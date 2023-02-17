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Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников
Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников
В Крыму мужчина погиб от рук отца, накинувшегося на него с кухонным ножом. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T12:02
2023-02-17T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму мужчина погиб от рук отца, накинувшегося на него с кухонным ножом. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Между отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого 65-летний мужчина взялся за нож и тяжело ранил потерпевшего, нанеся ему не менее четырех ударов ножом. Отмечается, что ссора происходила в присутствии других родственников.Крымчанин обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Бросил умирать на улице: крымчанин осужден за пьяное убийство знакомойУбийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 летВ Крыму из-за халатности полицейского мать убила четырехлетнего ребенка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, новости крыма, крым, закон и право, прокуратура республики крым, общество
Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников

Житель Крыма предстанет перед судом за нападение на сына с ножом

12:02 17.02.2023
 
© Фото: pixabayПравосудие
Правосудие
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Крыму мужчина погиб от рук отца, накинувшегося на него с кухонным ножом. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Между отцом и сыном возник конфликт, в ходе которого 65-летний мужчина взялся за нож и тяжело ранил потерпевшего, нанеся ему не менее четырех ударов ножом. Отмечается, что ссора происходила в присутствии других родственников.
"Обвиняемый вызвал сотрудников правоохранительных органов, а также медицинских работников. Несмотря на оказанную помощь, мужчина скончался от полученных колото-резанных ран в больнице", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Крымчанин обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.
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