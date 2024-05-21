Чем Зеленский остается важен для Украины
Зеленский остается государственным преступником и должен понести наказание – политолог
© ROMAN PILIPEY / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
© ROMAN PILIPEY / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в ночь с 20 на 21 мая перестал быть легитимным президентом Украины, но остается государственным преступником, который должен понести наказание. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
"В ночь с 20 на 21 мая Зеленский стал нелегитимным президентом. Он находится за границами правового поля. Он на Украине, но не президент. Я бы рекомендовал называть его лидером преступного киевского режима. Это государственный преступник, который должен понести наказание", – сказал Гусев.
Он также напомнил, что 4 мая Зеленский был объявлен МВД России в розыск.
"О чем это говорит? Сейчас же все носятся с идеей инициации мирных переговоров с Украиной. Но может ли человек, объявленный в международный розыск, возглавлять переговорную группу по урегулированию конфликта? Это нонсенс", – отметил эксперт.
При этом все мирные инициативы, которые предлагают противники России, пробуксовывают, поскольку опираются на так называемую "формулу мира" Зеленского, где речь идет о конфликте между РФ и Украиной, но это ложь, сказал эксперт. В сложившейся ситуации ни о каких мирных договоренностях с Зеленским "тем более не может идти речи", добавил он.
"С ним договариваться, во-первых, не о чем, во-вторых, это юридическая коллизия. И всем понятно, что мы воюем со странами коллективного Запада. Не с коллективным Западом, а его странами. И все договоренности должны быть между сторонами конфликта. Для России это США как главный модератор и их партнеры по Европе", – сказал Гусев.
Комментируя заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что Владимир Зеленский остается для организации "главой государства Украина", Гусев отметил, что не удивлен этим, учитывая стратегию Запада.
"Да кто вы такие вообще, чтобы заявлять от имени Организации объединенных наций, от 194 стран-членов об этом? Ведь надо выносить тогда опрос на голосование, на Генеральную Ассамблею. Поэтому что там говорят в Нью-Йорке относительно Зеленского и его полномочий – черт с ними. У нас есть свое мнение. Он не является легитимным президентом этой страны", – заключил Гусев.
20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.
По словам председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что Владимир Зеленский по истечении срока своих полномочий в качестве президента Украины стал самозванцем.
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