https://crimea.ria.ru/20230906/komu-otdali-zdanie-medzhlisa-v-stolitse-kryma-1131215735.html
Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма
Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма
Зданию на улице Шмидта в Симферополе, ранее принадлежавшему "меджлису крымско-татарского народа"*, после национализации нашли новое применение. Его отдадут под... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T20:36
2023-09-06T20:36
2023-09-06T20:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Зданию на улице Шмидта в Симферополе, ранее принадлежавшему "меджлису крымско-татарского народа"*, после национализации нашли новое применение. Его отдадут под нужды Симферопольской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.Кроме него музыкальной школе выделили помещение площадью 942 квадратных метра в здании на проспекте Кирова, 43. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте крымского правительства.В администрации города уточнили, что пока оба этих помещения не пригодны для проведения там занятий.Ремонт предстоит и основному зданию, в котором "жила" музыкальная школа – дому крымского правительства на улице Жуковского. Здание, построенное в 1934 году по проекту архитектора Бориса Белозерского, до 2014 года было памятником архитектуры. Согласно информации на официальном сайте администрации Симферополя, в 2019 году на объекте были выполнены противоаварийные работы. Как уточнили в пресс-службе администрации, проектно-сметная документация на ремонтные работы уже есть, в данный момент решается вопрос по финансированию, поскольку "сумма ощутимая".Напомним, здание, принадлежавшее ранее меджлису*, в мае этого года национализировали вместе с рядом других объектов в Крыму, собственники которых связаны с Украиной. Соответствующие постановления были приняты Госсоветом Республики Крым.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в КрымуДо конца года в РФ кардинально обновят более 1,5 тысячи школ – ПутинВ Феодосии строят новую школу со стадионом и теннисными кортами
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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меджлис*, симферополь, недвижимость, администрация симферополя, крым, новости крыма, общество, городская среда
Кому отдали здание меджлиса* в столице Крыма
В Крыму определились с судьбой здания меджлиса*
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым.
Зданию на улице Шмидта в Симферополе, ранее принадлежавшему "меджлису крымско-татарского народа"*, после национализации нашли новое применение. Его отдадут под нужды Симферопольской музыкальной школы №2 имени Алемдара Караманова. Об этом РИА Новости Крым
сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Кроме него музыкальной школе выделили помещение площадью 942 квадратных метра в здании на проспекте Кирова, 43. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте крымского правительства.
В администрации города уточнили, что пока оба этих помещения не пригодны для проведения там занятий.
“Пока туда точно никто переезжать не будет. По обоим объектам необходимо провести ремонтные работы. Как быстро это получится сделать, пока никто не может сказать, потому что нужна проектно-сметная документация. Соответственно, оттуда будет понятна сумма. Когда она будет, нужно будет ее найти”, - пояснили в пресс-службе.
Ремонт предстоит и основному зданию, в котором "жила" музыкальная школа – дому крымского правительства на улице Жуковского. Здание, построенное в 1934 году по проекту архитектора Бориса Белозерского, до 2014 года было памятником архитектуры. Согласно информации на официальном сайте администрации Симферополя, в 2019 году на объекте были выполнены противоаварийные работы. Как уточнили в пресс-службе администрации, проектно-сметная документация на ремонтные работы уже есть, в данный момент решается вопрос по финансированию, поскольку "сумма ощутимая".
"Дети пока будут заниматься на базе нескольких общеобразовательных школ, где выделили помещения, чтобы не прерывать учебный процесс", - отметили в муниципальном органе власти.
Напомним, здание, принадлежавшее ранее меджлису*, в мае этого года национализировали
вместе с рядом других объектов в Крыму, собственники которых связаны с Украиной. Соответствующие постановления были приняты Госсоветом Республики Крым.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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