https://crimea.ria.ru/20230216/brosil-umirat-na-ulitse-krymchanin-osuzhden-za-pyanoe-ubiystvo-znakomoy-1127019203.html

Бросил умирать на улице: крымчанин осужден за пьяное убийство знакомой

Бросил умирать на улице: крымчанин осужден за пьяное убийство знакомой - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Бросил умирать на улице: крымчанин осужден за пьяное убийство знакомой

50-летний житель Красноперекопского района осужден за убийство знакомой, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T14:36

2023-02-16T14:36

2023-02-16T14:36

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красноперекопск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. 50-летний житель Красноперекопского района осужден за убийство знакомой, которое совершил в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Убийство было совершено в мае прошлого года. Во время ссоры пьяный крымчанин нанес своей знакомой ножевое ранение и решил скрыть следы убийства."Мужчина в ночное время вынес потерпевшую из квартиры и оставил во дворе дома недалеко от входа в подъезд, где последнюю утром мертвой обнаружила дворник", - уточнили детали в надзорном ведомстве.Решением суда злоумышленник признан виновным и приговорен к 7,5 годам заключения в колонии строго режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:Роковой удар: крымчанке дали семь лет за убийство приятеляПочти Ромео и Джульетта: крымчанина осудят за убийство возлюбленнойУбил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, красноперекопск, прокуратура республики крым, происшествия, новости крыма, общество