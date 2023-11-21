https://crimea.ria.ru/20231121/na-chto-idut-dengi-ot-prodazhi-imuschestva-ukrainskikh-oligarkhov-v-krymu-1132928381.html

На что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму

На что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму - РИА Новости Крым, 21.11.2023

На что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму

Все средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов и политиков в Крыму, идут на нужды участников специальной военной... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T09:41

2023-11-21T09:41

2023-11-21T10:15

сергей аксенов

национализация в крыму

новости крыма

крым

крымский бюджет

владимир зеленский (президент украины)

игорь коломойский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Все средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов и политиков в Крыму, идут на нужды участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы РК, продажа национализированного имущества позволяет компенсировать часть ущерба, наносимого Крыму украинскими атаками на полуостров. Аксенов отметил, что этот ущерб есть, но он "не носит критического характера".Также руководитель региона подчеркнул, что в Крыму считают справедливой национализацию имущества, которое принадлежало украинским политикам и бизнесменам, поддерживающим режим Зеленского.Национализация в КрымуВ Крыму уже состоялось около десятка аукционов по продаже национализированного имущества украинских олигархов и политиков, включая собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более, чем 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").Также на торгах была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей.В ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей.В середине ноября депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20231009/skolko-stoit-kvartira-zelenskikh-v-yalte-i-pochemu-tak-dorogo-1131960236.html

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