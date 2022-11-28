https://crimea.ria.ru/20221128/novogodnee-kidalovo-kak-ne-popastsya-na-ulovki-moshennikov-1125564249.html
Новогоднее "кидалово": как не попасться на уловки мошенников
Новогоднее "кидалово": как не попасться на уловки мошенников - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Новогоднее "кидалово": как не попасться на уловки мошенников
Предновогодние скидки и распродажи грозят россиянам разорением – в погоне за приятной стоимостью можно попасться на уловки мошенников. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T03:21
2022-11-28T03:21
2022-11-28T03:21
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Предновогодние скидки и распродажи грозят россиянам разорением – в погоне за приятной стоимостью можно попасться на уловки мошенников. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.По словам Ющука, в дни праздничных распродаж особую активность проявляют мошенники, предлагая жадным до скидок покупателям воспользоваться актуальными предложением. Для этого аферисты создают фальшивые сайты или рассылают фишинговые ссылки в мессенджеры.Убедиться в том, что покупка совершается законно и товар вскоре окажется у вас, можно с помощью несложной проверки сайта через браузер.Если про указанный вами сайт есть свидетельствующая об обмане информация, стоит отказаться от его использования, подчеркивает Ющук.Ранее юрист Крохин рассказал о новой схеме обмана россиян с заменой водомеров.
https://crimea.ria.ru/20221115/investory-i-kriptovalyutchiki-krymchane-otdali-moshennikam-12-mln-1125375791.html
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совет эксперта
Новогоднее "кидалово": как не попасться на уловки мошенников
Эксперт Ющук рассказал, как мошенники обманывают россиян с помощью праздничных акций
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым.
Предновогодние скидки и распродажи грозят россиянам разорением – в погоне за приятной стоимостью можно попасться на уловки мошенников. Об этом в эфире радио Sputnik предупредил
эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.
По словам Ющука, в дни праздничных распродаж особую активность проявляют мошенники, предлагая жадным до скидок покупателям воспользоваться актуальными предложением. Для этого аферисты создают фальшивые сайты или рассылают фишинговые ссылки в мессенджеры.
"Мошенники начинают предлагать новогодние скидки на всяческие товары, чаще всего на электронику и бытовую технику, заманивать на фальшивые сайты, которые они создают очень похожими на настоящие. Люди, которые гонятся за дешевизной, рискуют оставить там свои деньги и ничего не получить взамен", – рассказал он.
Убедиться в том, что покупка совершается законно и товар вскоре окажется у вас, можно с помощью несложной проверки сайта через браузер.
"Берете название сайта, на который вы перешли, и до того, как вводить туда свои реквизиты, копируете это название и вбиваете в Google и Яндекс со словом "мошенники" или "кидалово". Не пишете руками, а копируете и вставляете. Потом смотрите, что получится", – рекомендует эксперт.
Если про указанный вами сайт есть свидетельствующая об обмане информация, стоит отказаться от его использования, подчеркивает Ющук.