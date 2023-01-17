https://crimea.ria.ru/20230117/povestka-cherez-telegram-kak-moshenniki-kradut-dannye-polzovateley-1126420575.html
Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей
Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей
Мошенники крадут данные пользователей в Telegram, спекулируя на теме мобилизации и эмоциях россиян. Об этом сообщается на портале Роскачества. РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T08:42
2023-01-17T08:42
2023-01-17T08:42
общество
новости
роскачество
происшествия
россия
частичная мобилизация
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262112_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f7302a7f379b48e60983bb34bd6f2dd0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мошенники крадут данные пользователей в Telegram, спекулируя на теме мобилизации и эмоциях россиян. Об этом сообщается на портале Роскачества.По данным Роскачества, на прошлой неделе в Telegram начали распространять сообщения о новой волне мобилизации в России. Пользователям предлагали проверить, есть ли в списках подлежащих призыву людей их близкие, перейдя по ссылке.В организации предупредили, что таким образом мошенники могут заполучить личные данные пользователей мессенджера и использовать их в своих целях, например, для управления аккаунтом, оформления кредита или ИП на имя гражданина. Также Роскачество призывает россиян быть бдительными и с осторожностью относиться к любым сообщениям и предложениям, которые связаны с актуальными темами, как например мобилизация или COVID-19.Интернет-пользователям не рекомендуют покупать онлайн какие-либо справки и документы, делиться в сети личными и финансовыми данными, в том числе паролями, банковскими кодами, секретными цифрами с оборотной стороны платежной карты, и всегда с осторожностью переходить по любым отправленным вам ссылкам или скачивать предлагаемые файлы.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертНазваны популярные мошеннические схемы 2022 годаНовые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть
https://crimea.ria.ru/20230112/26-mln-za-sutki-otdali-moshennikam-pensionerki-iz-sevastopolya-1126357083.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262112_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d40a962a88f3498eafdb5b1e750ed8ee.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новости, роскачество, происшествия, россия, частичная мобилизация, армия и флот
Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей
Роскачество: аферисты спекулируют на актуальных темах и крадут данные россиян в Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым.
Мошенники крадут данные пользователей в Telegram, спекулируя на теме мобилизации и эмоциях россиян. Об этом сообщается
на портале Роскачества.
По данным Роскачества, на прошлой неделе в Telegram начали распространять сообщения о новой волне мобилизации в России. Пользователям предлагали проверить, есть ли в списках подлежащих призыву людей их близкие, перейдя по ссылке.
"Играя на эмоциях и давя на скорость принятия решений, аферисты уводят человека на сторонний ресурс, где узнают логин и пароль жертвы", - говорится в сообщении.
В организации предупредили, что таким образом мошенники могут заполучить личные данные пользователей мессенджера и использовать их в своих целях, например, для управления аккаунтом, оформления кредита или ИП на имя гражданина. Также Роскачество призывает россиян быть бдительными и с осторожностью относиться к любым сообщениям и предложениям, которые связаны с актуальными темами, как например мобилизация или COVID-19.
Интернет-пользователям не рекомендуют покупать онлайн какие-либо справки и документы, делиться в сети личными и финансовыми данными, в том числе паролями, банковскими кодами, секретными цифрами с оборотной стороны платежной карты, и всегда с осторожностью переходить по любым отправленным вам ссылкам или скачивать предлагаемые файлы.
Читайте также на РИА Новости Крым: