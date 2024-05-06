https://crimea.ria.ru/20240506/eks-glava-mvd-ukrainy-i-eks-glava-snbo-ukrainy-obyavleny-v-rozysk-1137069865.html

Экс-глава МВД Украины и экс-глава СНБО Украины объявлены в розыск

Экс-глава МВД Украины и экс-глава СНБО Украины объявлены в розыск - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Экс-глава МВД Украины и экс-глава СНБО Украины объявлены в розыск

МВД РФ объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T07:33

2024-05-06T07:33

2024-05-06T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, следует из базы ведомства.Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.Аваков* возглавлял МВД Украины с 2014 по 2021 годы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в 2022 году перечислил Авакова* среди фигурантов уголовных дел о преступлениях в Донбассе. Климкин занимал должность главы украинского МИД с июня 2014 года по август 2019 года. Гройсман в 2014-2016 годах был спикером Верховной рады. Данилов возглавлял СНБО Украины в 2019-2024 годах.Ранее СК РФ сообщал о предъявлении обвинений за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донбасса ряду высокопоставленных чиновников, которые входили в состав Совета нацбезопасности и обороны Украины. Отмечалось, что они поддержали решение о проведении в Донбассе так называемой антитеррористической операции, а также приняли участие в руководстве ею. В перечне лиц, которым предъявлены обвинения, упоминаются Климкин, Гройсман и Стець, который занимал пост министра информационной политики Украины в 2014-2019 годах.* внесен в России в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Зеленского объявили в розыскВ розыск объявлен экс-президент Украины ПорошенкоКомандующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыскВ розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины

https://crimea.ria.ru/20240331/zelenskiy-khochet-blitskriga--ekspert-o-naznachenii-danilova-v-moldaviyu-1136171803.html

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новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, украина, розыск, политика, в мире