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Придумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого авто
Придумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого авто - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Придумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого авто
47-летний житель Симферопольского района продал по поддельным документам арендованный автомобиль, его ждет суд, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T18:24
2023-01-19T18:24
2023-01-19T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 47-летний житель Симферопольского района продал по поддельным документам арендованный автомобиль, его ждет суд, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Сомнительная сделкаПо данным пресс-службы, к симферопольским правоохранителям обратился 26-летний местный житель, который купил машину у малознакомого мужчины за 150 тысяч рублей, но документы на авто оказались поддельными. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который признался в содеянном:В ожидании судаКак уточнили в полиции, все вырученные деньги злоумышленник успел потратить. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба. Меру наказания определит суд, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы."Автомобиль изъят и помещен на площадку временного задержания транспортных средств. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный "улов": лжебанкиры выманили у крымчан около 10 млн рублейМошенники в новогодние каникулы обманули крымчан на 2 миллиона рублейНазваны популярные мошеннические схемы 2022 года
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Придумал схему: жителя Крыма будут судить за продажу чужого авто
Крымчанин пойдет под суд за продажу по поддельным документам арендованного авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. 47-летний житель Симферопольского района продал по поддельным документам арендованный автомобиль, его ждет суд, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Сомнительная сделка
По данным пресс-службы, к симферопольским правоохранителям обратился 26-летний местный житель, который купил машину у малознакомого мужчины за 150 тысяч рублей, но документы на авто оказались поддельными. Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который признался в содеянном:
"Подозреваемый рассказал, что вышеуказанный автомобиль арендовал у знакомой, после чего, придумав мошенническую схему, решил его продать. Подделав нужные документы на транспорт, злоумышленник реализовал свой преступный план возле автостоянки одного из местных торговых центров", - раскрыли детали аферы в пресс-службе.
В ожидании суда
Как уточнили в полиции, все вырученные деньги злоумышленник успел потратить. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело за мошенничество с причинением значительного ущерба. Меру наказания определит суд, санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Автомобиль изъят и помещен на площадку временного задержания транспортных средств. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - добавили в МВД.
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