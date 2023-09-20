https://crimea.ria.ru/20230920/v-krymu-nazvali-stoimost-natsionalizirovannoy-kvartiry-zelenskogo-1131545902.html

В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского

В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского - РИА Новости Крым, 20.09.2023

В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского

Рыночная стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия составляет почти 24 миллионам рублей, имущество отчуждено и РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T12:35

2023-09-20T12:35

2023-09-20T12:38

крым

квартира зеленского в крыму

владимир константинов

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ливадия

экономика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Рыночная стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия составляет почти 24 миллионам рублей, имущество отчуждено и будет выставлено на аукцион. Об этом в среду заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК.Он напомнил, что крымские депутаты ранее выступили с предложением организовать в квартире Зеленской музей истории борьбы с нацизмом и подчеркнул, что власти республики будут рекомендовать такой вариант новому собственнику.Среди объектов, которые в ближайшее время будут выставлены на торги, также недвижимое имущество крупных предприятий. Константинов подчеркнул, что переход к новым российским собственникам не скажется на работе предприятий, условия труда для людей будут улучшаться.В Крыму продано уже восемь объектов, принадлежащих украинским олигархам, поддерживающим преступный киевский режим, выручено 815 миллионов рублей. Сейчас к продаже готовится еще четыре объекта, до конца года власти планируют выставить на аукцион еще около ста. В этот список включена и собственность украинского политика и олигарха Нестора Шуфрича, которого на Украине сейчас обвиняют в госизмене. Как заявлял ранее Владимир Константинов, вырученные от продажи средства будут потрачены в первую очередь на нужды участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОПВраги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииВ Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, квартира зеленского в крыму, владимир константинов, национализация в крыму, ялта, ливадия, экономика, новости крыма