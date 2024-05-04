Рейтинг@Mail.ru
В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240504/v-rozysk-obyavlen-eks-prezident-ukrainy-poroshenko-1137048496.html
В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко
В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, пишет РИА Новости со ссылкой на базу ведомства. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T16:05
2024-05-04T16:37
петр порошенко
украина
россия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111648/27/1116482727_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_58c0f4cc729fbf372afe2de119e2eca3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, пишет РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.Это уже второй лидер киевского режима, объявленный в розыск за день. В субботу в списке МВД появился действующий глава киевского режима Владимир Зеленский."Петр Алексеевич Порошенко, 26.09.1965. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке. При этом статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Петр Порошенко занимал должность президента Украины с 2014 по 2019 годы. Под его руководством в Крым была прекращена подача воды (апрель 2014), после подрыва ЛЭП началась энергоблокада полуострова, прекратилось железнодорожное сообщение с полуостровом и была остановлена поставка продуктов с территории Украины. Он известен также скандальным визитом в Крым, в ходе которого крымчане прогнали его по центральным улицам Симферополя от здания Государственного совета до железнодорожного вокзала.В апреле 2024 года Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины, однако они так и не были назначены.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяцЛюдей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологиюВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента
https://crimea.ria.ru/20240228/kak-poroshenko-v-krym-ezdil-chto-proizoshlo-28-fevralya-2014-goda-1135265996.html
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111648/27/1116482727_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_cf867dfc00f4478760e07b8f9415265c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
петр порошенко, украина, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости
В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко

Бывший президент Украины Порошенко объявлен в розыск в России - МВД

16:05 04.05.2024 (обновлено: 16:37 04.05.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, пишет РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.
Это уже второй лидер киевского режима, объявленный в розыск за день. В субботу в списке МВД появился действующий глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Петр Алексеевич Порошенко, 26.09.1965. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке.
При этом статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Петр Порошенко занимал должность президента Украины с 2014 по 2019 годы. Под его руководством в Крым была прекращена подача воды (апрель 2014), после подрыва ЛЭП началась энергоблокада полуострова, прекратилось железнодорожное сообщение с полуостровом и была остановлена поставка продуктов с территории Украины.
Он известен также скандальным визитом в Крым, в ходе которого крымчане прогнали его по центральным улицам Симферополя от здания Государственного совета до железнодорожного вокзала.
В апреле 2024 года Петр Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах президента Украины, однако они так и не были назначены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяц
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию
ВС Украины открыл дело против рады из-за неназначении выборов президента
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
28 февраля, 10:0910 лет госперевороту на Украине
Как Порошенко в Крым ездил: что произошло 28 февраля 2014 года
 
Петр ПорошенкоУкраинаРоссияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18Площадь пожара на складе под Симферополем выросла в два раза
18:04В Феодосии с вечера субботы закроют движение по центральной улице
17:52Новые взрывы в Харькове: мощный пожар вспыхнул на производстве
17:39В Симферополе вспыхнул пожар
17:29Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск
17:07"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы
16:45В Симферополе восстановлено движение на обрушившейся дороге
16:26Пять складов боеприпасов и более 6,5 тысяч боевиков: итоги боев за неделю
16:11ЧП в Белгороде: пострадали пять человек и повреждены 30 домов
16:05В розыск объявлен экс-президент Украины Порошенко
15:56Движение по Крымскому мосту открыто
15:45Крымский мост закрыт
15:21Зеленского объявили в розыск
15:14Студент или уклонист: в вузах Украины введут экзамен для проверки мужчин
14:56Законная цель: на Украине разбомбили эшелон с техникой НАТО
14:40Российские ПВО за неделю сбили 15 ракет АТАCМS и 17 авиабомб Hammer
14:2625 высокоточных ударов: поражены ракетные склады и цеха производства БПЛА
14:16Чудо произошло: в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
13:54В Краснодарском крае на Пасху ожидаются заморозки
13:32В Токмаке завершили разбор завалов дома после удара ВСУ: спасены 4 жильца
Лента новостейМолния