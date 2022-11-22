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Мошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Мошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров
Мошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Мошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров
Мошенники навязывают россиянам замену исправных счетчиков воды, в результате чего жертвы обмана рискуют не только отдать свои сбережения аферистам, но еще и... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T07:24
2022-11-22T07:24
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Мошенники навязывают россиянам замену исправных счетчиков воды, в результате чего жертвы обмана рискуют не только отдать свои сбережения аферистам, но еще и получить штраф до 100 тысяч рублей, предупредил председатель Московского жилищного союза Константин Крохин, передает радио Sputnik.По словам специалиста, мошенники представляются сотрудниками водоканала, уполномоченными проверять водомеры. Получив доступ к счетчику, выводят его из строя и навязывают хозяину жилища покупку нового прибора учета. В среднем такая "поверка" обходится жертвам аферистов в 500 рублей, а новый счетчик – в пять тысяч рублей.Однако этими суммами убыток обманутого гражданина может не ограничиться. В случае настоящий проверки, штраф за нарушенную пломбу может достигает 100 тыс. рублей.В этой связи в случае визита в ваш дом какой-либо проверки юрист советует звонить в управляющую компанию или в местный водоканал и уточнять, действительно ли к вам были направлены специалисты. Важно также выяснить имя и фамилию конкретного проверяющего, а затем перепроверить эти данные.Ранее в МВД рассказали о новой схеме удаленного мошенничества на территории Крыма. В социальных сетях мошенники обманывают крымчан, приглашая их поучаствовать в розыгрышах призов, якобы проводимых одним из банков.
https://crimea.ria.ru/20210406/V-Sevastopole-moshenniki-rassylayut-SMS-ot-imeni-Vodokanala-1119436566.html
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общество, совет эксперта
Мошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров

Юрист Крохин: мошенники навязывают россиянам замену исправных счетчиков

07:24 22.11.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСчетчики воды
Счетчики воды - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Мошенники навязывают россиянам замену исправных счетчиков воды, в результате чего жертвы обмана рискуют не только отдать свои сбережения аферистам, но еще и получить штраф до 100 тысяч рублей, предупредил председатель Московского жилищного союза Константин Крохин, передает радио Sputnik.
По словам специалиста, мошенники представляются сотрудниками водоканала, уполномоченными проверять водомеры. Получив доступ к счетчику, выводят его из строя и навязывают хозяину жилища покупку нового прибора учета. В среднем такая "поверка" обходится жертвам аферистов в 500 рублей, а новый счетчик – в пять тысяч рублей.
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Однако этими суммами убыток обманутого гражданина может не ограничиться. В случае настоящий проверки, штраф за нарушенную пломбу может достигает 100 тыс. рублей.
"Мошенники подводят граждан под безучетное потребление воды. Когда факт, что счетчик работает без пломбы, будет выявлен настоящей управляющей компанией, тогда человеку могут дополнительно начислить от 50 до 100 тысяч рублей задолженности по воде", — предупредил Крохин.
В этой связи в случае визита в ваш дом какой-либо проверки юрист советует звонить в управляющую компанию или в местный водоканал и уточнять, действительно ли к вам были направлены специалисты. Важно также выяснить имя и фамилию конкретного проверяющего, а затем перепроверить эти данные.
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Ранее в МВД рассказали о новой схеме удаленного мошенничества на территории Крыма. В социальных сетях мошенники обманывают крымчан, приглашая их поучаствовать в розыгрышах призов, якобы проводимых одним из банков.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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