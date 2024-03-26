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Крым продолжит работу по национализации активов украинских олигархов

Крым продолжит работу по национализации активов украинских олигархов - РИА Новости Крым, 26.03.2024

Крым продолжит работу по национализации активов украинских олигархов

Национализация крымских активов украинских олигархов продолжится. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 26.03.2024

2024-03-26T08:19

2024-03-26T08:19

2024-03-26T08:19

национализация в крыму

владимир константинов

крым

новости крыма

украина

государственный совет рк (госсовет)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. Национализация крымских активов украинских олигархов продолжится. Об этом заявил председатель республиканского Госсовета Владимир Константинов.По словам спикера крымского парламента, антитеррористическая комиссия продолжает работу по выявлению имущества спонсирующих киевский режим украинских бизнесменов.В бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики, сообщала ранее министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич. Решение о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, крымский парламент принял в феврале 2023 года. В первую очередь это решение коснулось ряда украинских олигархов, политиков и чиновников, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский*, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В перечень национализированного имущества вошли земельные участки, различные здания и помещения, гостиницы и санатории, предприятия, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в конце прошлого года сообщал, что в РК уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица. Под национализацию, в частности, попали курортные комплексы, включая известные крымчанам гостиницы "Лондон" и "Отель 1001 ночь", парк-отель "Марат" в поселке Гаспра и другие. 500 миллионов рублей республике досталось от продажи части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Кроме того, на аукционе была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый владелец жилья заплатил за него 44,3 млн рублей. * Внесен в российский реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорогоНационализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукционНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национализация в крыму, владимир константинов, крым, новости крыма, украина, государственный совет рк (госсовет)