https://crimea.ria.ru/20221111/v-krymu-i-na-kubani-moshenniki-ukrali-so-schetov-umershikh-60-mln-rubley-1125322714.html

В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей

В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей

В Краснодарском крае, Крыму и Московской области задержаны члены преступной группировки, подозреваемые в краже со счетов умерших людей более 60 млн рублей. Об... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T12:32

2022-11-11T12:32

2022-11-11T12:32

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111619/25/1116192596_0:35:3202:1836_1920x0_80_0_0_6f4ced26a1c4f60fdcc6b5d7723e7556.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае, Крыму и Московской области задержаны члены преступной группировки, подозреваемые в краже со счетов умерших людей более 60 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились во взаимодействии с представителями служб безопасности банков, на территории Московской области, Краснодарского края и Республики Крым задержаны девять подозреваемых. В их числе предполагаемый организатор", - цитирует Волк "МВД Медиа".По данным полиции, фигуранты незаконно получали доступ к личным кабинетам мобильных банков умерших и переводили средства на подконтрольные счета, распределяя похищенные средства.Деятельность преступной группы пресекли сотрудники московского угрозыска совместно с полицейскими Северо-Восточного административного округа столицы и коллегами из ФСБ России."В отношении семерых участников группы столичные следователи возбудили десять уголовных дел о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ), они находятся под стражей. Еще двоим фигурантам инкриминируется незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (часть 3 статьи 183 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – уточнили в МВД.В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.

https://crimea.ria.ru/20221006/kak-vernut-ukradennye-moshennikami-dengi--ekspert-1124739153.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, закон и право