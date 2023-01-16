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В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского
В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского
В Ялте чиновники департамента по жилищно-коммунальному хозяйству заработали миллионы на фиктивных контрактах по благоустройству городских скверов и парков. Об... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T19:11
2023-01-16T19:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Ялте чиновники департамента по жилищно-коммунальному хозяйству заработали миллионы на фиктивных контрактах по благоустройству городских скверов и парков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Предварительная сумма ущерба составила 10 миллионов рублей, уточнили РИА Новости Крым в ведомстве.Установлено, что сотрудники департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты заключили муниципальные контракты с подрядной организацией для благоустройства и капитального ремонта мест общего пользования. Речь идет о Семеизском парке и парке имени Чеховой, скверах Данилевского и Калинина и дворовых территориях на улице Крупская, Годлевского.В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен либо выполнен ненадлежащим образом, указали в прокуратуре. Материалы проверки были направлены в управление Следкома России по Крыму и Севастополю."Должностные лица достоверно знали, что часть работ на данных объектах не выполнена, а стоимость их и материалов завышена. В то же время на расчетный счет подрядной организации были незаконно перечислены бюджетные средства", - говорится в сообщении.По фактам нарушений возбуждены и расследуются уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, назначена строительно-техническая экспертиза, отметили в прокуратуре. Ход расследования взят под личный контроль руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева.Ранее Следком Крыма организовал срочную проверку информации о ненадлежащем благоустройстве сквера имени Данилевского в Ялте после сообщений горожан. Ход был поставлен на личный контроль главы ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком разбирается с самовольной застройкой на территории ЯлтыОпасная зона: СК займется ненадлежащим благоустройством сквера в ЯлтеБастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в Ялте
https://crimea.ria.ru/20230112/zemelnye-makhinatsii-v-sakskom-rayone--rassledovanie-dela-kontroliruet-sk-1126363064.html
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крым, ялта, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, закон и право, новости крыма
В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского

В Ялте чиновники заработали миллионы на фиктивных ремонтах парков и скверов города

19:11 16.01.2023 (обновлено: 19:14 16.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоВ Ялте чиновники заработали миллионы на фиктивных ремонтах парков и скверов города
В Ялте чиновники заработали миллионы на фиктивных ремонтах парков и скверов города - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Ялте чиновники департамента по жилищно-коммунальному хозяйству заработали миллионы на фиктивных контрактах по благоустройству городских скверов и парков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Предварительная сумма ущерба составила 10 миллионов рублей, уточнили РИА Новости Крым в ведомстве.
Установлено, что сотрудники департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты заключили муниципальные контракты с подрядной организацией для благоустройства и капитального ремонта мест общего пользования. Речь идет о Семеизском парке и парке имени Чеховой, скверах Данилевского и Калинина и дворовых территориях на улице Крупская, Годлевского.
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В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен либо выполнен ненадлежащим образом, указали в прокуратуре. Материалы проверки были направлены в управление Следкома России по Крыму и Севастополю.
"Должностные лица достоверно знали, что часть работ на данных объектах не выполнена, а стоимость их и материалов завышена. В то же время на расчетный счет подрядной организации были незаконно перечислены бюджетные средства", - говорится в сообщении.
По фактам нарушений возбуждены и расследуются уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, назначена строительно-техническая экспертиза, отметили в прокуратуре. Ход расследования взят под личный контроль руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева.
Ранее Следком Крыма организовал срочную проверку информации о ненадлежащем благоустройстве сквера имени Данилевского в Ялте после сообщений горожан. Ход был поставлен на личный контроль главы ведомства.
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