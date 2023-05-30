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Кому достанутся национализированные в Крыму солнечные электростанции
Кому достанутся национализированные в Крыму солнечные электростанции - РИА Новости Крым, 30.05.2023
Кому достанутся национализированные в Крыму солнечные электростанции
Национализированные в Крыму солнечные электростанции передадут ГУП "Крымэнерго". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 30.05.2023
2023-05-30T14:06
2023-05-30T14:06
2023-05-30T14:06
национализация в крыму
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Национализированные в Крыму солнечные электростанции передадут ГУП "Крымэнерго". Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, национализированные в Крыму объекты солнечной энергетики могут давать до 100 МВт. Оплачивать ресурс, выработанный ими, крымчане будут по стандартному тарифу, уточнил Аксенов.Глава Крыма подчеркнул, что все необходимые для развития республики национализированные инфраструктурные объекты будут переданы в государственную собственность по примеру Бахчисарайского комбината "Стройиндустрия".24 мая депутаты крымского парламента дополнили список национализированного имущества украинских олигархов, представителей властных структур и националистических организаций. Перечень подлежащего национализации имущества граждан Украины и других стран дополнен 57 пунктами. Среди них - расположенные в Крыму солнечные электростанции компании Activ Solar, которые на момент воссоединения Крыма с Россией управлялись братьями Андреем и Сергеем Клюевыми – олигархами из окружения экс-президента Виктора Януковича.Читайте также на РИА Новости Крым:Покончим навсегда: в Крыму сделали заявление об активах олигархов В Крыму национализируют недвижимость меджлиса* и семьи Зеленского Что будет дальше с национализированной квартирой Зеленских в Крыму
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Кому достанутся национализированные в Крыму солнечные электростанции
Аксенов: "Крымэнерго" получит национализированные в республике солнечные электростанции