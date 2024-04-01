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В Верховной раде готовят "домашний" переворот против Зеленского - РИА Новости Крым, 01.04.2024
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В Верховной раде готовят "домашний" переворот против Зеленского
В Верховной раде готовят "домашний" переворот против Зеленского - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Верховной раде готовят "домашний" переворот против Зеленского
В Верховной раде созрел заговор против президента Украины Владимира Зеленского, конечной целью которого является приход к власти Петра Порошенко после 20 мая,... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T12:43
2024-04-01T12:43
олег царев
верховная рада украины
владимир зеленский (президент украины)
украина
петр порошенко
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Верховной раде созрел заговор против президента Украины Владимира Зеленского, конечной целью которого является приход к власти Петра Порошенко после 20 мая, когда истекут конституционные полномочия действующего главы государства. Об этом заявил экс-депутат украинского парламента Олег Царев.По словам политика, движущей силой заговора являются фракции "Европейская солидарность" (Порошенко), "Батькивщина" (Юлия Тимошенко), а также оппозиционно настроенная часть фракции "Слуга народа", неподконтрольная главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. В основном это креатуры арестованного олигарха Игоря Коломойского и его ближайшего соратника, экс-главы офиса главы государства Андрея Богдана.По словам экс-депутата Рады, Зеленский, полномочия которого истекают меньше чем через два месяца, сегодня фактически является "хромой уткой". После 20 мая его подпись на любом документе не будет стоить той бумаги, на которой он ее поставит. Следовательно, по словам Царева, он не будет иметь права подписывать никакие международные соглашения."Он сейчас на крючке у Запада. Достаточно любому западному лидеру после 20 мая обратиться как к главе государства не к Зеленскому, а, например, к спикеру Верховной рады – все, это катастрофа для Зеленского", - отметил политик.31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы. Однако Киев не стал их назначать, обосновывая это решение действующим в стране военным положением. В то же время на протяжении 2023 года ряд представителей международных организаций, в том числе ПАСЕ, а также некоторые американские сенаторы, призывали киевский режим провести президентские выборы. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая.Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что "единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая".Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что вопрос признания Зеленского президентом к 21 мая может потерять актуальность.Читайте также на РИА Новости Крым:День невыборов: ожидает ли Украину "дворцовый переворот"Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президентаВ Кремле и МИДе ответили на заявление Зеленского о переговорах
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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олег царев, верховная рада украины, владимир зеленский (президент украины), украина, петр порошенко, политика, выборы, в мире, новости, мнения
В Верховной раде готовят "домашний" переворот против Зеленского

В Верховной раде готовится переворот с целью замены Зеленского на Порошенко – Царев

12:43 01.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Верховной раде созрел заговор против президента Украины Владимира Зеленского, конечной целью которого является приход к власти Петра Порошенко после 20 мая, когда истекут конституционные полномочия действующего главы государства. Об этом заявил экс-депутат украинского парламента Олег Царев.
По словам политика, движущей силой заговора являются фракции "Европейская солидарность" (Порошенко), "Батькивщина" (Юлия Тимошенко), а также оппозиционно настроенная часть фракции "Слуга народа", неподконтрольная главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. В основном это креатуры арестованного олигарха Игоря Коломойского и его ближайшего соратника, экс-главы офиса главы государства Андрея Богдана.
"Сейчас в Верховной раде готовится мини-заговор, "домашний" переворот против Зеленского. Сейчас там налицо парламентский кризис. Для того, чтобы его усугубить, а его однозначно будут усугублять, подождут 20 числа (мая – ред.). После этого Порошенко будет навязывать Зеленскому свою помощь в обмен на создание большой коалиции, куда войдут "Батькивщина" и "Европейская солидарность". Порошенко должен стать премьером. А уж если этот опытнейший политик станет премьером… Таких как Зеленский он ест на завтрак", – сказал Царев в эфире телеканала "Россия 24".
По словам экс-депутата Рады, Зеленский, полномочия которого истекают меньше чем через два месяца, сегодня фактически является "хромой уткой". После 20 мая его подпись на любом документе не будет стоить той бумаги, на которой он ее поставит. Следовательно, по словам Царева, он не будет иметь права подписывать никакие международные соглашения.
"Он сейчас на крючке у Запада. Достаточно любому западному лидеру после 20 мая обратиться как к главе государства не к Зеленскому, а, например, к спикеру Верховной рады – все, это катастрофа для Зеленского", - отметил политик.
31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы. Однако Киев не стал их назначать, обосновывая это решение действующим в стране военным положением. В то же время на протяжении 2023 года ряд представителей международных организаций, в том числе ПАСЕ, а также некоторые американские сенаторы, призывали киевский режим провести президентские выборы. Срок полномочий Владимира Зеленского истекает 20 мая.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что "единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая".
Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь отметил, что вопрос признания Зеленского президентом к 21 мая может потерять актуальность.
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Олег ЦаревВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаПетр ПорошенкоПолитикаВыборыВ миреНовостиМнения
 
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