https://crimea.ria.ru/20221125/tenevye-bankiry-iz-sevastopolya-zarabotali-okolo-220-millionov-1125552378.html

Теневые банкиры из Севастополя "заработали" около 220 миллионов

Теневые банкиры из Севастополя "заработали" около 220 миллионов - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Теневые банкиры из Севастополя "заработали" около 220 миллионов

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей, заработав свыше 220... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T21:48

2022-11-25T21:48

2022-11-25T21:48

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей, заработав свыше 220 миллионов. Деталями истории крупного обмана поделились в пресс-службе УМВД России по городу.Как установило следствие, преступную группу для проведения подпольных финансовых операций организовал 45-летний местный житель в 2016 году. К реализации задуманного мужчина привлек двоих родственников и еще пятерых человек.Преступники зарегистрировали восемь фиктивных фирм в сфере строительства, перевозок, торговли оборудованием и стройматериалами. Все – в Москве.Номинальными директорами организаций по договоренности со злоумышленниками были назначены жители Москвы и Воронежа, оказавшиеся в затруднительном материальном положении и получившие за свое согласие участвовать в афере вознаграждение – около 10 тысяч рублей.Клиенты подыскивались из числа юридических лиц. Они перечисляли деньги на счета организаций, подконтрольных подельникам, "по надуманным основаниям, в том числе под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров", рассказали в ведомстве.При этом все платежи от заказчиков обналичивались через оформленные на преступников и легально действующие фирмы, занимавшиеся продажей табачных изделий и продуктов. За услуги здесь брали комиссию 11 %, которая распределялась между подельниками.Связь внутри криминальной группы поддерживалась в определенных мессенджерах, переписка содержала условную терминологию, а имена были вымышленными.В результате за период с 2016 по 2018 годы теневые банкиры смогли привлечь порядка 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и еще более десяти регионов России.Деятельность незаконной группы пресекли сотрудниками ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с севастопольскими коллегами.В ходе следствия, которое велось в разных регионах страны, специалисты провели более 70 обысков и более 150 судебных экспертиз, сделали более 40 выемок и допросили свыше 200 свидетелей. Была изъята бухгалтерская документация, печати, компьютерная техника и мобильные телефоны с информацией, подтверждавшей преступную деятельность группы.Материалы уголовного дела по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в отношении шестерых участников организованной группы, включая ее организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд.Один обвиняемый в настоящее время находится в федеральном розыске. Еще один ранее заключил досудебное соглашение – его дело рассматривалось в особом порядке.Ранее прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников преступной группы, похитивших более 82 млн рублей под видом долевого строительства.

https://crimea.ria.ru/20221011/krasnodarets-zarabotal-5-millionov-i-srok-za-moshennichestvo-v-pandemiyu-1124818673.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия