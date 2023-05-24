https://crimea.ria.ru/20230524/chto-budet-dalshe-s-natsionalizirovannoy-kvartiroy-zelenskikh-v-krymu-1128939009.html

Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму

Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму

Национализированную ялтинскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского продадут на аукционе, вырученные деньги передадут на нужды российских... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T15:29

2023-05-24T15:29

2023-05-24T15:29

крым

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

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ялта

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общество

сво

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Национализированную ялтинскую квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского продадут на аукционе, вырученные деньги передадут на нужды российских военнослужащих в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.В комментарии журналистам он также отметил, что национализация имущества враждебных по отношению к России граждан Украины и других стран продолжится."Работает антитеррористическая комиссия, работает скрупулезно, проверяются все данные, чтобы не было ошибки. Информация не делается публичной, но работа ведется и будет продолжена", - заверил глава Госсовета РК.В среду парламент Крыма национализировал ряд объектов имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических организаций. Перечень, в частности, пополнился зданием на улице Шмидта в центре Симферополя, где в украинские времена располагался центральный офис запрещенного в РФ экстремистского "меджлиса крымско-татарского народа"*, а также квартирой жены президента Украины Владимира Зеленского в Ялте и солнечными электростанциями Activ Solar, которыми владели украинские олигархи, братья Андрей и Сергей Клюевы.Также национализированы винодельческое предприятие "Алеф-Виналь-Крым" (учредитель и собственник – гражданин Кипра Вадим Ермолаев, который активно поддерживает ВСУ), предприятие "Укснаб" в Красноперекопске (бенефициар – крупнейший украинский бизнесмен Игорь Гуменной), торговые площади "Скай плаза" в Ялте (бенефициар – экс-спикер ВРУ Арсений Яценюк), сельхозпредприятие в Ленинском районе "Семисотка и Компания" (связано с окружением экс-министра МВД Арсена Авакова) и другие объекты.Семье Зеленского принадлежала квартира в жилом комплексе "Император" в ялтинском поселке Ливадия площадью 129,8 квадратных метров. Она была приобретена в 2013 году за 164 тысячи долларов и числится за женой украинского лидера Еленой Зеленской. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место площадью в 16,1 квадратный метр.* экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигарховСажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигарховВ Госдуме поддержали национализацию объектов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230524/v-krymu-natsionalizirovali-imuschestvo-zelenskogo-avakova-i-yatsenyuka-1128933812.html

https://crimea.ria.ru/20230314/natsionalizirovannye-obekty-v-krymu-nachnut-prodavat-v-iyune---aksenov-1127525136.html

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