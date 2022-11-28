https://crimea.ria.ru/20221128/novogodnee-kidalovo-kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov-1125564249.html

Новогоднее "кидалово": как не попасться на уловки мошенников

Новогоднее "кидалово": как не попасться на уловки мошенников - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Новогоднее "кидалово": как не попасться на уловки мошенников

Предновогодние скидки и распродажи грозят россиянам разорением – в погоне за приятной стоимостью можно попасться на уловки мошенников. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T03:21

2022-11-28T03:21

2022-11-28T03:21

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Предновогодние скидки и распродажи грозят россиянам разорением – в погоне за приятной стоимостью можно попасться на уловки мошенников. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.По словам Ющука, в дни праздничных распродаж особую активность проявляют мошенники, предлагая жадным до скидок покупателям воспользоваться актуальными предложением. Для этого аферисты создают фальшивые сайты или рассылают фишинговые ссылки в мессенджеры.Убедиться в том, что покупка совершается законно и товар вскоре окажется у вас, можно с помощью несложной проверки сайта через браузер.Если про указанный вами сайт есть свидетельствующая об обмане информация, стоит отказаться от его использования, подчеркивает Ющук.Ранее юрист Крохин рассказал о новой схеме обмана россиян с заменой водомеров.

https://crimea.ria.ru/20221115/investory-i-kriptovalyutchiki-krymchane-otdali-moshennikam-12-mln-1125375791.html

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2022

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совет эксперта