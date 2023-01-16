https://crimea.ria.ru/20230116/v-yalte-chinovniki-pogoreli-na-munitsipalnykh-kontraktakh-skvera-danilevskogo-1126422836.html

В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского

В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского - РИА Новости Крым, 16.01.2023

В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского

В Ялте чиновники департамента по жилищно-коммунальному хозяйству заработали миллионы на фиктивных контрактах по благоустройству городских скверов и парков. Об... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T19:11

2023-01-16T19:11

2023-01-16T19:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Ялте чиновники департамента по жилищно-коммунальному хозяйству заработали миллионы на фиктивных контрактах по благоустройству городских скверов и парков. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.Предварительная сумма ущерба составила 10 миллионов рублей, уточнили РИА Новости Крым в ведомстве.Установлено, что сотрудники департамента по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации Ялты заключили муниципальные контракты с подрядной организацией для благоустройства и капитального ремонта мест общего пользования. Речь идет о Семеизском парке и парке имени Чеховой, скверах Данилевского и Калинина и дворовых территориях на улице Крупская, Годлевского.В ходе проверки выяснилось, что ряд оплаченных работ подрядной организацией не выполнен либо выполнен ненадлежащим образом, указали в прокуратуре. Материалы проверки были направлены в управление Следкома России по Крыму и Севастополю."Должностные лица достоверно знали, что часть работ на данных объектах не выполнена, а стоимость их и материалов завышена. В то же время на расчетный счет подрядной организации были незаконно перечислены бюджетные средства", - говорится в сообщении.По фактам нарушений возбуждены и расследуются уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере, назначена строительно-техническая экспертиза, отметили в прокуратуре. Ход расследования взят под личный контроль руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева.Ранее Следком Крыма организовал срочную проверку информации о ненадлежащем благоустройстве сквера имени Данилевского в Ялте после сообщений горожан. Ход был поставлен на личный контроль главы ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком разбирается с самовольной застройкой на территории ЯлтыОпасная зона: СК займется ненадлежащим благоустройством сквера в ЯлтеБастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в Ялте

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