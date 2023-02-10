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Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной
Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной
В Крыму осудят жителя Красноперекопского района за убийство своей возлюбленной, которое он совершил более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T14:50
2023-02-10T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму осудят жителя Красноперекопского района за убийство своей возлюбленной, которое он совершил более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.Инцидент произошел в 2001 году в Красноперекопске. По версии следствия, между хозяином, его новой подругой и ее бывшим мужем во время распития алкоголя вспыхнул конфликт. Женщина сбежала и скрылась в недостроенном доме неподалеку."Однако новый приятель, будучи в состоянии опьянения, нашел ее, избил и задушил. Спустя несколько месяцев останки тела обнаружили прохожие", - уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Спустя 22 года в ходе расследования преступлений прошлых лет следователи и следователи-криминалисты наладили контакт с подозреваемым. 47-летний мужчина дал признательные показания и раскаялся. Его причастность к убийству подтвердилась в ходе ситуационной экспертизы и следственного эксперимента.Следственным отделом по Красноперекопску расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило материалы дела в суд.
https://crimea.ria.ru/20230208/v-krymu-iz-za-khalatnosti-politseyskogo-mat-ubila-chetyrekhletnego-rebenka-1126853207.html
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РИА Новости Крым
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крым, красноперекопск, происшествия, общество, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма
Почти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленной

Крымчанин предстанет перед судом за убийство возлюбленной двацатилетней давности

14:50 10.02.2023 (обновлено: 14:52 10.02.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму осудят жителя Красноперекопского района за убийство своей возлюбленной, которое он совершил более 20 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Крыма.
Инцидент произошел в 2001 году в Красноперекопске. По версии следствия, между хозяином, его новой подругой и ее бывшим мужем во время распития алкоголя вспыхнул конфликт. Женщина сбежала и скрылась в недостроенном доме неподалеку.
"Однако новый приятель, будучи в состоянии опьянения, нашел ее, избил и задушил. Спустя несколько месяцев останки тела обнаружили прохожие", - уточнили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Статуэтка богини правосудия Фемиды
8 февраля, 13:58
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Спустя 22 года в ходе расследования преступлений прошлых лет следователи и следователи-криминалисты наладили контакт с подозреваемым. 47-летний мужчина дал признательные показания и раскаялся. Его причастность к убийству подтвердилась в ходе ситуационной экспертизы и следственного эксперимента.
Следственным отделом по Красноперекопску расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направило материалы дела в суд.
 
КрымКрасноперекопскПроисшествияОбществоКрымский СледкомПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
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