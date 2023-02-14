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Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля
Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля - РИА Новости Крым, 14.02.2023
Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля
48-летнюю жительницу Крыма приговорили к семи годам колонии за убийство приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T11:33
2023-02-14T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. 48-летнюю жительницу Крыма приговорили к семи годам колонии за убийство приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел в октябре прошлого года на территории садового товарищества в селе Трудовое под Симферополем. Женщина в компании своего 60-летнего приятеля распивала спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой она нанесла мужчине один удар ножом.От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной и приговорил ее к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бездомный ворвался в дом пенсионерки и ударил ее топоромПочти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленнойСевастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, прокуратура республики крым, новости крыма, происшествия, общество
Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеля

Прокуратура: жительнице Крыма дали семь лет колонии за убийство приятеля

11:33 14.02.2023
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. 48-летнюю жительницу Крыма приговорили к семи годам колонии за убийство приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Инцидент произошел в октябре прошлого года на территории садового товарищества в селе Трудовое под Симферополем. Женщина в компании своего 60-летнего приятеля распивала спиртное. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой она нанесла мужчине один удар ножом.
Нож - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 10:46
Пьяная керчанка нанесла пять ножевых сожителю, "чтобы испугать"
От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.
По результатам рассмотрения дела суд признал женщину виновной и приговорил ее к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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