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"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров
"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров - РИА Новости Крым, 18.01.2023
"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров
В Крыму осудят шестерых нелегальных банкиров из Севастополя за организацию сети подставных фирм и офисов для обналичивания денег. Всего злоумышленники успели... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T11:44
2023-01-18T11:44
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
общество
новости крыма
крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму осудят шестерых нелегальных банкиров из Севастополя за организацию сети подставных фирм и офисов для обналичивания денег. Всего злоумышленники успели "заработать" более двух сотен миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.История аферыВ ноябре полиция Севастополя сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей, полученных от физических и юридических лиц, заработав около 220 млн рублей. Отмечалось, что организованную преступную группу для проведения подпольных финансовых операций основал 45-летний севастополец.По данным следствия, преступники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных фирм в сфере торговли, перевозок и строительства, открыв их офисы в Севастополе. Здесь и принимались "заказы" на обналичивание средств под разными предлогами, включая оплату товаров или услуг, от клиентов из разных регионов России.Сделка со следствиемПреступная деятельность, которую пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю и правоохранители, велась почти 2,5 года – с января 2016 по октябрь 2018, рассказали в прокуратуре.Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением в отношении шестерых участников группы в суде.Они обвиняются в незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.Один из участников группы в мае прошлого года заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и был осужден. Он получил три года условно с испытательным сроком на тот же период и штраф в 400 тыс. рублей с учетом содействия органам предварительного расследования и наличия прочих смягчающих обстоятельств, пояснили в прокуратуре.Здесь уточнили, что уголовные дела по обвинению еще одного члена организованной группы, находящегося в розыске, и двух других неустановленных лиц выделены в отдельные производства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского
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РИА Новости Крым
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5
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96
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, общество, новости крыма, крым
"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров

В Севастополе осудят 6 нелегальных банкиров организованной группы за аферу на 220 млн руб.

11:44 18.01.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Севастополе под суд пойдут шестеро нелегальных банкиров организованной группы
В Севастополе под суд пойдут шестеро нелегальных банкиров организованной группы - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму осудят шестерых нелегальных банкиров из Севастополя за организацию сети подставных фирм и офисов для обналичивания денег. Всего злоумышленники успели "заработать" более двух сотен миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

История аферы

В ноябре полиция Севастополя сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей, полученных от физических и юридических лиц, заработав около 220 млн рублей. Отмечалось, что организованную преступную группу для проведения подпольных финансовых операций основал 45-летний севастополец.
По данным следствия, преступники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных фирм в сфере торговли, перевозок и строительства, открыв их офисы в Севастополе. Здесь и принимались "заказы" на обналичивание средств под разными предлогами, включая оплату товаров или услуг, от клиентов из разных регионов России.

Сделка со следствием

Преступная деятельность, которую пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю и правоохранители, велась почти 2,5 года – с января 2016 по октябрь 2018, рассказали в прокуратуре.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением в отношении шестерых участников группы в суде.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей 1958, 1965, 1977, 1982, 1990 г.р. В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой в Ленинский районный суд Севастополя", – уточнили в ведомстве.
Они обвиняются в незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.
Один из участников группы в мае прошлого года заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и был осужден. Он получил три года условно с испытательным сроком на тот же период и штраф в 400 тыс. рублей с учетом содействия органам предварительного расследования и наличия прочих смягчающих обстоятельств, пояснили в прокуратуре.
Здесь уточнили, что уголовные дела по обвинению еще одного члена организованной группы, находящегося в розыске, и двух других неустановленных лиц выделены в отдельные производства.
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