https://crimea.ria.ru/20230117/krupnyy-ulov-lzhebankiry-vymanili-u-krymchan-okolo-5-mln-rubley-1126428854.html
Крупный "улов": лжебанкиры выманили у крымчан около 10 млн рублей
Крупный "улов": лжебанкиры выманили у крымчан около 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Крупный "улов": лжебанкиры выманили у крымчан около 10 млн рублей
За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано более 20 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились... РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T12:23
2023-01-17T12:23
2023-01-17T12:50
мвд по республике крым
происшествия
крым
общество
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65508b3fe7272cd19f4f6ffa9862072d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано более 20 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились около 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.На крючке "легких денег" По данным ведомства, 21 факт связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. В результате использования этих схем крымчане лишились более 5,5 миллионов рублей. Так, в Раздольненском районе женщина откликнулась на рекламное объявление на одном из сайтов, где предлагали легкий заработок путем инвестирования в фондовый рынок. Она зарегистрировалась на сайте, ввела все свои персональные данные, а также данные банковских карт. Старая схема работаетБлагодаря самой распространенной схеме – мошенничеству с использованием телефонных звонков – злоумышленники выманили у крымчан более 4 миллионов рублей.Самый крупный ущерб нанесен жительнице Симферополя. Женщина потеряла почти 1,2 млн рублей после того, как с ней на связь вышли лжесотрудники государственных учреждений. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка. Они предупредили женщину об угрозе взлома ее банковского счета.Аналогичным образом жители Керчи и Симферополя лишились 400 и 477 тысяч рублей соответственно. Звонившие им мошенники также представились сотрудниками одного из банков и сообщили, что на их имена пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, злоумышленники посоветовали мужчинам перевести все деньги с карт на якобы безопасные счета, что и было сделано.Опасное приложениеЕще один способ, которым мошенниеи продолжают выманивать деньги у крымчан – установка сторонних приложений и переход по ссылкам. За прошедшую неделю на эти уловки поддались трое жителей региона, лишившись почти одного миллиона рублей.Еще одной жертвой мошенника стала жительница крымской столицы. Ей в мессенджер пришло сообщение от неизвестного абонента с логотипом банка, в котором у женщины оформлены платежные карты. В тексте было указано, что для защиты счета и сохранения на нем денег необходимо установить приложение на свой мобильный телефон и далее следовать инструкциям "работника" банка. Таким образом, женщина перевела мошеннику более 20 тысяч рублей.Как еще обманывают крымчанЭксперты также отмечают еще одну популярную у мошенников схему – создание "двойников" популярных интернет-платформ.Злоумышленники создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Цель – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок. Специалисты просят не торопиться с переводом средств на таких платформах, предварительно изучить данные о магазине в "подвале" сайта, проверить компанию через системы СБИС или List.org.На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.
https://crimea.ria.ru/20221114/polmilliona-za-otkup-docheri-kak-v-sevastopole-obmanyvayut-pozhilykh-1125358479.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ef1589c643779e0d4faf0a4e0e5eaa1d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд по республике крым, происшествия, крым, общество, мошенничество
Крупный "улов": лжебанкиры выманили у крымчан около 10 млн рублей
МВД: крымчане за неделю отдали дистанционным мошенникам более 10 миллионов рублей
12:23 17.01.2023 (обновлено: 12:50 17.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано более 20 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились около 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
На крючке "легких денег"
По данным ведомства, 21 факт связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. В результате использования этих схем крымчане лишились более 5,5 миллионов рублей.
Так, в Раздольненском районе женщина откликнулась на рекламное объявление на одном из сайтов, где предлагали легкий заработок путем инвестирования в фондовый рынок. Она зарегистрировалась на сайте, ввела все свои персональные данные, а также данные банковских карт.
"Вскоре с ней на связь вышел "специалист", который пообещал скорейшее обогащение. Следуя его наставлениям, потерпевшая переводила в течение месяца 25 платежами на якобы свой депозитный счет денежные средства разными суммами. Таким образом, женщина потеряла около 2 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Старая схема работает
Благодаря самой распространенной схеме – мошенничеству с использованием телефонных звонков – злоумышленники выманили у крымчан более 4 миллионов рублей.
Самый крупный ущерб нанесен жительнице Симферополя. Женщина потеряла почти 1,2 млн рублей после того, как с ней на связь вышли лжесотрудники государственных учреждений. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка. Они предупредили женщину об угрозе взлома ее банковского счета.
"Чтобы усыпить бдительность гражданки, ее начали направлять от одного "специалиста" к другому, а затем оповестили, что для нее подготовлен "безопасный" счет. Женщина, направилась в одно из отделений банка, где выполнила операцию по переводу своих денежных средств на "резервный" счет", - рассказали в МВД.
Аналогичным образом жители Керчи и Симферополя лишились 400 и 477 тысяч рублей соответственно. Звонившие им мошенники также представились сотрудниками одного из банков и сообщили, что на их имена пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, злоумышленники посоветовали мужчинам перевести все деньги с карт на якобы безопасные счета, что и было сделано.
Опасное приложение
Еще один способ, которым мошенниеи продолжают выманивать деньги у крымчан – установка сторонних приложений и переход по ссылкам. За прошедшую неделю на эти уловки поддались трое жителей региона, лишившись почти одного миллиона рублей.
"Так, житель крымской столицы лишился более 900 тысяч рублей. Как пояснил полицейским симферополец, к нему обратился неизвестный с предложением инвестировать денежные средства с помощью платформы биржевой компании с последующим получением прибыли. Для этого нужно установить на телефон определенную программу и открыть биржевой счет. После того, как мужчина выполнил все необходимые действия, с его банковского счета списались все деньги", - рассказали правоохранители.
Еще одной жертвой мошенника стала жительница крымской столицы. Ей в мессенджер пришло сообщение от неизвестного абонента с логотипом банка, в котором у женщины оформлены платежные карты. В тексте было указано, что для защиты счета и сохранения на нем денег необходимо установить приложение на свой мобильный телефон и далее следовать инструкциям "работника" банка. Таким образом, женщина перевела мошеннику более 20 тысяч рублей.
Как еще обманывают крымчан
Эксперты также отмечают еще одну популярную у мошенников схему
– создание "двойников" популярных интернет-платформ.
Злоумышленники создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Цель – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок. Специалисты просят не торопиться с переводом средств на таких платформах, предварительно изучить данные о магазине в "подвале" сайта, проверить компанию через системы СБИС или List.org.
На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.