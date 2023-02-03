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Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет
Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет
Верховный суд Крыма вынес приговор 37-летнему жителю Симферопольского района по делу об убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба республиканской... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T11:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор 37-летнему жителю Симферопольского района по делу об убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.Инцидент произошел в мае прошлого года в селе Маленькое под Симферополем. Подсудимый находился в доме своей 86-летней знакомой. Выпив алкоголя, он попросил у пожилой женщины 500 рублей, но она отказала. Тогда он избил ее металлическим колпаком от газового баллона и, прихватив деньги, скрылся. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - проинформировали в прокуратуре.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии крымчанка задушила мать – приговор судаФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству полицейскихВ Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца
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крым, прокуратура республики крым, происшествия, закон и право, верховный суд крыма, новости крыма
Убийство пенсионерки в Крыму из-за 500 рублей – виновному дали 13 лет

Прокуратура: жителя Крыма приговорили к 13 годам колонии за разбой и убийство пенсионерки

11:11 03.02.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВерховный суд Республики Крым
Верховный суд Республики Крым - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма вынес приговор 37-летнему жителю Симферопольского района по делу об убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Инцидент произошел в мае прошлого года в селе Маленькое под Симферополем. Подсудимый находился в доме своей 86-летней знакомой. Выпив алкоголя, он попросил у пожилой женщины 500 рублей, но она отказала. Тогда он избил ее металлическим колпаком от газового баллона и, прихватив деньги, скрылся. Пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице.
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"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима", - проинформировали в прокуратуре.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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