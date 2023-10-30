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Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей
Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей
Ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, продана на открытом аукционе в... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T15:03
2023-10-30T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, продана на открытом аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги.Открытый аукцион состоялся в понедельник. Согласно данным портала, к торгам допущены два участника. Победителем стал тот, кто предложил за лот 44 миллиона 356 тысяч рублей - на 20 млн больше, чем первоначальная цена.Шаг аукциона составлял 1,2 млн рублей.Семье Зеленского принадлежала квартира в жилом комплексе "Император" в ялтинском поселке Ливадия площадью 119,5 квадратных метров. Она была приобретена в 2013 году за 164 тысячи долларов и числится за женой украинского лидера Еленой Зеленской. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место площадью в 16,1 квадратный метр.В мае этого года по решению парламента Крыма квартира стала собственностью республики в рамках процесса национализации имущества украинских политиков и олигархов, а также других иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.В начале октября квартиру Зеленских выставили на торги со стартовой ценой 24,6 млн рублей.Председатель Госсовета РК Владимир Константинов ранее предложил будущему собственнику квартиры Зеленских открыть в ней "музей нацизма".Национализация в КрымуРанее в Крыму уже прошли восемь аукционов продаже национализированного имущества, украинских олигархов и политиков, включая Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.Также в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей.По информации Владимира Константинова, среди проданных лотов были объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").По сообщению Минимущества, участвовать в торгах может любой желающий. Начальная стоимость лотов определяется независимой оценкой имущества в соответствии с законодательством РФ.Спикер крымского парламента ранее заявлял, что деньги, как и средства от проданного ранее национализированного имущества, планируется направить на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также — на развитие городов и районов республики.Специальная комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгахВ Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектовКому отдали здание меджлиса* в столице КрымаСколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорого
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Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублей

Квартира Зеленских в Ялте продана на открытом аукционе за 44,3 миллиона рублей

15:03 30.10.2023 (обновлено: 16:23 30.10.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, продана на открытом аукционе в понедельник за 44,3 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на портале ГИС Торги.
Открытый аукцион состоялся в понедельник. Согласно данным портала, к торгам допущены два участника. Победителем стал тот, кто предложил за лот 44 миллиона 356 тысяч рублей - на 20 млн больше, чем первоначальная цена.
Шаг аукциона составлял 1,2 млн рублей.
Семье Зеленского принадлежала квартира в жилом комплексе "Император" в ялтинском поселке Ливадия площадью 119,5 квадратных метров. Она была приобретена в 2013 году за 164 тысячи долларов и числится за женой украинского лидера Еленой Зеленской. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место площадью в 16,1 квадратный метр.
В мае этого года по решению парламента Крыма квартира стала собственностью республики в рамках процесса национализации имущества украинских политиков и олигархов, а также других иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.
В начале октября квартиру Зеленских выставили на торги со стартовой ценой 24,6 млн рублей.
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов ранее предложил будущему собственнику квартиры Зеленских открыть в ней "музей нацизма".

Национализация в Крыму

Ранее в Крыму уже прошли восемь аукционов продаже национализированного имущества, украинских олигархов и политиков, включая Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость.
Также в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей.
По информации Владимира Константинова, среди проданных лотов были объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
По сообщению Минимущества, участвовать в торгах может любой желающий. Начальная стоимость лотов определяется независимой оценкой имущества в соответствии с законодательством РФ.
Спикер крымского парламента ранее заявлял, что деньги, как и средства от проданного ранее национализированного имущества, планируется направить на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также — на развитие городов и районов республики.
Специальная комиссия продолжает работу по выявлению имущества украинских олигархов на территории Крыма.
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