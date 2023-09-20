В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского
Рыночная стоимость квартиры Зеленского в Крыму около 24 миллиона рублей – Константинов
12:35 20.09.2023 (обновлено: 12:38 20.09.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Рыночная стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия составляет почти 24 миллионам рублей, имущество отчуждено и будет выставлено на аукцион. Об этом в среду заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК.
"Предлагается согласовать отчуждение недвижимого имущества путем продажи на открытом аукционе. Это 154 объекта - здания и помещения в Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарае, в том числе среди этих объектов находится квартира Елены Зеленской в Ливадии. Рыночная стоимость квартиры ориентировочно оценивается в 23,9 млн рублей", - сказал Константинов в ходе заседания.
Он напомнил, что крымские депутаты ранее выступили с предложением организовать в квартире Зеленской музей истории борьбы с нацизмом и подчеркнул, что власти республики будут рекомендовать такой вариант новому собственнику.
Среди объектов, которые в ближайшее время будут выставлены на торги, также недвижимое имущество крупных предприятий. Константинов подчеркнул, что переход к новым российским собственникам не скажется на работе предприятий, условия труда для людей будут улучшаться.
В Крыму продано уже восемь объектов, принадлежащих украинским олигархам, поддерживающим преступный киевский режим, выручено 815 миллионов рублей. Сейчас к продаже готовится еще четыре объекта, до конца года власти планируют выставить на аукцион еще около ста. В этот список включена и собственность украинского политика и олигарха Нестора Шуфрича, которого на Украине сейчас обвиняют в госизмене. Как заявлял ранее Владимир Константинов, вырученные от продажи средства будут потрачены в первую очередь на нужды участников СВО.
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