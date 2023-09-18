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Судьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение Константинова
Судьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение Константинова - РИА Новости Крым, 18.09.2023
Судьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение Константинова
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил открыть музей нацизма в крымской квартире президента Украины Владимира... РИА Новости Крым, 18.09.2023
2023-09-18T12:41
2023-09-18T12:41
2023-09-18T12:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил открыть музей нацизма в крымской квартире президента Украины Владимира Зеленского, чтобы это стало "своеобразной прививкой от этой болезни".Он напомнил, что квартира лидера киевского режима в Ялте национализирована и входит в список объектов украинских олигархов, которые подлежат продаже на аукционе. При этом, по мнению спикера крымского парламента, "нормальный человек вряд ли захочет покупать эти апартаменты для жилья"."Для нормального человека жить в квартире Зеленского – это все равно что жить в квартире Гитлера. Такая себе история. Слишком много уже придано внимания, так что если кто-то и возьмет, то совершенно для других целей", - уверен он.В качестве возможного варианта использования апартаментов спикер предложил создание музея нацизма.При этом Константинов отметил, что на данный момент из-за больших объемов работы, выставление на аукцион национализированных объектов идет не так быстро. Больше всего времени, объясняет Константинов, занимает закрытая, непубличная часть работы. Каждый объект изучает антитеррористическая комиссия."Враг не дремлет, бывшие собственники, которые находятся на территории Украины, пытаются всяческими методами повлиять на деятельность предприятий, в том числе на финансовую. Такие случаи уже бывали, поэтому эта информация закрытая. Кроме того, определение самих собственников и судьба предприятия – это часть работы антитеррористической комиссии, закрытая часть работы. Нужно убедиться, что это предприятие принадлежит именно им (украинским собственникам – ред.), что это подставные компании, через которые эти предприятия принадлежат своим хозяевам", - пояснил он.Среди назначенных к продаже, есть и объекты санаторно-курортного комплекса. До этого времени украинские хозяева только получали с них деньги, ничего не вкладывая в развитие. После аукциона новый инвестор сможет развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места, сказал Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что в Крыму продано уже восемь объектов, принадлежащих украинским олигархам, поддерживающим преступный киевский режим. От продажи уже выручено 815 миллионов рублей.Сейчас к продаже готовится еще четыре объекта, до конца года власти планируют продать через аукцион еще около ста. В этот список включена и собственность украинского политика и олигарха Нестора Шуфрича, которого на Украине сейчас обвиняют в госизмене.Как заявил Владимир Константинов, вырученные от продажи средства будут потрачены в первую очередь на нужды участников СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Продадут или отдадут: что будет с национализированными активами в КрымуНационализация в Крыму: во сколько оценили имущество украинских олигархов Кому достанутся национализированные в Крыму солнечные электростанции
https://crimea.ria.ru/20230310/kak-vlasti-kryma-rasporyadyatsya-kvartiroy-zelenskogo-v-yalte--aksenov-1127444345.html
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крым, национализация в крыму, владимир константинов, квартира зеленского в крыму, владимир зеленский (президент украины), ялта, новости крыма
Судьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение Константинова
Владимир Константинов предложил открыть музей нацизма в ялтинской квартире Зеленского
12:41 18.09.2023 (обновлено: 12:42 18.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов предложил открыть музей нацизма в крымской квартире президента Украины Владимира Зеленского, чтобы это стало "своеобразной прививкой от этой болезни".
Он напомнил, что квартира лидера киевского режима в Ялте национализирована и входит в список
объектов украинских олигархов, которые подлежат продаже на аукционе. При этом, по мнению спикера крымского парламента, "нормальный человек вряд ли захочет покупать эти апартаменты для жилья".
"Для нормального человека жить в квартире Зеленского – это все равно что жить в квартире Гитлера. Такая себе история. Слишком много уже придано внимания, так что если кто-то и возьмет, то совершенно для других целей", - уверен он.
В качестве возможного варианта использования апартаментов спикер предложил создание музея нацизма.
"Я думаю, если бы мы решили сделать музей нацизма в этой квартире – это было бы неплохое решение, чтобы на все века сделать прививку от нацизма или, как вариант, показать, к чему может привести судьба зарвавшегося авантюриста, к чему он может привести свою страну – сотни тысяч убитых сограждан. За это обязательно наступит ответственность, я в этом убежден", - сказал крымский спикер в эфире канала "Россия 24".
При этом Константинов отметил, что на данный момент из-за больших объемов работы, выставление на аукцион национализированных объектов идет не так быстро. Больше всего времени, объясняет Константинов, занимает закрытая, непубличная часть работы. Каждый объект изучает антитеррористическая комиссия.
"Враг не дремлет, бывшие собственники, которые находятся на территории Украины, пытаются всяческими методами повлиять на деятельность предприятий, в том числе на финансовую. Такие случаи уже бывали, поэтому эта информация закрытая. Кроме того, определение самих собственников и судьба предприятия – это часть работы антитеррористической комиссии, закрытая часть работы. Нужно убедиться, что это предприятие принадлежит именно им (украинским собственникам – ред.), что это подставные компании, через которые эти предприятия принадлежат своим хозяевам", - пояснил он.
Среди назначенных к продаже, есть и объекты санаторно-курортного комплекса. До этого времени украинские хозяева только получали с них деньги, ничего не вкладывая в развитие. После аукциона новый инвестор сможет развивать инфраструктуру и создавать новые рабочие места, сказал Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что в Крыму продано уже восемь объектов
, принадлежащих украинским олигархам, поддерживающим преступный киевский режим. От продажи уже выручено 815 миллионов рублей.
Сейчас к продаже готовится еще четыре объекта, до конца года власти планируют продать через аукцион еще около ста. В этот список включена и собственность украинского политика и олигарха Нестора Шуфрича, которого на Украине сейчас обвиняют в госизмене
.
Как заявил Владимир Константинов, вырученные от продажи средства будут потрачены в первую очередь на нужды участников СВО.
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