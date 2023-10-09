https://crimea.ria.ru/20231009/v-krymu-na-auktsion-vystavili-esche-35-natsionalizirovannykh-obektov-1131954012.html

В Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов

В Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов - РИА Новости Крым, 09.10.2023

В Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов

Еще 35 объектов недвижимости, национализированных в пользу Республики Крым и изъятых у граждан и государств, недружественно настроенных по отношению к России,... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T15:40

2023-10-09T15:40

2023-10-09T15:40

крым

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

национализация в крыму

экономика

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Еще 35 объектов недвижимости, национализированных в пользу Республики Крым и изъятых у граждан и государств, недружественно настроенных по отношению к России, будут проданы на открытом аукционе. Подробности озвучил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По словам спикера крымского парламента, из 35 объектов большая часть – 14 – находятся в Керчи. Еще десять объектов располагаются в Симферополе, семь – в пгт Черноморское, четыре – в Ялте.Предварительная оценка недвижимости показала, что от продажи перечисленных объектов бюджет Крыма может получить более 106 миллионов рублей.Председатель крымского парламента также отметил, что это не окончательный перечень имущества недружественно настроенных по отношению к России собственников, и работа по выявлению их активов на полуострове продолжится.“Мы приложим все усилия для того, чтобы ни один наш враг, спонсирующий убийства русских людей, преступления против граждан России, наших единомышленников, сторонников, не смог зарабатывать на крымчанах”, - заключил Константинов.Первая группа объектов национализированного имущества украинских олигархов была продана в сентябре. Тогда после восьми аукционных процедур было выручено больше 815 миллионов рублей. Одним из самых известных объектов остается квартира в Ливадии, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ее стоимость на момент оценки составляла 24 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Доказать незаконность передачи Крыма УССР: зачем и кому это нужно сегодняСудьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение КонстантиноваСумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла

https://crimea.ria.ru/20230918/sudba-kvartiry-zelenskogo-v-yalte-neozhidannoe-predlozhenie-konstantinova-1131490389.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), национализация в крыму, экономика, общество, новости крыма