https://crimea.ria.ru/20230119/pridumal-skhemu-zhitelya-kryma-budut-sudit-za-prodazhu-chuzhogo-avto-1126447268.html

Придумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого авто

Придумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого авто - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Придумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого авто

47-летний житель Симферопольского района продал по поддельным документам арендованный автомобиль, его ждет суд, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T18:24

2023-01-19T18:24

2023-01-19T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 47-летний житель Симферопольского района продал по поддельным документам арендованный автомобиль, его ждет суд, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Сомнительная сделкаПо данным пресс-службы, к симферопольским правоохранителям обратился 26-летний местный житель, который купил машину у малознакомого мужчины за 150 тысяч рублей, но документы на авто оказались поддельными. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который признался в содеянном:В ожидании судаКак уточнили в полиции, все вырученные деньги злоумышленник успел потратить. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба. Меру наказания определит суд, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы."Автомобиль изъят и помещен на площадку временного задержания транспортных средств. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный "улов": лжебанкиры выманили у крымчан около 10 млн рублейМошенники в новогодние каникулы обманули крымчан на 2 миллиона рублейНазваны популярные мошеннические схемы 2022 года

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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