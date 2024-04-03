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Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах
Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах
Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен участвовать в следующих выборах президента Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera. РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T06:39
2024-04-03T06:39
2024-04-03T06:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен участвовать в следующих выборах президента Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera. "Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, – да", – цитирует телеканал РИА Новости.По словам Порошенко, для проведения выборов Украине нужно победить в конфликте.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, но киевская власть не стала их назначать, обосновав такое решение действующим в стране военным положением. В 2023 году ряд представителей международных организаций, в том числе ПАСЕ, а также некоторые американские сенаторы, призывали Киев провести президентские выборы. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая.В понедельник экс-депутат украинского парламента Олег Царев заявил, что в Верховной Раде созрел заговор против президента Украины Владимира Зеленского, конечной целью которого является приход к власти Петра Порошенко после 20 мая, когда истекут конституционные полномочия действующего главы государства.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
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петр порошенко, новости, политика, выборы на украине, владимир зеленский (президент украины), госпереворот, украина
Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах
Порошенко объявил о намерении участвовать в следующих президентских выборах на Украине
06:39 03.04.2024 (обновлено: 06:46 03.04.2024)