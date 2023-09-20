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В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского
В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского - РИА Новости Крым, 20.09.2023
В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского
Рыночная стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия составляет почти 24 миллионам рублей, имущество отчуждено и РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T12:35
2023-09-20T12:38
крым
квартира зеленского в крыму
владимир константинов
национализация в крыму
ялта
ливадия
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Рыночная стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия составляет почти 24 миллионам рублей, имущество отчуждено и будет выставлено на аукцион. Об этом в среду заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК.Он напомнил, что крымские депутаты ранее выступили с предложением организовать в квартире Зеленской музей истории борьбы с нацизмом и подчеркнул, что власти республики будут рекомендовать такой вариант новому собственнику.Среди объектов, которые в ближайшее время будут выставлены на торги, также недвижимое имущество крупных предприятий. Константинов подчеркнул, что переход к новым российским собственникам не скажется на работе предприятий, условия труда для людей будут улучшаться.В Крыму продано уже восемь объектов, принадлежащих украинским олигархам, поддерживающим преступный киевский режим, выручено 815 миллионов рублей. Сейчас к продаже готовится еще четыре объекта, до конца года власти планируют выставить на аукцион еще около ста. В этот список включена и собственность украинского политика и олигарха Нестора Шуфрича, которого на Украине сейчас обвиняют в госизмене. Как заявлял ранее Владимир Константинов, вырученные от продажи средства будут потрачены в первую очередь на нужды участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Собственность украинских олигархов в Крыму пригодится для соцвыплат – ОПВраги России в Крыму зарабатывать не будут - Аксенов о национализацииВ Крыму национализировали имущество Зеленского, Авакова и Яценюка
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крым, квартира зеленского в крыму, владимир константинов, национализация в крыму, ялта, ливадия, экономика, новости крыма
В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского

Рыночная стоимость квартиры Зеленского в Крыму около 24 миллиона рублей – Константинов

12:35 20.09.2023 (обновлено: 12:38 20.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Рыночная стоимость квартиры жены президента Украины Владимира Зеленского в ялтинском поселке Ливадия составляет почти 24 миллионам рублей, имущество отчуждено и будет выставлено на аукцион. Об этом в среду заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов в ходе пленарного заседания XIX сессии Госсовета РК.
"Предлагается согласовать отчуждение недвижимого имущества путем продажи на открытом аукционе. Это 154 объекта - здания и помещения в Ялте, Симферополе, Алуште, Бахчисарае, в том числе среди этих объектов находится квартира Елены Зеленской в Ливадии. Рыночная стоимость квартиры ориентировочно оценивается в 23,9 млн рублей", - сказал Константинов в ходе заседания.
Он напомнил, что крымские депутаты ранее выступили с предложением организовать в квартире Зеленской музей истории борьбы с нацизмом и подчеркнул, что власти республики будут рекомендовать такой вариант новому собственнику.
Среди объектов, которые в ближайшее время будут выставлены на торги, также недвижимое имущество крупных предприятий. Константинов подчеркнул, что переход к новым российским собственникам не скажется на работе предприятий, условия труда для людей будут улучшаться.
В Крыму продано уже восемь объектов, принадлежащих украинским олигархам, поддерживающим преступный киевский режим, выручено 815 миллионов рублей. Сейчас к продаже готовится еще четыре объекта, до конца года власти планируют выставить на аукцион еще около ста. В этот список включена и собственность украинского политика и олигарха Нестора Шуфрича, которого на Украине сейчас обвиняют в госизмене. Как заявлял ранее Владимир Константинов, вырученные от продажи средства будут потрачены в первую очередь на нужды участников СВО.
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КрымКвартира Зеленского в КрымуВладимир КонстантиновНационализация в КрымуЯлтаЛивадияЭкономикаНовости Крыма
 
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