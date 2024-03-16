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Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме - РИА Новости Крым, 16.03.2024
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Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме
Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме - РИА Новости Крым, 16.03.2024
Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме
Десять лет назад крымчане сделали выбор, который изменил судьбу полуострова, России и мира. РИА Новости Крым, 16.03.2024
2024-03-16T09:22
2024-03-16T09:26
10 лет крымской весне
сергей аксенов
владимир константинов
крымская весна
референдум
политика
история
крым
общество
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СИМФЕРООПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Десять лет назад крымчане сделали выбор, который изменил судьбу полуострова, России и мира. Он подчеркнул, что Крым доказал - народ, объединенный общей мечтой, может победить власть силы, денег, политтехнологий и самостоятельно определить свою судьбу. "Не агрессивное меньшинство с промытыми мозгами, как майданутая толпа, а именно народ. Крымская мечта о воссоединении с Россией исполнилась благодаря решениям нашего Президента. В них выражена воля многих миллионов людей. Не только крымчан, но и большинства жителей нашей страны. Это и есть образец истинной демократии. Этим путем вслед за нами вернулись домой братья и сестры из ДНР и ЛНР, Херсонщины и Запорожской области. И сегодня наши воины на полях СВО защищают наш выбор и нашу свободу, правду и жизнь. Победа будет за нами!", - написал Сергей Аксенов.Глава крымского парламента Владимир Константинов, вспоминая день референдума, рассказал о том, как голосовал."Слово "референдум" подсказали сами крымчане, выкрикивая его как требование на митингах перед парламентом республики. Наша задача была организовать его, выполнив волю крымчан. Никто из нас не сомневался в результатах голосования — настолько массовой была поддержка", - написал он в своем ТГ-канале.И добавил, что его опасения в те дни были связаны только с возможными провокациями со стороны врагов. По его словам, по прошествии 10 лет, можно в полной мере оценить судьбоносность событий марта 2014 года: "Нетрудно представить, что было бы с полуостровом, если бы люди не выбрали будущее в составе России, если бы нас не поддержал Владимир Путин. Вместо процветающей, развивающейся республики мы получили бы разрушения и войну. Киевские нацисты не скрывали своих людоедских намерений в отношении Крыма и крымчан. Но Крым стал российским, а не безлюдным. Мы всегда стремились быть частью Великой России, мы прошли свой путь и вернулись на свою историческую Родину. И сегодня Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Российской Федерации".
https://crimea.ria.ru/20240316/10-let-krymskoy-vesny-kak-izmenilsya-poluostrov-1135657031.html
https://crimea.ria.ru/20240316/referendum-v-krymu-v-2014-godu---spravka-1135725333.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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сергей аксенов, владимир константинов, крымская весна, референдум, политика, история, крым, общество
Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме

Наш выбор изменил Крым и Россию: Аксенов и Константинов о референдуме 2014 года

09:22 16.03.2024 (обновлено: 09:26 16.03.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВладимир Константинов и Сергей Аксенов 16 марта 2014 года
Владимир Константинов и Сергей Аксенов 16 марта 2014 года
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРООПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Десять лет назад крымчане сделали выбор, который изменил судьбу полуострова, России и мира.
"Референдум 2014 года стал уникальным историческим событием. Это был удар по планам тех сил, которые пытались загнать нас в оруэлловскую антиутопию, где рабство называется свободой, а война – миром", - написал глава РК Сергей Аксенов в своем ТГ-канале.
Он подчеркнул, что Крым доказал - народ, объединенный общей мечтой, может победить власть силы, денег, политтехнологий и самостоятельно определить свою судьбу.
"Не агрессивное меньшинство с промытыми мозгами, как майданутая толпа, а именно народ. Крымская мечта о воссоединении с Россией исполнилась благодаря решениям нашего Президента. В них выражена воля многих миллионов людей. Не только крымчан, но и большинства жителей нашей страны. Это и есть образец истинной демократии. Этим путем вслед за нами вернулись домой братья и сестры из ДНР и ЛНР, Херсонщины и Запорожской области. И сегодня наши воины на полях СВО защищают наш выбор и нашу свободу, правду и жизнь. Победа будет за нами!", - написал Сергей Аксенов.
Глава крымского парламента Владимир Константинов, вспоминая день референдума, рассказал о том, как голосовал.
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"Слово "референдум" подсказали сами крымчане, выкрикивая его как требование на митингах перед парламентом республики. Наша задача была организовать его, выполнив волю крымчан. Никто из нас не сомневался в результатах голосования — настолько массовой была поддержка", - написал он в своем ТГ-канале.
И добавил, что его опасения в те дни были связаны только с возможными провокациями со стороны врагов.
"С самого утра на избирательных участках выстроились огромные очереди. Пожилые люди, которым было тяжело идти на участки, приходили, чтобы сделать свой выбор. Голосовали целыми семьями. При Украине такой активности избирателей не было ни на одних выборах. Для крымчан референдум стал праздником. Я голосовал в Симферополе, на избирательном участке в здании музыкальной школы, а на следующий день приехал в поселок Научный Бахчисарайского района, где я вырос, где много лет жил и работал мой отец. Люди поздравляли меня, говорили: "Жаль, что Андрей Сергеевич этого не видит", - вспоминает Владимир Константинов.
По его словам, по прошествии 10 лет, можно в полной мере оценить судьбоносность событий марта 2014 года:
"Нетрудно представить, что было бы с полуостровом, если бы люди не выбрали будущее в составе России, если бы нас не поддержал Владимир Путин. Вместо процветающей, развивающейся республики мы получили бы разрушения и войну. Киевские нацисты не скрывали своих людоедских намерений в отношении Крыма и крымчан. Но Крым стал российским, а не безлюдным. Мы всегда стремились быть частью Великой России, мы прошли свой путь и вернулись на свою историческую Родину. И сегодня Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью Российской Федерации".
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10 лет Крымской веснеСергей АксеновВладимир КонстантиновКрымская веснаРеферендумПолитикаИсторияКрымОбщество
 
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