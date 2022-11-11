Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-i-na-kubani-moshenniki-ukrali-so-schetov-umershikh-60-mln-rubley-1125322714.html
В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей
В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей
В Краснодарском крае, Крыму и Московской области задержаны члены преступной группировки, подозреваемые в краже со счетов умерших людей более 60 млн рублей. Об... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T12:32
2022-11-11T12:32
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/25/1116192596_0:35:3202:1836_1920x0_80_0_0_6f4ced26a1c4f60fdcc6b5d7723e7556.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае, Крыму и Московской области задержаны члены преступной группировки, подозреваемые в краже со счетов умерших людей более 60 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились во взаимодействии с представителями служб безопасности банков, на территории Московской области, Краснодарского края и Республики Крым задержаны девять подозреваемых. В их числе предполагаемый организатор", - цитирует Волк "МВД Медиа".По данным полиции, фигуранты незаконно получали доступ к личным кабинетам мобильных банков умерших и переводили средства на подконтрольные счета, распределяя похищенные средства.Деятельность преступной группы пресекли сотрудники московского угрозыска совместно с полицейскими Северо-Восточного административного округа столицы и коллегами из ФСБ России."В отношении семерых участников группы столичные следователи возбудили десять уголовных дел о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ), они находятся под стражей. Еще двоим фигурантам инкриминируется незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (часть 3 статьи 183 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – уточнили в МВД.В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.
https://crimea.ria.ru/20221006/kak-vernut-ukradennye-moshennikami-dengi--ekspert-1124739153.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/25/1116192596_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_8c7bd3e2fdbaa6a3a576e21f95cc8408.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, закон и право
В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей

На Кубани и в Крыму задержали подозреваемых в краже со счетов умерших 60 млн рублей

12:32 11.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник вневедомственной охраны во время учений.
Сотрудник вневедомственной охраны во время учений. - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае, Крыму и Московской области задержаны члены преступной группировки, подозреваемые в краже со счетов умерших людей более 60 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились во взаимодействии с представителями служб безопасности банков, на территории Московской области, Краснодарского края и Республики Крым задержаны девять подозреваемых. В их числе предполагаемый организатор", - цитирует Волк "МВД Медиа".
По данным полиции, фигуранты незаконно получали доступ к личным кабинетам мобильных банков умерших и переводили средства на подконтрольные счета, распределяя похищенные средства.
По версии МВД, подозреваемые причастны как минимум к 50 фактам хищений на сумму свыше 60 млн рублей. При обысках изъята база данных с реквизитами банковских счетов умерших граждан, сим-карты, более десятка банковских карт, 20 мобильных телефонов и пять ноутбуков.
Деятельность преступной группы пресекли сотрудники московского угрозыска совместно с полицейскими Северо-Восточного административного округа столицы и коллегами из ФСБ России.
"В отношении семерых участников группы столичные следователи возбудили десять уголовных дел о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ), они находятся под стражей. Еще двоим фигурантам инкриминируется незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (часть 3 статьи 183 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – уточнили в МВД.
В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 21:02
Как вернуть украденные мошенниками деньги – эксперт
 
МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ОбществоЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра
12:57Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль
12:42Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином
12:37Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа
12:36Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
12:32В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей
12:00Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения
11:18В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым
11:00"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?
10:47В Севастополе выгорела квартира в жилом доме
10:44В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн
10:36В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ
10:27ФСБ задержала крымчанина за покушение на сбыт 3 кг наркотиков
10:22В Мелитополе совершено покушение на замминистра Запорожской области
10:15В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
09:54"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики
09:44На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана
09:31В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
09:28Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода
09:14Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Лента новостейМолния