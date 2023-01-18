https://crimea.ria.ru/20230118/ulov-na-220-millionov-v-sevastopole-osudyat-nelegalnykh-bankirov-1126447937.html

"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров

"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров - РИА Новости Крым, 18.01.2023

"Улов" на 220 миллионов: в Севастополе осудят нелегальных банкиров

В Крыму осудят шестерых нелегальных банкиров из Севастополя за организацию сети подставных фирм и офисов для обналичивания денег. Всего злоумышленники успели... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T11:44

2023-01-18T11:44

2023-01-18T11:44

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Крыму осудят шестерых нелегальных банкиров из Севастополя за организацию сети подставных фирм и офисов для обналичивания денег. Всего злоумышленники успели "заработать" более двух сотен миллионов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.История аферыВ ноябре полиция Севастополя сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей, полученных от физических и юридических лиц, заработав около 220 млн рублей. Отмечалось, что организованную преступную группу для проведения подпольных финансовых операций основал 45-летний севастополец.По данным следствия, преступники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных фирм в сфере торговли, перевозок и строительства, открыв их офисы в Севастополе. Здесь и принимались "заказы" на обналичивание средств под разными предлогами, включая оплату товаров или услуг, от клиентов из разных регионов России.Сделка со следствиемПреступная деятельность, которую пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю и правоохранители, велась почти 2,5 года – с января 2016 по октябрь 2018, рассказали в прокуратуре.Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением в отношении шестерых участников группы в суде.Они обвиняются в незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.Один из участников группы в мае прошлого года заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и был осужден. Он получил три года условно с испытательным сроком на тот же период и штраф в 400 тыс. рублей с учетом содействия органам предварительного расследования и наличия прочих смягчающих обстоятельств, пояснили в прокуратуре.Здесь уточнили, что уголовные дела по обвинению еще одного члена организованной группы, находящегося в розыске, и двух других неустановленных лиц выделены в отдельные производства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе мошенники наживались на долевом строительстве и маткапитале В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя, общество, новости крыма, крым