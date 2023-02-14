https://crimea.ria.ru/20230214/rokovoy-udar-krymchanke-dali-sem-let-za-ubiystvo-priyatelya-1126966741.html

Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля

Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля - РИА Новости Крым, 14.02.2023

Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля

48-летнюю жительницу Крыма приговорили к семи годам колонии за убийство приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T11:33

2023-02-14T11:33

2023-02-14T11:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. 48-летнюю жительницу Крыма приговорили к семи годам колонии за убийство приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел в октябре прошлого года на территории садового товарищества в селе Трудовое под Симферополем. Женщина в компании своего 60-летнего приятеля распивала спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой она нанесла мужчине один удар ножом.От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной и приговорил ее к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топоромПочти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленнойСевастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, общество