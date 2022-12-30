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Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом - РИА Новости Крым, 30.12.2022
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Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом
Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом - РИА Новости Крым, 30.12.2022
Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом
В преддверии Нового года под видом праздничных предложений аферисты предлагают участвовать россиянам в розыгрыше алкоголя, рассылая сообщение с условиями в... РИА Новости Крым, 30.12.2022
2022-12-30T20:20
2022-12-30T20:20
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года под видом праздничных предложений аферисты предлагают участвовать россиянам в розыгрыше алкоголя, рассылая сообщение с условиями в популярном мессенджере. Как распознать злоумышленников и избежать обмана "Известиям" рассказали эксперты по информационной безопасности.Введенный в России запрет на онлайн-продажу алкоголя не мешает мошенникам наживаться на доверчивых гражданах. Так, по словам специалиста "Лаборатории Касперского" Ольги Свистуновой, с середины декабря с помощью What's App аферисты предлагают получателям ответить на несколько тематических вопросов и разослать ссылку на акцию другим пользователям. Только 20 декабря эксперты обнаружили более 40 созданных злоумышленниками для кражи персональных данных сайтов.Руководитель направления аналитики и спецпроектов группы компаний InfoWatch Андрей Арсентьев отмечает, что бдительность пользователей усыпляет яркое оформление таких сайтов, привлекательные условия и схожесть с предложениями в других магазинах."Один из ритейлеров действительно проводил похожую акцию: выполнив определенные условия, покупатель мог прибрести бутылку спиртного за 1 рубль", — сказал он.О принципах безопасности в интернет-пространстве рассказал технический директор Swordfish Security Антон Башарин. Эксперт напомнил, что подозрительной стоит считать любую рассылку, которая приходит в мессенджерах или социальных сетях, особенно если в ней есть запрос на персональные данные, в том числе банковских карт. Если ссылка кажется надежной, то открыть ее специалист рекомендует в приватном окне браузера, а скачанные файлы – игнорировать."Стоит ставить под сомнения любые заманчивые предложения о подарках, скидках, акциях и так далее, поступающие от якобы известных поставщиков товаров и услуг через мессенджеры, электронную почту или SMS. Кроме этого, важно всегда перепроверять информацию на официальных ресурсах и не передавать личные данные и банковские реквизиты", — заключил Башарин и посоветовал следить за новостями о новых методах мошенничества.Ранее о популярных мошеннических схемах 2022 года рассказали в Банке Россия.
https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-aktivizirovalis-moshenniki-gazovschiki-kak-ikh-raspoznat-1125735856.html
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новости, новый год 2023, общество
Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом

Мошенники крадут деньги россиян, предлагая им бесплатный алкоголь в мессенджерах

20:20 30.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года под видом праздничных предложений аферисты предлагают участвовать россиянам в розыгрыше алкоголя, рассылая сообщение с условиями в популярном мессенджере. Как распознать злоумышленников и избежать обмана "Известиям" рассказали эксперты по информационной безопасности.
Введенный в России запрет на онлайн-продажу алкоголя не мешает мошенникам наживаться на доверчивых гражданах. Так, по словам специалиста "Лаборатории Касперского" Ольги Свистуновой, с середины декабря с помощью What's App аферисты предлагают получателям ответить на несколько тематических вопросов и разослать ссылку на акцию другим пользователям. Только 20 декабря эксперты обнаружили более 40 созданных злоумышленниками для кражи персональных данных сайтов.
"Согласно легенде, чтобы получить приз, нужно либо разослать ссылку на акцию друзьям, а потом оставить свои данные для доставки бутылки, либо заплатить за нее 1 рубль, для чего требуется на сайте мошенников ввести данные карты, включая CVV-код", — пояснила Свистунова.
Руководитель направления аналитики и спецпроектов группы компаний InfoWatch Андрей Арсентьев отмечает, что бдительность пользователей усыпляет яркое оформление таких сайтов, привлекательные условия и схожесть с предложениями в других магазинах.
"Один из ритейлеров действительно проводил похожую акцию: выполнив определенные условия, покупатель мог прибрести бутылку спиртного за 1 рубль", — сказал он.
О принципах безопасности в интернет-пространстве рассказал технический директор Swordfish Security Антон Башарин. Эксперт напомнил, что подозрительной стоит считать любую рассылку, которая приходит в мессенджерах или социальных сетях, особенно если в ней есть запрос на персональные данные, в том числе банковских карт. Если ссылка кажется надежной, то открыть ее специалист рекомендует в приватном окне браузера, а скачанные файлы – игнорировать.
"Стоит ставить под сомнения любые заманчивые предложения о подарках, скидках, акциях и так далее, поступающие от якобы известных поставщиков товаров и услуг через мессенджеры, электронную почту или SMS. Кроме этого, важно всегда перепроверять информацию на официальных ресурсах и не передавать личные данные и банковские реквизиты", — заключил Башарин и посоветовал следить за новостями о новых методах мошенничества.
Ранее о популярных мошеннических схемах 2022 года рассказали в Банке Россия.
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