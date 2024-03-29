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Константинов: терроризм – сущность СБУ и режима Зеленского

Константинов: терроризм – сущность СБУ и режима Зеленского - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Константинов: терроризм – сущность СБУ и режима Зеленского

Службу безопасности Украины (СБУ) давно следовало бы признать террористической организацией, равно как и то, что во главе этой страны стоят руководители... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T14:31

2024-03-29T14:31

2024-03-29T14:36

радио "спутник в крыму"

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Службу безопасности Украины (СБУ) давно следовало бы признать террористической организацией, равно как и то, что во главе этой страны стоят руководители бандформирований, чьей сущностью давно стал терроризм. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.Он напомнил о неоднократных попытках Киева совершить террористические атаки на Крым и другие регионы страны. "Сколько они покушений готовили в Крыму на разных должностных лиц... Они этим занимаются постоянно, терроризм – их сущность", – подчеркнул Константинов.Однако, по словам главы крымского парламента, вопреки всем "стараниям", им не удалось достичь главной цели - пособники киевского режима не смогли добиться дестабилизации в России, не смогли вызвать у людей недоверие к власти. Напротив, российский народ объединился, и результаты выборов президента России это доказали.По мнению председателя Госсовета Крыма, период нахождения Владимира Зеленского и его команды у власти неотвратимо заканчивается, и они изо всех сил пытаются удержаться у руля. Так Константинов ранее прокомментировал заявление главы украинской военной разведки Кирилла Буданова* о подготовке боевой операции в Крыму.Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее озвучил детали убийства военкора Владлена Татарского и бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, а также прокомментировал ряд других покушений на российских политиков, намекнув на причастность СБУ к этим преступлениям.Директор ФСБ РФ Александр Бортников назвал главу украинской военной разведки Кирилла Буданова* законной целью для Вооруженных сил России.В свою очередь политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что киевский режим и его представители – террористы по своей сути, и в этой связи опасны даже для своих западных хозяев, поскольку рано или поздно выйдут из-под контроля, как это делали раньше их предшественники, вскормленные коллективным Западом.В МИД России ранее заявляли, что видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. Российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ "наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей".* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовПолный эфир с Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 16.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым продолжит работу по национализации активов украинских олигарховНаш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдумеВ Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, политика, крым, украина, новости, сбу (служба безопасности украины), мнения