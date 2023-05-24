https://crimea.ria.ru/20230524/v-krymu-natsionaliziruyut-nedvizhimost-medzhlisa-i-semi-zelenskogo-1128928757.html
В Крыму национализируют недвижимость меджлиса* и семьи Зеленского
В Крыму национализируют недвижимость меджлиса* и семьи Зеленского - РИА Новости Крым, 24.05.2023
В Крыму национализируют недвижимость меджлиса* и семьи Зеленского
Квартира супруги президента Украины Владимира Зеленского и ряд других объектов на территории Крыма будут национализированы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T10:45
2023-05-24T10:45
2023-05-24T10:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Квартира супруги президента Украины Владимира Зеленского и ряд других объектов на территории Крыма будут национализированы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Накануне спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что с активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда. Он напомнил, что ранее были приняты решения о национализации имущества Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других."Крым возвращает активы, которые наворовали русофобы разных мастей, и частично погашает этим нанесенный украинскими олигархами ущерб", – отметил Константинов.Власти Крыма приняли решение о национализации порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.По информации главы республики Сергея Аксенова, полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на заочном голосовании Государственного Совета Республики Крым 3 февраля 2023 года.*экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму национализируют новые объекты украинских олигарховКак власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – АксеновСажать за решетку: в Крыму призвали наказать украинских олигархов
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национализация в крыму, сергей аксенов, крым, новости крыма, украина, владимир зеленский (президент украины), россия, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму национализируют недвижимость меджлиса* и семьи Зеленского
Аксенов: Крым продолжает национализацию имущества врагов России
10:45 24.05.2023 (обновлено: 10:53 24.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Квартира супруги президента Украины Владимира Зеленского и ряд других объектов на территории Крыма будут национализированы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому меджлису*, а также квартира Елены Зеленской в Ялте", – написал Аксенов в свое Telegram-канале.
Накануне спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил
, что с активами украинских олигархов в Крыму будет покончено раз и навсегда. Он напомнил, что ранее были приняты решения о национализации имущества Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других.
"Крым возвращает активы, которые наворовали русофобы разных мастей, и частично погашает этим нанесенный украинскими олигархами ущерб", – отметил Константинов.
Власти Крыма приняли решение о национализации порядка 700 объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов
, политиков и бизнесменов. Это земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое. Работа по выявлению таких активов продолжается, ее конкретные сроки пока не определены.
По информации главы республики Сергея Аксенова, полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
Постановление о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, было принято на заочном голосовании Государственного Совета Республики Крым 3 февраля 2023 года.
*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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