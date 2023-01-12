https://crimea.ria.ru/20230112/26-mln-za-sutki-otdali-moshennikam-pensionerki-iz-sevastopolya-1126357083.html

2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя

2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя - РИА Новости Крым, 12.01.2023

2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя

В Севастополе семь пенсионерок за одни сутки попались на удочку мошенников и отдали им 2,6 млн рублей, "спасая родственников, попавших в беду". Об этом сообщает РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T18:38

2023-01-12T18:38

2023-01-12T18:38

севастополь

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мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе семь пенсионерок за одни сутки попались на удочку мошенников и отдали им 2,6 млн рублей, "спасая родственников, попавших в беду". Об этом сообщает пресс-служба полиции города. Как уточняют правоохранители, звонки жещинам, преимущественно старше 80 лет, поступили накануне. Аферисты представлялись полицейскими и сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями.Сейчас злоумышленников и их сообщников разыскивают, по факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Всего за минувшие сутки жители Севастополя приняли 25 аналогичных звонков, в связи с чем граждан в очередной раз призывают к бдительности.Ранее полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве. Под предлогом участия в лотереи от крымского банка мошенники списывают все средства со счетов жертв. Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники в новогодние каникулы обманули крымчан на 2 миллиона рублейНазваны популярные мошеннические схемы 2022 годаИнвесторы и одинокие мужчины: крымчане снова отдают миллионы аферистам

https://crimea.ria.ru/20221217/novye-skhemy-razvoda-aferisty-stali-ispolzovat-neyroset-1125860306.html

https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-aktivizirovalis-moshenniki-gazovschiki-kak-ikh-raspoznat-1125735856.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, мошенничество, общество, происшествия, полиция севастополя, новости крыма