошенниками почти три миллиона рублей

20:27 20.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане за сутки отдали аферистам почти 3 миллиона рублей, всего правоохранители приняли 23 заявления о мошенничестве по телефону и через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным полиции, чаще всего жителей полуострова обманывали с помощью телефонных звонков.
"Мошенники могут представляться как сотрудниками финансовых структур, так и правоохранительных органов. Под различными предлогами убеждают своих жертв перевести деньги на якобы безопасный счет", - говорится в сообщении.
Самую крупную сумму таким образом аферистам перечислила жительница Симферополя – более 1,2 млн рублей.
Используемые мошенниками схемы практически идентичны, меняются лишь сценарии для жертв, отметили в ведомстве.
Вместе с тем, количество зарегистрированных за минувшие сутки дистанционных преступлений сравнялось со статикой прошлой недели. Так, в первые рабочие дни 2023 года правоохранители зафиксировали более 20 фактов онлайн-краж с использованием различных схем.

Беспроигрышная лотерея

В преддверии Нового года полиция Крыма предупредила граждан о новой схеме мошенничества, которой пользуются аферисты на полуострове. Под предлогом участия в лотереи от местного банка преступники списывают все средства со счетов жертв. Объявления распространялись в социальных сетях, а организатором лотереи якобы выступал один из известных на полуострове банков.
Эксперты и правоохранители ни раз предупреждали россиян не терять бдительности в праздничные дни ввиду активности мошенников. Выдавая обманные схемы за "горячие предложения", например, розыгрыш алкоголя, у особо доверчивых пользователей выманивали личные данные, конфиденциальную информацию о банковских счетах и картах.
Кроме того, для обмана мошенники используют популярные мессенджеры. Так, пользователям Telegram предлагали проверить, есть ли в списках подлежащих призыву по мобилизации людей их близкие, перейдя по ссылке. Таким образом мошенники узнавали пароль и логин жертвы и в дальнейшем использовали аккаунт и хранящуюся в нем информацию в своих целях.
На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.

Как вернуть деньги

Если вас обманули, шансы вернуть деньги и наказать мошенников есть. Для этого идите в полицию с заявлением, приложите к нему номер телефона, с которого с вами связывались злоумышленники и скриншоты переписки в мессенджерах, советуют эксперты Роскачества.
Однако лучше с самого начала проявить бдительность, не реагировать на подозрительные предложения в интернете или по телефону и перепроверять все детали, даже если предложение не вызывают подозрений.
"При всех видах сделок онлайн за пределами официальных магазинов задавайте продавцу как можно больше вопросов: о товаре, способах оплаты, доставке, возврате, товарных и фискальных чеках. Чтобы убедиться, что на сайте выставлены не чужие фотографии, спросите, где товар можно посмотреть вживую или созвонитесь по видеосвязи. Если с вас требуют полную предоплату за пересылку и категорически отказываются отправлять товар без нее, - насторожитесь", - предупреждают специалисты.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров
Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей
2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя
Работа с картой банка
2 января, 12:43
Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями
 
МВД по Республике КрымМошенничествоКрымНовостиНовости КрымаОбществоПроисшествияРоскачество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:54Главные события и заявления дня
21:31Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта
21:06Главные новости Крыма: 20 января
20:52Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом
20:38В Минске отпраздновали День Республики Крым
20:27Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки
20:09Госуслуги помогут защитить недвижимость от мошеннических сделок
19:56В США озвучили новые договоренности по поставкам оружия Украине
19:37Паре наркоторговцев из Севастополя грозит пожизненный срок
19:19Артемовск готовятся взять в оперативное окружение – Пушилин
18:54День республики: как празднуют памятную дату за пределами Крыма
18:38В Сочи столкнулись девять машин, есть погибший
18:24Аномально тепло: прогноз на входные для Крыма
17:55Мы не боимся: в Крыму ответили на угрозу Киева атаковать полуостров
17:36Няня подозревается в краже полумиллиона рублей
17:30Прощай, Leopard: Германия не готова поставлять танки Украине
17:24Крымский девелопер за месяц ввел 39 тысяч "квадратов" жилья в Симферополе
17:13Национализация в Крыму: кинотеатр Яценюка в Ялте переходит республике
16:49Крымчанин избил соседа и выбросил на лестницу умирать
16:33"Скрытая мобилизация": губернатор Севастополя развеял фейк
Лента новостейМолния