https://crimea.ria.ru/20230906/komu-otdali-zdanie-medzhlisa-v-stolitse-kryma-1131215735.html

Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма

Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма

Зданию на улице Шмидта в Симферополе, ранее принадлежавшему "меджлису крымско-татарского народа"*, после национализации нашли новое применение. Его отдадут под... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T20:36

2023-09-06T20:36

2023-09-06T20:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Зданию на улице Шмидта в Симферополе, ранее принадлежавшему "меджлису крымско-татарского народа"*, после национализации нашли новое применение. Его отдадут под нужды Симферопольской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.Кроме него музыкальной школе выделили помещение площадью 942 квадратных метра в здании на проспекте Кирова, 43. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте крымского правительства.В администрации города уточнили, что пока оба этих помещения не пригодны для проведения там занятий.Ремонт предстоит и основному зданию, в котором "жила" музыкальная школа – дому крымского правительства на улице Жуковского. Здание, построенное в 1934 году по проекту архитектора Бориса Белозерского, до 2014 года было памятником архитектуры. Согласно информации на официальном сайте администрации Симферополя, в 2019 году на объекте были выполнены противоаварийные работы. Как уточнили в пресс-службе администрации, проектно-сметная документация на ремонтные работы уже есть, в данный момент решается вопрос по финансированию, поскольку "сумма ощутимая".Напомним, здание, принадлежавшее ранее меджлису*, в мае этого года национализировали вместе с рядом других объектов в Крыму, собственники которых связаны с Украиной. Соответствующие постановления были приняты Госсоветом Республики Крым.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в КрымуДо конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – ПутинВ Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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