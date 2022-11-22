https://crimea.ria.ru/20221122/moshenniki-pridumali-novyy-sposob-obmana-rossiyan-s-zamenoy-vodomerov-1125458591.html

Мошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров

Мошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Мошенники придумали новый способ обмана россиян с заменой водомеров

Мошенники навязывают россиянам замену исправных счетчиков воды, в результате чего жертвы обмана рискуют не только отдать свои сбережения аферистам, но еще и... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T07:24

2022-11-22T07:24

2022-11-22T07:24

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Мошенники навязывают россиянам замену исправных счетчиков воды, в результате чего жертвы обмана рискуют не только отдать свои сбережения аферистам, но еще и получить штраф до 100 тысяч рублей, предупредил председатель Московского жилищного союза Константин Крохин, передает радио Sputnik.По словам специалиста, мошенники представляются сотрудниками водоканала, уполномоченными проверять водомеры. Получив доступ к счетчику, выводят его из строя и навязывают хозяину жилища покупку нового прибора учета. В среднем такая "поверка" обходится жертвам аферистов в 500 рублей, а новый счетчик – в пять тысяч рублей.Однако этими суммами убыток обманутого гражданина может не ограничиться. В случае настоящий проверки, штраф за нарушенную пломбу может достигает 100 тыс. рублей.В этой связи в случае визита в ваш дом какой-либо проверки юрист советует звонить в управляющую компанию или в местный водоканал и уточнять, действительно ли к вам были направлены специалисты. Важно также выяснить имя и фамилию конкретного проверяющего, а затем перепроверить эти данные.Ранее в МВД рассказали о новой схеме удаленного мошенничества на территории Крыма. В социальных сетях мошенники обманывают крымчан, приглашая их поучаствовать в розыгрышах призов, якобы проводимых одним из банков.

https://crimea.ria.ru/20210406/V-Sevastopole-moshenniki-rassylayut-SMS-ot-imeni-Vodokanala-1119436566.html

https://crimea.ria.ru/20220728/kak-ekonomit-dengi-na-vode---sovet-eksperta-roskachestva-1123980985.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта