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Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников

Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников

В Крыму мужчина погиб от рук отца, накинувшегося на него с кухонным ножом. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T12:02

2023-02-17T12:02

2023-02-17T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму мужчина погиб от рук отца, накинувшегося на него с кухонным ножом. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Между отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого 65-летний мужчина взялся за нож и тяжело ранил потерпевшего, нанеся ему не менее четырех ударов ножом. Отмечается, что ссора происходила в присутствии других родственников.Крымчанин обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Бросил умирать на улице: крымчанин осужден за пьяное убийство знакомойУбийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 летВ Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости крыма, крым, закон и право, прокуратура республики крым, общество