https://crimea.ria.ru/20230210/pochti-romeo-i-dzhuletta-v-krymu-muzhchinu-osudyat-za-ubiystvo-vozlyublennoy-1126907551.html

Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной

Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной

В Крыму осудят жителя Красноперекопского района за убийство своей возлюбленной, которое он совершил более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T14:50

2023-02-10T14:50

2023-02-10T14:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму осудят жителя Красноперекопского района за убийство своей возлюбленной, которое он совершил более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.Инцидент произошел в 2001 году в Красноперекопске. По версии следствия, между хозяином, его новой подругой и ее бывшим мужем во время распития алкоголя вспыхнул конфликт. Женщина сбежала и скрылась в недостроенном доме неподалеку."Однако новый приятель, будучи в состоянии опьянения, нашел ее, избил и задушил. Спустя несколько месяцев останки тела обнаружили прохожие", - уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Спустя 22 года в ходе расследования преступлений прошлых лет следователи и следователи-криминалисты наладили контакт с подозреваемым. 47-летний мужчина дал признательные показания и раскаялся. Его причастность к убийству подтвердилась в ходе ситуационной экспертизы и следственного эксперимента.Следственным отделом по Красноперекопску расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило материалы дела в суд.

https://crimea.ria.ru/20230208/v-krymu-iz-za-khalatnosti-politseyskogo-mat-ubila-chetyrekhletnego-rebenka-1126853207.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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