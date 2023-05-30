https://crimea.ria.ru/20230530/komu-dostanutsya-natsionalizirovannye-v-krymu-solnechnye-elektrostantsii-1129078776.html

Кому достанутся национализированные в Крыму солнечные электростанции

Кому достанутся национализированные в Крыму солнечные электростанции - РИА Новости Крым, 30.05.2023

Кому достанутся национализированные в Крыму солнечные электростанции

Национализированные в Крыму солнечные электростанции передадут ГУП "Крымэнерго". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.05.2023

2023-05-30T14:06

2023-05-30T14:06

2023-05-30T14:06

национализация в крыму

сергей аксенов

крым

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Национализированные в Крыму солнечные электростанции передадут ГУП "Крымэнерго". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, национализированные в Крыму объекты солнечной энергетики могут давать до 100 МВт. Оплачивать ресурс, выработанный ими, крымчане будут по стандартному тарифу, уточнил Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что все необходимые для развития республики национализированные инфраструктурные объекты будут переданы в государственную собственность по примеру Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия".24 мая депутаты крымского парламента дополнили список национализированного имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических организаций. Перечень подлежащего национализации имущества граждан Украины и других стран дополнен 57 пунктами. Среди них - расположенные в Крыму солнечные электростанции компании Activ Solar, которые на момент воссоединения Крыма с Россией управлялись братьями Андреем и Сергеем Клюевыми – олигархами из окружения экс-президента Виктора Януковича.Читайте также на РИА Новости Крым:Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигархов В Крыму национализируют недвижимость меджлиса* и семьи Зеленского Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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