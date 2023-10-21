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Квартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгах - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Квартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгах
Квартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгах - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Квартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгах
До конца года в Крыму запланирована продажа на открытых аукционах 19 объектов национализированного имущества, что должно принести в бюджет республики более 1... РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T09:16
2023-10-21T09:16
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму запланирована продажа на открытых аукционах 19 объектов национализированного имущества, что должно принести в бюджет республики более 1 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.Ранее Владимир Константинов называл рыночную стоимость квартиры семьи Зеленских в пределах 24 млн рублей, и предлагал новому будущему хозяину этой популярной недвижимости создать в ней музей нацизма.Всего с начала 2023 года в результате проведения конкурсных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества граждан и государств, которые совершают в отношении России недружественные действия, в бюджет республики поступило порядка 820 млн рублей. На аукционе было продано 8 лотов. Об этом сообщала министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.По информации Владимира Константинова, среди проданных лотов были объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").По сообщению Минимущества, участвовать в торгах может любой желающий. Начальная стоимость лотов определяется независимой оценкой имущества в соответствии с законодательством РФ.Спикер крымского парламента ранее заявлял, что деньги, как и средства от проданного ранее национализированного имущества, планируется направить на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также — на развитие городов и районов республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит квартира Зеленских в Ялте и почему так дорогоВ Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов В Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка
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Квартира Зеленских в Ялте – самый востребованный лот на торгах

Константинов: квартира четы Зеленских в Ялте - самый востребованный лот на торгах

09:16 21.10.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму запланирована продажа на открытых аукционах 19 объектов национализированного имущества, что должно принести в бюджет республики более 1 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов.

"Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект - самый востребованный на торгах из всех размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения", - написал в своем Telegram-канале спикер крымского парламента.

Ранее Владимир Константинов называл рыночную стоимость квартиры семьи Зеленских в пределах 24 млн рублей, и предлагал новому будущему хозяину этой популярной недвижимости создать в ней музей нацизма.
Всего с начала 2023 года в результате проведения конкурсных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества граждан и государств, которые совершают в отношении России недружественные действия, в бюджет республики поступило порядка 820 млн рублей. На аукционе было продано 8 лотов. Об этом сообщала министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.
По информации Владимира Константинова, среди проданных лотов были объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко").
По сообщению Минимущества, участвовать в торгах может любой желающий. Начальная стоимость лотов определяется независимой оценкой имущества в соответствии с законодательством РФ.
Спикер крымского парламента ранее заявлял, что деньги, как и средства от проданного ранее национализированного имущества, планируется направить на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также — на развитие городов и районов республики.
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