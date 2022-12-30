https://crimea.ria.ru/20221230/prazdnichnaya-afera-chem-moshenniki-odarivayut-rossiyan-pered-novym-godom-1126221316.html

Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом

Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Праздничная афера: чем мошенники "одаривают" россиян перед Новым годом

В преддверии Нового года под видом праздничных предложений аферисты предлагают участвовать россиянам в розыгрыше алкоголя, рассылая сообщение с условиями в... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T20:20

2022-12-30T20:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года под видом праздничных предложений аферисты предлагают участвовать россиянам в розыгрыше алкоголя, рассылая сообщение с условиями в популярном мессенджере. Как распознать злоумышленников и избежать обмана "Известиям" рассказали эксперты по информационной безопасности.Введенный в России запрет на онлайн-продажу алкоголя не мешает мошенникам наживаться на доверчивых гражданах. Так, по словам специалиста "Лаборатории Касперского" Ольги Свистуновой, с середины декабря с помощью What's App аферисты предлагают получателям ответить на несколько тематических вопросов и разослать ссылку на акцию другим пользователям. Только 20 декабря эксперты обнаружили более 40 созданных злоумышленниками для кражи персональных данных сайтов.Руководитель направления аналитики и спецпроектов группы компаний InfoWatch Андрей Арсентьев отмечает, что бдительность пользователей усыпляет яркое оформление таких сайтов, привлекательные условия и схожесть с предложениями в других магазинах."Один из ритейлеров действительно проводил похожую акцию: выполнив определенные условия, покупатель мог прибрести бутылку спиртного за 1 рубль", — сказал он.О принципах безопасности в интернет-пространстве рассказал технический директор Swordfish Security Антон Башарин. Эксперт напомнил, что подозрительной стоит считать любую рассылку, которая приходит в мессенджерах или социальных сетях, особенно если в ней есть запрос на персональные данные, в том числе банковских карт. Если ссылка кажется надежной, то открыть ее специалист рекомендует в приватном окне браузера, а скачанные файлы – игнорировать."Стоит ставить под сомнения любые заманчивые предложения о подарках, скидках, акциях и так далее, поступающие от якобы известных поставщиков товаров и услуг через мессенджеры, электронную почту или SMS. Кроме этого, важно всегда перепроверять информацию на официальных ресурсах и не передавать личные данные и банковские реквизиты", — заключил Башарин и посоветовал следить за новостями о новых методах мошенничества.Ранее о популярных мошеннических схемах 2022 года рассказали в Банке Россия.

https://crimea.ria.ru/20221207/v-krymu-aktivizirovalis-moshenniki-gazovschiki-kak-ikh-raspoznat-1125735856.html

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