https://crimea.ria.ru/20240331/zelenskiy-vne-zakona-v-krymu-otsenili-legitimnost-ukrainskogo-prezidenta-1136168351.html

Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента

Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T14:02

2024-03-31T14:02

2024-03-31T14:02

владимир константинов

мнения

владимир зеленский (президент украины)

украина

госпереворот на украине

выборы на украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Выборы президента на Украине должны были состояться сегодня, 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая.Спикер Госсовета Крыма напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией и развязывания киевскими властями войны на Донбассе "как бы и от этих территорий "избирался" (экс-президент Петр) Порошенко", а позже, при аналогичных условиях, и Зеленский. "Они ведь считали нас частью Украины", – сказал Константинов.Председатель парламента Крыма ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" отметил, что нельзя верить ни одному слову из заявлений Зеленского и его команды.Читайте также на РИА Новости Крым:Константинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадамКонстантинов: терроризм – сущность СБУ и режима ЗеленскогоКрым продолжит работу по национализации активов украинских олигархов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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