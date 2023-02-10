https://crimea.ria.ru/20230210/pochti-romeo-i-dzhuletta-v-krymu-muzhchinu-osudyat-za-ubiystvo-vozlyublennoy-1126907551.html
Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной
Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной
В Крыму осудят жителя Красноперекопского района за убийство своей возлюбленной, которое он совершил более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T14:50
2023-02-10T14:50
2023-02-10T14:52
крым
красноперекопск
происшествия
общество
крымский следком
прокуратура республики крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму осудят жителя Красноперекопского района за убийство своей возлюбленной, которое он совершил более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.Инцидент произошел в 2001 году в Красноперекопске. По версии следствия, между хозяином, его новой подругой и ее бывшим мужем во время распития алкоголя вспыхнул конфликт. Женщина сбежала и скрылась в недостроенном доме неподалеку."Однако новый приятель, будучи в состоянии опьянения, нашел ее, избил и задушил. Спустя несколько месяцев останки тела обнаружили прохожие", - уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Спустя 22 года в ходе расследования преступлений прошлых лет следователи и следователи-криминалисты наладили контакт с подозреваемым. 47-летний мужчина дал признательные показания и раскаялся. Его причастность к убийству подтвердилась в ходе ситуационной экспертизы и следственного эксперимента.Следственным отделом по Красноперекопску расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило материалы дела в суд.
https://crimea.ria.ru/20230208/v-krymu-iz-za-khalatnosti-politseyskogo-mat-ubila-chetyrekhletnego-rebenka-1126853207.html
крым
красноперекопск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, красноперекопск, происшествия, общество, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма
Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной
Крымчанин предстанет перед судом за убийство возлюбленной двацатилетней давности
14:50 10.02.2023 (обновлено: 14:52 10.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму осудят жителя Красноперекопского района за убийство своей возлюбленной, которое он совершил более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.
Инцидент произошел в 2001 году в Красноперекопске. По версии следствия, между хозяином, его новой подругой и ее бывшим мужем во время распития алкоголя вспыхнул конфликт. Женщина сбежала и скрылась в недостроенном доме неподалеку.
"Однако новый приятель, будучи в состоянии опьянения, нашел ее, избил и задушил. Спустя несколько месяцев останки тела обнаружили прохожие", - уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Спустя 22 года в ходе расследования преступлений прошлых лет следователи и следователи-криминалисты наладили контакт с подозреваемым. 47-летний мужчина дал признательные показания и раскаялся. Его причастность к убийству подтвердилась в ходе ситуационной экспертизы и следственного эксперимента.
Следственным отделом по Красноперекопску расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило материалы дела в суд.