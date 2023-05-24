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Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму
Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму
Национализированную ялтинскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского продадут на аукционе, вырученные деньги передадут на нужды российских... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T15:29
2023-05-24T15:29
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
квартира зеленского в крыму
ялта
национализация в крыму
общество
сво
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Национализированную ялтинскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского продадут на аукционе, вырученные деньги передадут на нужды российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.В комментарии журналистам он также отметил, что национализация имущества враждебных по отношению к России граждан Украины и других стран продолжится."Работает антитеррористическая комиссия, работает скрупулезно, проверяются все данные, чтобы не было ошибки. Информация не делается публичной, но работа ведется и будет продолжена", - заверил глава Госсовета РК.В среду парламент Крыма национализировал ряд объектов имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических организаций. Перечень, в частности, пополнился зданием на улице Шмидта в центре Симферополя, где в украинские времена располагался центральный офис запрещенного в РФ экстремистского "меджлиса крымско-татарского народа"*, а также квартирой жены президента Украины Владимира Зеленского в Ялте и солнечными электростанциями Activ Solar, которыми владели украинские олигархи, братья Андрей и Сергей Клюевы.Также национализированы винодельческое предприятие "Алеф-Виналь-Крым" (учредитель и собственник – гражданин Кипра Вадим Ермолаев, который активно поддерживает ВСУ), предприятие "Укснаб" в Красноперекопске (бенефициар – крупнейший украинский бизнесмен Игорь Гуменной), торговые площади "Скай плаза" в Ялте (бенефициар – экс-спикер ВРУ Арсений Яценюк), сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и Компания" (связано с окружением экс-министра МВД Арсена Авакова) и другие объекты.Семье Зеленского принадлежала квартира в жилом комплексе "Император" в ялтинском поселке Ливадия площадью 129,8 квадратных метров. Она была приобретена в 2013 году за 164 тысячи долларов и числится за женой украинского лидера Еленой Зеленской. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место площадью в 16,1 квадратный метр.* экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигарховСажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигарховВ Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230524/v-krymu-natsionalizirovali-imuschestvo-zelenskogo-avakova-i-yatsenyuka-1128933812.html
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крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), квартира зеленского в крыму, ялта, национализация в крыму, общество, сво, новости крыма
Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму

Константинов: национализированную квартиру Зеленских продадут, деньги пойдут на нужды СВО

15:29 24.05.2023
 
© РИА Новости . Максим ГрозновЖК "Император" в поселке Ливадия в Крыму
ЖК Император в поселке Ливадия в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости . Максим Грознов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Национализированную ялтинскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского продадут на аукционе, вырученные деньги передадут на нужды российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность. Затем (пройдет) аукцион, (вырученные) деньги будут поступать на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных", – сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
В комментарии журналистам он также отметил, что национализация имущества враждебных по отношению к России граждан Украины и других стран продолжится.
Владимир Константинов, председатель Госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
13:18
В Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка
"Работает антитеррористическая комиссия, работает скрупулезно, проверяются все данные, чтобы не было ошибки. Информация не делается публичной, но работа ведется и будет продолжена", - заверил глава Госсовета РК.
В среду парламент Крыма национализировал ряд объектов имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических организаций. Перечень, в частности, пополнился зданием на улице Шмидта в центре Симферополя, где в украинские времена располагался центральный офис запрещенного в РФ экстремистского "меджлиса крымско-татарского народа"*, а также квартирой жены президента Украины Владимира Зеленского в Ялте и солнечными электростанциями Activ Solar, которыми владели украинские олигархи, братья Андрей и Сергей Клюевы.
Также национализированы винодельческое предприятие "Алеф-Виналь-Крым" (учредитель и собственник – гражданин Кипра Вадим Ермолаев, который активно поддерживает ВСУ), предприятие "Укснаб" в Красноперекопске (бенефициар – крупнейший украинский бизнесмен Игорь Гуменной), торговые площади "Скай плаза" в Ялте (бенефициар – экс-спикер ВРУ Арсений Яценюк), сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и Компания" (связано с окружением экс-министра МВД Арсена Авакова) и другие объекты.
Глава Крыма Сергей Аксенов
14 марта, 12:23
Национализированные объекты в Крыму начнут продавать в июне - Аксенов
Семье Зеленского принадлежала квартира в жилом комплексе "Император" в ялтинском поселке Ливадия площадью 129,8 квадратных метров. Она была приобретена в 2013 году за 164 тысячи долларов и числится за женой украинского лидера Еленой Зеленской. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место площадью в 16,1 квадратный метр.
* экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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КрымВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Квартира Зеленского в КрымуЯлтаНационализация в КрымуОбществоСВОНовости Крыма
 
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