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Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийством - РИА Новости Крым, 19.12.2022
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Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийством
Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийством - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийством
Угрозы вилкой сожительнице превратили жителя Севастополя в фигуранта сразу двух уголовных дел, и он может попасть за решетку на два года. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T20:15
2022-12-19T20:15
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Угрозы вилкой сожительнице превратили жителя Севастополя в фигуранта сразу двух уголовных дел, и он может попасть за решетку на два года. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Отмечается, что все началось с домашнего конфликта между 40-летний мужчиной и его 38-летней сожительницей, который возник на почве разногласий в вопросах воспитания ее ребенка.Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая сообщила о происшествии в полицию. Подозреваемый был доставлен в территориальный орган внутренних дел для разбирательства.Там выяснилось, что несколькими днями ранее этот же мужчина в ходе ссоры со знакомым во дворе дома использовал металлический прут. Им он проткнул шины на колесах автомобиля своего оппонента, причинив ущерб на 18 тыс. рублей, уточнили в полиции.Кроме того, обнаружилось, что этот гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности – за кражи и нарушение ПДД. Теперь в отношении него возбуждено еще два уголовных дела за угрозы убийством и умышленное повреждение имущества.Максимальная санкция соответствующих статей УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Крымчанин нанес 20 ножевых ранений приятелю – приговор суда В Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийство В Крыму пьяный пенсионер убил случайного прохожего
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Вилку к шее: в Севастополе мужчина задержан после угроз убийством

Севастополец обвинен по двум статьям после угроз расправы "вилкой в шею"

20:15 19.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРесторанный сервис
Ресторанный сервис - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Угрозы вилкой сожительнице превратили жителя Севастополя в фигуранта сразу двух уголовных дел, и он может попасть за решетку на два года. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
Отмечается, что все началось с домашнего конфликта между 40-летний мужчиной и его 38-летней сожительницей, который возник на почве разногласий в вопросах воспитания ее ребенка.
"Мужчина посчитал, что приятельница ненадлежащим образом воспитывает своего сына. В ходе ссоры севастополец схватил столовую вилку, приставил ее к шее женщины и пригрозил расправой", – рассказали в ведомстве.
Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая сообщила о происшествии в полицию. Подозреваемый был доставлен в территориальный орган внутренних дел для разбирательства.
Там выяснилось, что несколькими днями ранее этот же мужчина в ходе ссоры со знакомым во дворе дома использовал металлический прут. Им он проткнул шины на колесах автомобиля своего оппонента, причинив ущерб на 18 тыс. рублей, уточнили в полиции.
Кроме того, обнаружилось, что этот гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности – за кражи и нарушение ПДД. Теперь в отношении него возбуждено еще два уголовных дела за угрозы убийством и умышленное повреждение имущества.
Максимальная санкция соответствующих статей УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
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