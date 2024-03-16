https://crimea.ria.ru/20240316/nash-vybor-izmenil-krym-i-rossiyu-aksenov-i-konstantinov-o-referendume-1135727072.html

Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме

Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме - РИА Новости Крым, 16.03.2024

Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме

Десять лет назад крымчане сделали выбор, который изменил судьбу полуострова, России и мира. РИА Новости Крым, 16.03.2024

2024-03-16T09:22

2024-03-16T09:22

2024-03-16T09:26

10 лет крымской весне

сергей аксенов

владимир константинов

крымская весна

референдум

политика

история

крым

общество

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СИМФЕРООПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Десять лет назад крымчане сделали выбор, который изменил судьбу полуострова, России и мира. Он подчеркнул, что Крым доказал - народ, объединенный общей мечтой, может победить власть силы, денег, политтехнологий и самостоятельно определить свою судьбу. "Не агрессивное меньшинство с промытыми мозгами, как майданутая толпа, а именно народ. Крымская мечта о воссоединении с Россией исполнилась благодаря решениям нашего Президента. В них выражена воля многих миллионов людей. Не только крымчан, но и большинства жителей нашей страны. Это и есть образец истинной демократии. Этим путем вслед за нами вернулись домой братья и сестры из ДНР и ЛНР, Херсонщины и Запорожской области. И сегодня наши воины на полях СВО защищают наш выбор и нашу свободу, правду и жизнь. Победа будет за нами!", - написал Сергей Аксенов.Глава крымского парламента Владимир Константинов, вспоминая день референдума, рассказал о том, как голосовал."Слово "референдум" подсказали сами крымчане, выкрикивая его как требование на митингах перед парламентом республики. Наша задача была организовать его, выполнив волю крымчан. Никто из нас не сомневался в результатах голосования — настолько массовой была поддержка", - написал он в своем ТГ-канале.И добавил, что его опасения в те дни были связаны только с возможными провокациями со стороны врагов. По его словам, по прошествии 10 лет, можно в полной мере оценить судьбоносность событий марта 2014 года: "Нетрудно представить, что было бы с полуостровом, если бы люди не выбрали будущее в составе России, если бы нас не поддержал Владимир Путин. Вместо процветающей, развивающейся республики мы получили бы разрушения и войну. Киевские нацисты не скрывали своих людоедских намерений в отношении Крыма и крымчан. Но Крым стал российским, а не безлюдным. Мы всегда стремились быть частью Великой России, мы прошли свой путь и вернулись на свою историческую Родину. И сегодня Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Российской Федерации".

https://crimea.ria.ru/20240316/10-let-krymskoy-vesny-kak-izmenilsya-poluostrov-1135657031.html

https://crimea.ria.ru/20240316/referendum-v-krymu-v-2014-godu---spravka-1135725333.html

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, владимир константинов, крымская весна, референдум, политика, история, крым, общество