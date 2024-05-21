https://crimea.ria.ru/20240521/chem-zelenskiy-ostaetsya-vazhen-dlya-ukrainy-1137462134.html

Чем Зеленский остается важен для Украины

Чем Зеленский остается важен для Украины - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Чем Зеленский остается важен для Украины

Владимир Зеленский в ночь с 20 на 21 мая перестал быть легитимным президентом Украины, но остается государственным преступником, который должен понести... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T14:39

2024-05-21T14:39

2024-05-21T14:37

радио "спутник в крыму"

украина

владимир зеленский (президент украины)

в мире

политика

выборы на украине

александр гусев

мнения

коллективный запад

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/15/1137462022_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfd614a52f109700d89b7937e6c49e4a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в ночь с 20 на 21 мая перестал быть легитимным президентом Украины, но остается государственным преступником, который должен понести наказание. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.Он также напомнил, что 4 мая Зеленский был объявлен МВД России в розыск. "О чем это говорит? Сейчас же все носятся с идеей инициации мирных переговоров с Украиной. Но может ли человек, объявленный в международный розыск, возглавлять переговорную группу по урегулированию конфликта? Это нонсенс", – отметил эксперт.При этом все мирные инициативы, которые предлагают противники России, пробуксовывают, поскольку опираются на так называемую "формулу мира" Зеленского, где речь идет о конфликте между РФ и Украиной, но это ложь, сказал эксперт. В сложившейся ситуации ни о каких мирных договоренностях с Зеленским "тем более не может идти речи", добавил он."С ним договариваться, во-первых, не о чем, во-вторых, это юридическая коллизия. И всем понятно, что мы воюем со странами коллективного Запада. Не с коллективным Западом, а его странами. И все договоренности должны быть между сторонами конфликта. Для России это США как главный модератор и их партнеры по Европе", – сказал Гусев.Комментируя заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика о том, что Владимир Зеленский остается для организации "главой государства Украина", Гусев отметил, что не удивлен этим, учитывая стратегию Запада.20 мая истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестает быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" не намерен, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.По словам председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, с 21 мая нелегитимной становится вся вертикаль власти в стране.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее заявил, что Владимир Зеленский по истечении срока своих полномочий в качестве президента Украины стал самозванцем. Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине стала нелегитимной вся вертикаль власти – МедведчукКатастрофическое падение: уровень поддержки Зеленского ниже 20 процентовЗамглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в России

https://crimea.ria.ru/20240521/pochemu-zelenskiy-skatyvaetsya-v-isteriku---otvet-kremlya-1137455120.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский (президент украины), в мире, политика, выборы на украине, александр гусев, мнения, коллективный запад, сша