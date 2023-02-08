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Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре
Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре
Суд в Севастополе приговорил 45-летнего местного жителя к восьми годам тюрьмы за убийство мужчины в баре, сообщила пресс-служба главного следственного... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T18:11
2023-02-08T18:11
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 45-летнего местного жителя к восьми годам тюрьмы за убийство мужчины в баре, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по региону."Вечером 23 сентября 2022 года между мужчинами, отдыхавшими в баре по проспекту Генерала Острякова, на бытовой почве произошла словесная ссора, в результате которой 44-летний злоумышленник нанес оппоненту имевшимся при себе ножом удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался", - говорится в сообщении.Как уточнили в прокуратуре города, конфликт произошел на почве разногласий в музыкальных предпочтениях. В ходе ссоры злоумышленник пошел в магазин, где купил хозяйственный нож, вернулся и ударил им оппонента.Ленинский районный суд Севастополя приговорил виновного к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил поддержанный государственным обвинителем гражданский иск вдовы о взыскании с осужденного материального ущерба и компенсации морального вреда на сумму более 1 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийствомУдар ножом в шею: ссора в севастопольском баре закончилась убийствомВ Севастопольском кафе убили мужчину из-за спора о музыке
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севастополь, происшествия, крымский следком, прокуратура города севастополя, новости, общество, новости крыма
Севастополец получил 8 лет колонии за жестокое убийство мужчины в баре

Следком: житель Севастополя приговорен к восьми годам колонии за убийство в баре

18:11 08.02.2023
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Суд в Севастополе приговорил 45-летнего местного жителя к восьми годам тюрьмы за убийство мужчины в баре, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по региону.
"Вечером 23 сентября 2022 года между мужчинами, отдыхавшими в баре по проспекту Генерала Острякова, на бытовой почве произошла словесная ссора, в результате которой 44-летний злоумышленник нанес оппоненту имевшимся при себе ножом удар в шею. От полученного ранения потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в прокуратуре города, конфликт произошел на почве разногласий в музыкальных предпочтениях. В ходе ссоры злоумышленник пошел в магазин, где купил хозяйственный нож, вернулся и ударил им оппонента.
Ленинский районный суд Севастополя приговорил виновного к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил поддержанный государственным обвинителем гражданский иск вдовы о взыскании с осужденного материального ущерба и компенсации морального вреда на сумму более 1 млн рублей.
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СевастопольПроисшествияКрымский СледкомПрокуратура города СевастополяНовостиОбществоНовости Крыма
 
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