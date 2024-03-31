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Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента
Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T14:02
2024-03-31T14:02
владимир константинов
мнения
владимир зеленский (президент украины)
украина
госпереворот на украине
выборы на украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Выборы президента на Украине должны были состояться сегодня, 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.Спикер Госсовета Крыма напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией и развязывания киевскими властями войны на Донбассе "как бы и от этих территорий "избирался" (экс-президент Петр) Порошенко", а позже, при аналогичных условиях, и Зеленский. "Они ведь считали нас частью Украины", – сказал Константинов.Председатель парламента Крыма ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что нельзя верить ни одному слову из заявлений Зеленского и его команды.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадамКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоКрым продолжит работу по национализации активов украинских олигархов
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, мнения, владимир зеленский (президент украины), украина, госпереворот на украине, выборы на украине, новости
Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента

Зеленский незаконно занимает пост президента Украины – Константинов

14:02 31.03.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.
Выборы президента на Украине должны были состояться сегодня, 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.

"После госпереворота в Киеве в 2014 году у них все нелегитимно, все институты и результаты всех выборов. Во-первых, все выборы после госпереворота проводились неконституционным способом, в том числе потому что не были урегулированы территориальные вопросы", – сказал Константинов агентству.

Спикер Госсовета Крыма напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией и развязывания киевскими властями войны на Донбассе "как бы и от этих территорий "избирался" (экс-президент Петр) Порошенко", а позже, при аналогичных условиях, и Зеленский. "Они ведь считали нас частью Украины", – сказал Константинов.
Председатель парламента Крыма ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что нельзя верить ни одному слову из заявлений Зеленского и его команды.
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Владимир КонстантиновМненияВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаГоспереворот на УкраинеВыборы на УкраинеНовости
 
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