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Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен участвовать в следующих выборах президента Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera. РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T06:39

2024-04-03T06:39

2024-04-03T06:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Экс-президент Украины Петр Порошенко намерен участвовать в следующих выборах президента Украины. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera. "Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, – да", – цитирует телеканал РИА Новости.По словам Порошенко, для проведения выборов Украине нужно победить в конфликте.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, но киевская власть не стала их назначать, обосновав такое решение действующим в стране военным положением. В 2023 году ряд представителей международных организаций, в том числе ПАСЕ, а также некоторые американские сенаторы, призывали Киев провести президентские выборы. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая.В понедельник экс-депутат украинского парламента Олег Царев заявил, что в Верховной Раде созрел заговор против президента Украины Владимира Зеленского, конечной целью которого является приход к власти Петра Порошенко после 20 мая, когда истекут конституционные полномочия действующего главы государства.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Отказ от проведения выборов президента на Украине, как того требует закон, чреват государственным переворотом, который может произойти в ближайший месяц и так же, как любые попытки изменить законодательство "под Зеленского", не приведет к установлению легитимной власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.

https://crimea.ria.ru/20240331/den-nevyborov-ozhidaet-li-ukrainu-dvortsovyy-perevorot-1136171299.html

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