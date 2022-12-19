https://crimea.ria.ru/20221219/vilku-k-shee-v-sevastopole-muzhchina-zaderzhan-posle-ugroz-ubiystvom-1125999779.html

Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийством

Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийством - РИА Новости Крым, 19.12.2022

Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийством

Угрозы вилкой сожительнице превратили жителя Севастополя в фигуранта сразу двух уголовных дел, и он может попасть за решетку на два года. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.12.2022

2022-12-19T20:15

2022-12-19T20:15

2022-12-19T20:15

происшествия

севастополь

умвд россии по севастополю

новости

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124110864_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_74d8ad2efdde454946693555744a6575.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Угрозы вилкой сожительнице превратили жителя Севастополя в фигуранта сразу двух уголовных дел, и он может попасть за решетку на два года. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Отмечается, что все началось с домашнего конфликта между 40-летний мужчиной и его 38-летней сожительницей, который возник на почве разногласий в вопросах воспитания ее ребенка.Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая сообщила о происшествии в полицию. Подозреваемый был доставлен в территориальный орган внутренних дел для разбирательства.Там выяснилось, что несколькими днями ранее этот же мужчина в ходе ссоры со знакомым во дворе дома использовал металлический прут. Им он проткнул шины на колесах автомобиля своего оппонента, причинив ущерб на 18 тыс. рублей, уточнили в полиции.Кроме того, обнаружилось, что этот гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности – за кражи и нарушение ПДД. Теперь в отношении него возбуждено еще два уголовных дела за угрозы убийством и умышленное повреждение имущества.Максимальная санкция соответствующих статей УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Крымчанин нанес 20 ножевых ранений приятелю – приговор суда В Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийство В Крыму пьяный пенсионер убил случайного прохожего

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, умвд россии по севастополю, новости, новости крыма, крым