https://crimea.ria.ru/20221213/investory-i-odinokie-muzhchiny-krymchane-snova-otdayut-milliony-aferistam-1125844950.html

Инвесторы и одинокие мужчины: крымчане снова отдают миллионы аферистам

Инвесторы и одинокие мужчины: крымчане снова отдают миллионы аферистам - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Инвесторы и одинокие мужчины: крымчане снова отдают миллионы аферистам

Крымчане за неделю отдали аферистам более 6,7 млн рублей, всего правоохранители приняли 56 заявлений о мошенничестве по телефону и через интернет. Об этом... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T21:32

2022-12-13T21:32

2022-12-13T21:32

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Крымчане за неделю отдали аферистам более 6,7 млн рублей, всего правоохранители приняли 56 заявлений о мошенничестве по телефону и через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.Интернет-схемыПо данным полиции, чаще всего жителей полуострова обманывали в социальных сетях и мессенджерах, заполучив таким образом 1,2 млн рублей. К примеру, симферополец ответил на онлайн-звонок "сотрудника-банка" и перевел на "безопасный счет" 171,2 тыс. рублей. Жительница Красногвардейского района хотела купить куртку и назвала данные своей карты интернет-продавцу, после чего лишилась 96 тыс. рублей. Житель Сак решил заработать на инвестициях и доверил 65 тыс. рублей онлайн-помощнику, который принял деньги, а после этого исчез.Обман по телефонуПо телефону крымчан и гостей полуострова обманывали 15 раз. Поверив словам мошенников, люди отдали им свыше 5 млн рублей. Так, после звонков от "правоохранителей" и "банковских работников", один из пострадавших передал аферистам конфиденциальную информацию о своих счетах "для сверки данных" и лишился 1,9 млн рублей. Жертвой аналогичной схемы стала жительница Сак, которая простилась с суммой в 1,2 млн рублей.А житель Керчи хотел воспользоваться услугами интимного характера, связался с девушкой по телефону из объявлений и, при попытке оплатить вечер в приятной компании, лишился всех денег, хранившихся на карте, – 85 тыс. рублей.Еще почти 470 тыс. рублей ушло на счета мошенников после скачивания сторонних приложений на мобильные устройства. Всего за неделю зафиксировано девять таких фактов.Неделей ранее крымчане 32 раза попадались на удочку мошенников, чаще всего в социальных сетях, интернет-мессенджерах и по телефону. Всего за этот период жители полуострова отдали мошенникам более 3,7 млн рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознатьНовогоднее "кидалово": как не попасться на уловки мошенниковМошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров

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https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-i-na-kubani-moshenniki-ukrali-so-schetov-umershikh-60-mln-rubley-1125322714.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым