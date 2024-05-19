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Замглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в России

Замглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в России - РИА Новости Крым, 19.05.2024

Замглавы офиса Зеленского объявлен в розыск в России

Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец объявлен в розыск, следует из МВД России. РИА Новости Крым, 19.05.2024

2024-05-19T09:30

2024-05-19T09:30

2024-05-19T09:30

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. Замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Роман Машовец объявлен в розыск, следует из МВД России.Статья уголовного кодекса, по которой он разыскивается, не указывается.Офицер военной разведки Роман Машовец занимает должность замруководителя офиса Зеленского с апреля 2020 года.В начале мая прошлого года ФСБ сообщала о предотвращении покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Были задержаны действовавшие в Крыму члены глубоко законспирированной агентурной группы ГУР МО – шесть граждан России и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки и компонентов взрывных устройств.По данным ФСБ, непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников выступил офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец.Предотвращенные теракты в КрымуВ начале февраля в Крыму сотрудники ФСБ задержали троих граждан, подозреваемых в организации покушения на жизнь одного из руководителей Республики Крым. Они по заданию СБУ планировали взорвать автомобиль своей жертвы.У подозреваемых обнаружены и изъяты два радиоуправляемых самодельных взрывных устройства. Одно из них было изготовлено из доработанной противотанковой мины производства Германии, масса ее заряда на основе гексогена составляла 1,9 кг.Задержанная пособница СБУ призналась, что подготовка к теракту против одного из руководителей Крыма велась с конца января по начало февраля 2024 года.В декабре 2023 года ФСБ заявила о раскрытии в Крыму законспирированной разветвленной сети агентов украинских спецслужб, созданной под контролем Запада. Агентов планировалось использовать для совершения резонансных диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих ВС России и ФСБ, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова.3 июля в ФСБ заявили о предотвращении попытки убийства главы Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый в организации покушения был задержан, им оказался гражданин России 1988 года рождения. Он был завербован СБУ и прошел на Украине специальный курс обучения.13 мая МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко. Неделей ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего главкома вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.Также ранее стало известно, что МВД России объявило в розыск ряд бывших чиновников Украины – экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.В России также объявлены в розыск Владимир Зеленский и экс-президент Украины Петр Порошенко.* внесен в России в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:В розыск объявлен экс-президент Украины ПорошенкоКомандующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыскВ розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, украина, розыск, новости, безопасность, антитеррор, новости