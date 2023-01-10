https://crimea.ria.ru/20230110/moshenniki-v-novogodnie-kanikuly-obmanuli-krymchan-na-2-milliona-rubley-1126314417.html

Мошенники в новогодние каникулы обманули крымчан на 2 миллиона рублей

Мошенники в новогодние каникулы обманули крымчан на 2 миллиона рублей - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Мошенники в новогодние каникулы обманули крымчан на 2 миллиона рублей

В первую неделю нового года в крымскую полицию поступило 16 заявлений о преступлениях с использованием информационных технологий, в результате которых граждане... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T09:25

2023-01-10T09:25

2023-01-10T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В первую неделю нового года в крымскую полицию поступило 16 заявлений о преступлениях с использованием информационных технологий, в результате которых граждане потеряли более двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД."Наибольшее количество мошенничеств – 10 фактов – связано с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов, посредством которых пользователи отдали злоумышленникам более одного миллиона рублей", - уточнили в ведомстве.Сайты и соцсетиДва заявления о кражах по аналогичной схеме поступили в отделы полиции Ялты и Евпатории. Обе женщины на одном из сайтов бесплатных объявлений присматривали варианты приобретения недвижимости и переписывались с продавцами."Уточнив все подробности и оговорив сумму, покупательницы, не встречаясь лично с владельцами недвижимости, перевели им задаток: одна 180 тысяч, а вторая – 200 тысяч рублей. Собеседники сразу заблокировали переписку и внесли женщин в "черный список", - отметили в МВД.На мошенническую схему с недвижимостью попала и жительница Симферополя. Она решила снять квартиру и, не убедившись в подлинности объявления и предлагаемого жилья, перевела на счет "хозяина" квартиры 34,5 тысячи рублей. После этого связь с мужчиной пропала.ЗвонкиЗа неделю зарегистрировано четыре факта телефонного мошенничества. Люди, поверив "заманчивым" предложениям аферистов, отдали им около 300 тысяч рублей. Так, сельская жительница Красноперекопского района самостоятельно перевела мошеннику почти 166 тысяч рублей."Ей на мобильный номер позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и предложил женщине осуществить перевод денег на резервный счет под предлогом их сохранения. В результате женщина лишилась всех своих накоплений", - рассказали в пресс-службе.По такой же мошеннической схеме лишилась 61 тысячи рублей жительница одного из поселков Бахчисарайского района. А женщина из Ялты решила "защитить" свой счет от несанкционированных списаний и перевела аферистам 20 тысяч.Приложения и ссылкиБолее 600 тысяч рублей исчезло со счетов крымчан после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства и перехода по ссылкам от неизвестных источников. Например, жительница Черноморского района осталась без 436 тысяч рублей, поверив лже-сотруднику банка."Женщине в одном из мессенджеров пришло сообщение якобы от представителя банка. Работник финансовой организации заверил женщину в том, что, установив на свой мобильный телефон "банковское защитное приложение", она сможет таким образом обезопасить свои накопления от несанкционированных списаний. После того, как потерпевшая скачала и установила неизвестную программу, она лишилась всех денежных средств на своем счету", - добавили в ведомстве.А у жительницы Ялты со счета списались 237 тысяч рублей. Она также хотела защитить свои средства с помощью неизвестного приложения, а в итоге осталась вообще без них.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция Крыма предупредила о новом интернет-мошенничестве с лотереями"Биржевые маклеры" и лжегадалки: аферисты обманули крымчан на 13 млнНазваны популярные мошеннические схемы 2022 года

https://crimea.ria.ru/20221220/v-simferopole-perevozchikov-budut-sudit-za-moshennichestvo-1126009020.html

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