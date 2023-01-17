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Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей - РИА Новости Крым, 17.01.2023
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Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей
Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей - РИА Новости Крым, 17.01.2023
Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей
Мошенники крадут данные пользователей в Telegram, спекулируя на теме мобилизации и эмоциях россиян. Об этом сообщается на портале Роскачества. РИА Новости Крым, 17.01.2023
2023-01-17T08:42
2023-01-17T08:42
общество
новости
роскачество
происшествия
россия
частичная мобилизация
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мошенники крадут данные пользователей в Telegram, спекулируя на теме мобилизации и эмоциях россиян. Об этом сообщается на портале Роскачества.По данным Роскачества, на прошлой неделе в Telegram начали распространять сообщения о новой волне мобилизации в России. Пользователям предлагали проверить, есть ли в списках подлежащих призыву людей их близкие, перейдя по ссылке.В организации предупредили, что таким образом мошенники могут заполучить личные данные пользователей мессенджера и использовать их в своих целях, например, для управления аккаунтом, оформления кредита или ИП на имя гражданина. Также Роскачество призывает россиян быть бдительными и с осторожностью относиться к любым сообщениям и предложениям, которые связаны с актуальными темами, как например мобилизация или COVID-19.Интернет-пользователям не рекомендуют покупать онлайн какие-либо справки и документы, делиться в сети личными и финансовыми данными, в том числе паролями, банковскими кодами, секретными цифрами с оборотной стороны платежной карты, и всегда с осторожностью переходить по любым отправленным вам ссылкам или скачивать предлагаемые файлы.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем нельзя писать в мессенджерах - киберэкспертНазваны популярные мошеннические схемы 2022 годаНовые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть
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Новости
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РИА Новости Крым
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общество, новости, роскачество, происшествия, россия, частичная мобилизация, армия и флот
Повестка через Telegram: как мошенники крадут данные пользователей

Роскачество: аферисты спекулируют на актуальных темах и крадут данные россиян в Telegram

08:42 17.01.2023
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Мошенники крадут данные пользователей в Telegram, спекулируя на теме мобилизации и эмоциях россиян. Об этом сообщается на портале Роскачества.
По данным Роскачества, на прошлой неделе в Telegram начали распространять сообщения о новой волне мобилизации в России. Пользователям предлагали проверить, есть ли в списках подлежащих призыву людей их близкие, перейдя по ссылке.
"Играя на эмоциях и давя на скорость принятия решений, аферисты уводят человека на сторонний ресурс, где узнают логин и пароль жертвы", - говорится в сообщении.
В организации предупредили, что таким образом мошенники могут заполучить личные данные пользователей мессенджера и использовать их в своих целях, например, для управления аккаунтом, оформления кредита или ИП на имя гражданина. Также Роскачество призывает россиян быть бдительными и с осторожностью относиться к любым сообщениям и предложениям, которые связаны с актуальными темами, как например мобилизация или COVID-19.
Интернет-пользователям не рекомендуют покупать онлайн какие-либо справки и документы, делиться в сети личными и финансовыми данными, в том числе паролями, банковскими кодами, секретными цифрами с оборотной стороны платежной карты, и всегда с осторожностью переходить по любым отправленным вам ссылкам или скачивать предлагаемые файлы.
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