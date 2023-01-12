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2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя
2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя - РИА Новости Крым, 12.01.2023
2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя
В Севастополе семь пенсионерок за одни сутки попались на удочку мошенников и отдали им 2,6 млн рублей, "спасая родственников, попавших в беду". Об этом сообщает РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T18:38
2023-01-12T18:38
севастополь
крым
мошенничество
общество
происшествия
полиция севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе семь пенсионерок за одни сутки попались на удочку мошенников и отдали им 2,6 млн рублей, "спасая родственников, попавших в беду". Об этом сообщает пресс-служба полиции города. Как уточняют правоохранители, звонки жещинам, преимущественно старше 80 лет, поступили накануне. Аферисты представлялись полицейскими и сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями.Сейчас злоумышленников и их сообщников разыскивают, по факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Всего за минувшие сутки жители Севастополя приняли 25 аналогичных звонков, в связи с чем граждан в очередной раз призывают к бдительности.Ранее полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве. Под предлогом участия в лотереи от крымского банка мошенники списывают все средства со счетов жертв. Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники в новогодние каникулы обманули крымчан на 2 миллиона рублейНазваны популярные мошеннические схемы 2022 годаИнвесторы и одинокие мужчины: крымчане снова отдают миллионы аферистам
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, крым, мошенничество, общество, происшествия, полиция севастополя, новости крыма
2,6 млн за сутки отдали мошенникам пенсионерки из Севастополя

В Севастополе семь пенсионерок за сутки отдали мошенникам 2,6 млн рублей на помощь родным

18:38 12.01.2023
 
© 12194226-12194226/pixabayСмартфон
Смартфон
© 12194226-12194226/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе семь пенсионерок за одни сутки попались на удочку мошенников и отдали им 2,6 млн рублей, "спасая родственников, попавших в беду". Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Как уточняют правоохранители, звонки жещинам, преимущественно старше 80 лет, поступили накануне. Аферисты представлялись полицейскими и сообщали, что их близкие стали виновниками ДТП с тяжкими последствиями.
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"Якобы за непривлечение их к уголовной ответственности и под предлогом оказания помощи пострадавшим мошенники требовали крупные суммы денег. Введенные в заблуждение пенсионерки выполняли требования преступников и, упаковав в свертки, отдавали от 150 до 800 тысяч рублей. Деньги передавались курьерам через таксистов, которые не подозревали, что стали невольными участниками мошеннической схемы", – уточнили детали в пресс-службе.
Сейчас злоумышленников и их сообщников разыскивают, по факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Всего за минувшие сутки жители Севастополя приняли 25 аналогичных звонков, в связи с чем граждан в очередной раз призывают к бдительности.
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СевастопольКрымМошенничествоОбществоПроисшествияПолиция СевастополяНовости Крыма
 
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