https://crimea.ria.ru/20230117/krupnyy-ulov-lzhebankiry-vymanili-u-krymchan-okolo-5-mln-rubley-1126428854.html

Крупный "улов": лжебанкиры выманили у крымчан около 10 млн рублей

Крупный "улов": лжебанкиры выманили у крымчан около 10 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Крупный "улов": лжебанкиры выманили у крымчан около 10 млн рублей

За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано более 20 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились... РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T12:23

2023-01-17T12:23

2023-01-17T12:50

мвд по республике крым

происшествия

крым

общество

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374710_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_65508b3fe7272cd19f4f6ffa9862072d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. За прошедшую неделю в Крыму зарегистрировано более 20 фактов дистанционного мошенничества с использованием различных схем. В результате жители региона лишились около 5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.На крючке "легких денег" По данным ведомства, 21 факт связан с использованием социальных сетей, мессенджеров и интернет-сайтов. В результате использования этих схем крымчане лишились более 5,5 миллионов рублей. Так, в Раздольненском районе женщина откликнулась на рекламное объявление на одном из сайтов, где предлагали легкий заработок путем инвестирования в фондовый рынок. Она зарегистрировалась на сайте, ввела все свои персональные данные, а также данные банковских карт. Старая схема работаетБлагодаря самой распространенной схеме – мошенничеству с использованием телефонных звонков – злоумышленники выманили у крымчан более 4 миллионов рублей.Самый крупный ущерб нанесен жительнице Симферополя. Женщина потеряла почти 1,2 млн рублей после того, как с ней на связь вышли лжесотрудники государственных учреждений. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и работниками банка. Они предупредили женщину об угрозе взлома ее банковского счета.Аналогичным образом жители Керчи и Симферополя лишились 400 и 477 тысяч рублей соответственно. Звонившие им мошенники также представились сотрудниками одного из банков и сообщили, что на их имена пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, злоумышленники посоветовали мужчинам перевести все деньги с карт на якобы безопасные счета, что и было сделано.Опасное приложениеЕще один способ, которым мошенниеи продолжают выманивать деньги у крымчан – установка сторонних приложений и переход по ссылкам. За прошедшую неделю на эти уловки поддались трое жителей региона, лишившись почти одного миллиона рублей.Еще одной жертвой мошенника стала жительница крымской столицы. Ей в мессенджер пришло сообщение от неизвестного абонента с логотипом банка, в котором у женщины оформлены платежные карты. В тексте было указано, что для защиты счета и сохранения на нем денег необходимо установить приложение на свой мобильный телефон и далее следовать инструкциям "работника" банка. Таким образом, женщина перевела мошеннику более 20 тысяч рублей.Как еще обманывают крымчанЭксперты также отмечают еще одну популярную у мошенников схему – создание "двойников" популярных интернет-платформ.Злоумышленники создают поддельные сайты финансовых организаций и известных магазинов. Цель – вынудить человека как можно скорее оплатить покупку. Для этого указывается якобы минимальный остаток единиц товара на складе или же анонсируется скорое аннулирование скидок. Специалисты просят не торопиться с переводом средств на таких платформах, предварительно изучить данные о магазине в "подвале" сайта, проверить компанию через системы СБИС или List.org.На фоне проведения специальной военной операции мошенники также выманивают деньги у доверчивых граждан под предлогом "помощи" беженцам или "поддержки" добровольцев и мобилизованных. Чтобы не стать жертвой преступников, следует помнить, что заниматься сбором пожертвований могут только некоммерческие организации, в уставе которых указана данная цель.

https://crimea.ria.ru/20221114/polmilliona-za-otkup-docheri-kak-v-sevastopole-obmanyvayut-pozhilykh-1125358479.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд по республике крым, происшествия, крым, общество, мошенничество