https://crimea.ria.ru/20230208/sevastopolets-poluchil-8-let-kolonii-za-zhestokoe-ubiystvo-muzhchiny-v-bare-1126862694.html

Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре

Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре

Суд в Севастополе приговорил 45-летнего местного жителя к восьми годам тюрьмы за убийство мужчины в баре, сообщила пресс-служба главного следственного... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T18:11

2023-02-08T18:11

2023-02-08T18:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 45-летнего местного жителя к восьми годам тюрьмы за убийство мужчины в баре, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по региону."Вечером 23 сентября 2022 года между мужчинами, отдыхавшими в баре по проспекту Генерала Острякова, на бытовой почве произошла словесная ссора, в результате которой 44-летний злоумышленник нанес оппоненту имевшимся при себе ножом удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался", - говорится в сообщении.Как уточнили в прокуратуре города, конфликт произошел на почве разногласий в музыкальных предпочтениях. В ходе ссоры злоумышленник пошел в магазин, где купил хозяйственный нож, вернулся и ударил им оппонента.Ленинский районный суд Севастополя приговорил виновного к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил поддержанный государственным обвинителем гражданский иск вдовы о взыскании с осужденного материального ущерба и компенсации морального вреда на сумму более 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийствомУдар ножом в шею: ссора в севастопольском баре закончилась убийствомВ Севастопольском кафе убили мужчину из-за спора о музыке

https://crimea.ria.ru/20230127/v-sevastopole-bezdomnyy-vorvalsya-v-dom-pensionerki-i-udaril-ee-toporom-1126623844.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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