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В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко
В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, пишет РИА Новости со ссылкой на базу ведомства. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T16:05
2024-05-04T16:05
2024-05-04T16:37
петр порошенко
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россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, пишет РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.Это уже второй лидер киевского режима, объявленный в розыск за день. В субботу в списке МВД появился действующий глава киевского режима Владимир Зеленский."Петр Алексеевич Порошенко, 26.09.1965. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке. При этом статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Петр Порошенко занимал должность президента Украины с 2014 по 2019 годы. Под его руководством в Крым была прекращена подача воды (апрель 2014), после подрыва ЛЭП началась энергоблокада полуострова, прекратилось железнодорожное сообщение с полуостровом и была остановлена поставка продуктов с территории Украины. Он известен также скандальным визитом в Крым, в ходе которого крымчане прогнали его по центральным улицам Симферополя от здания Государственного совета до железнодорожного вокзала.В апреле 2024 года Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины, однако они так и не были назначены.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяцЛюдей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологиюВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента
https://crimea.ria.ru/20240228/kak-poroshenko-v-krym-ezdil-chto-proizoshlo-28-fevralya-2014-goda-1135265996.html
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петр порошенко, украина, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко
Бывший президент Украины Порошенко объявлен в розыск в России - МВД
16:05 04.05.2024 (обновлено: 16:37 04.05.2024)