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"Биржевые маклеры" и лжегадалки: аферисты обманули крымчан на 13 млн

"Биржевые маклеры" и лжегадалки: аферисты обманули крымчан на 13 млн - РИА Новости Крым, 20.12.2022

"Биржевые маклеры" и лжегадалки: аферисты обманули крымчан на 13 млн

За минувшую неделю жители Крыма 51 раз попадались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более 13 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по РК,... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T18:08

2022-12-20T18:08

2022-12-20T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. За минувшую неделю жители Крыма 51 раз попадались на уловки мошенников и лишились в общей сложности более 13 млн рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, чаще всего граждан обманывали в социальных сетях, мессенджерах и на различных интернет-сайтах. Обман в интернетеПо данным правоохранителей, наибольшей суммы лишился житель Армянска, который откликнулся на одно из рекламных предложений по заработку на бирже. Мужчина зарегистрировался на сайте, после чего с ним связался "биржевой специалист" и пообещал скорое обогащение. Следуя наставлениям, потерпевший перевел на якобы свой депозитный счет более 300 тысяч рублей. Ни прибыли, ни вложений обманутый гражданин так и не увидел.В ведомстве привели еще несколько примеров, как крымчане стали жертвами мошенников. В частности, в пикантной ситуации оказался житель Джанкоя, который перевел аферистам 100 тыс. рублей за нераспространение своих интимных фото в интернете. Жительница Алушты отдала более 290 тыс. рублей, поверив "сотруднику банка", который связался с ней в мессенджере и рекомендовал перевести сбережения на "безопасный счет". Житель симферопольского села Пионерское хотел купить бензиновый генератор, перевел за него 85 тысяч, но остался без денег и товара. Еще одна женщина отдала 6 тыс. рублей за "магические услуги" лжегадалке, с которой познакомилась через соцсеть.Телефонные схемыВ частности, 977,5 тыс. рублей лишился житель Ялты, которому позвонили и предложили "застраховать" сбережения. На третьем месте по размеру утраченной суммы оказалась жительница Ялты, которая оформила кредит на 800 тыс. рублей и перевела деньги мошенникам.Сторонние приложенияЖителю крымской столицы в мессенджер пришло сообщение с логотипом одного из банков. В тексте было указано, что для защиты счета и сохранения денег необходимо установить приложение на мобильный телефон и следовать инструкциям "работника банка". Так два миллиона со счетов мужчины в разных банках мошенники перевели себе.Еще миллион рублей на прошлой неделе аналогичным способом отдали злоумышленникам другие крымчане.Неделей ранее аферисты выманили у жителей республики более 6,7 млн рублей, всего правоохранители приняли 56 заявлений о мошенничестве по телефону и через интернет. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознатьПилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому Ромео"Безопасные счета" и помощь "зятю": крымчане отдали мошенникам 3,7 млн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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