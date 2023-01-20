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Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки

Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки - РИА Новости Крым, 20.01.2023

Три миллиона выманили аферисты у жителей Крыма за сутки

Крымчане за сутки отдали аферистам почти 3 миллиона рублей, всего правоохранители приняли 23 заявления о мошенничестве по телефону и через интернет. Об этом... РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T20:27

2023-01-20T20:27

2023-01-20T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Крымчане за сутки отдали аферистам почти 3 миллиона рублей, всего правоохранители приняли 23 заявления о мошенничестве по телефону и через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полиции, чаще всего жителей полуострова обманывали с помощью телефонных звонков.Самую крупную сумму таким образом аферистам перечислила жительница Симферополя – более 1,2 млн рублей.Используемые мошенниками схемы практически идентичны, меняются лишь сценарии для жертв, отметили в ведомстве.Вместе с тем, количество зарегистрированных за минувшие сутки дистанционных преступлений сравнялось со статикой прошлой недели. Так, в первые рабочие дни 2023 года правоохранители зафиксировали более 20 фактов онлайн-краж с использованием различных схем.Беспроигрышная лотереяВ преддверии Нового года полиция Крыма предупредила граждан о новой схеме мошенничества, которой пользуются аферисты на полуострове. Под предлогом участия в лотереи от местного банка преступники списывают все средства со счетов жертв. Объявления распространялись в социальных сетях, а организатором лотереи якобы выступал один из известных на полуострове банков.Эксперты и правоохранители ни раз предупреждали россиян не терять бдительности в праздничные дни ввиду активности мошенников. Выдавая обманные схемы за "горячие предложения", например, розыгрыш алкоголя, у особо доверчивых пользователей выманивали личные данные, конфиденциальную информацию о банковских счетах и картах.Кроме того, для обмана мошенники используют популярные мессенджеры. Так, пользователям Telegram предлагали проверить, есть ли в списках подлежащих призыву по мобилизации людей их близкие, перейдя по ссылке. Таким образом мошенники узнавали пароль и логин жертвы и в дальнейшем использовали аккаунт и хранящуюся в нем информацию в своих целях.На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.Как вернуть деньгиЕсли вас обманули, шансы вернуть деньги и наказать мошенников есть. Для этого идите в полицию с заявлением, приложите к нему номер телефона, с которого с вами связывались злоумышленники и скриншоты переписки в мессенджерах, советуют эксперты Роскачества.Однако лучше с самого начала проявить бдительность, не реагировать на подозрительные предложения в интернете или по телефону и перепроверять все детали, даже если предложение не вызывают подозрений."При всех видах сделок онлайн за пределами официальных магазинов задавайте продавцу как можно больше вопросов: о товаре, способах оплаты, доставке, возврате, товарных и фискальных чеках. Чтобы убедиться, что на сайте выставлены не чужие фотографии, спросите, где товар можно посмотреть вживую или созвонитесь по видеосвязи. Если с вас требуют полную предоплату за пересылку и категорически отказываются отправлять товар без нее, - насторожитесь", - предупреждают специалисты.Читайте также на РИА Новости Крым:"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкировПовестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя

https://crimea.ria.ru/20230102/politsiya-kryma-predupredila-o-novom-internet-moshennichestve-s-lotereyami-1126237361.html

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