https://crimea.ria.ru/20230117/povestka-cherez-telegram-kak-moshenniki-kradut-dannye-polzovateley-1126420575.html

Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей

Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей - РИА Новости Крым, 17.01.2023

Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей

Мошенники крадут данные пользователей в Telegram, спекулируя на теме мобилизации и эмоциях россиян. Об этом сообщается на портале Роскачества. РИА Новости Крым, 17.01.2023

2023-01-17T08:42

2023-01-17T08:42

2023-01-17T08:42

общество

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происшествия

россия

частичная мобилизация

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мошенники крадут данные пользователей в Telegram, спекулируя на теме мобилизации и эмоциях россиян. Об этом сообщается на портале Роскачества.По данным Роскачества, на прошлой неделе в Telegram начали распространять сообщения о новой волне мобилизации в России. Пользователям предлагали проверить, есть ли в списках подлежащих призыву людей их близкие, перейдя по ссылке.В организации предупредили, что таким образом мошенники могут заполучить личные данные пользователей мессенджера и использовать их в своих целях, например, для управления аккаунтом, оформления кредита или ИП на имя гражданина. Также Роскачество призывает россиян быть бдительными и с осторожностью относиться к любым сообщениям и предложениям, которые связаны с актуальными темами, как например мобилизация или COVID-19.Интернет-пользователям не рекомендуют покупать онлайн какие-либо справки и документы, делиться в сети личными и финансовыми данными, в том числе паролями, банковскими кодами, секретными цифрами с оборотной стороны платежной карты, и всегда с осторожностью переходить по любым отправленным вам ссылкам или скачивать предлагаемые файлы.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертНазваны популярные мошеннические схемы 2022 годаНовые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть

https://crimea.ria.ru/20230112/26-mln-za-sutki-otdali-moshennikam-pensionerki-iz-sevastopolya-1126357083.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, роскачество, происшествия, россия, частичная мобилизация, армия и флот