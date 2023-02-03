https://crimea.ria.ru/20230203/ubiystvo-pensionerki-v-krymu-iz-za-500-rubley--vinovnomu-dali-13-let-1126758340.html

Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет

Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет

Верховный суд Крыма вынес приговор 37-летнему жителю Симферопольского района по делу об убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T11:11

2023-02-03T11:11

2023-02-03T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор 37-летнему жителю Симферопольского района по делу об убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Инцидент произошел в мае прошлого года в селе Маленькое под Симферополем. Подсудимый находился в доме своей 86-летней знакомой. Выпив алкоголя, он попросил у пожилой женщины 500 рублей, но она отказала. Тогда он избил ее металлическим колпаком от газового баллона и, прихватив деньги, скрылся. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - проинформировали в прокуратуре.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии крымчанка задушила мать – приговор судаФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству полицейскихВ Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца

https://crimea.ria.ru/20230127/v-sevastopole-bezdomnyy-vorvalsya-v-dom-pensionerki-i-udaril-ee-toporom-1126623844.html

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крым, прокуратура республики крым, происшествия, закон и право, верховный суд крыма, новости крыма