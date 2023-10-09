Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231009/v-krymu-na-auktsion-vystavili-esche-35-natsionalizirovannykh-obektov-1131954012.html
В Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов
В Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов - РИА Новости Крым, 09.10.2023
В Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов
Еще 35 объектов недвижимости, национализированных в пользу Республики Крым и изъятых у граждан и государств, недружественно настроенных по отношению к России,... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T15:40
2023-10-09T15:40
крым
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
национализация в крыму
экономика
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111538/31/1115383183_0:153:3100:1897_1920x0_80_0_0_a5c39f55a3e16fb0c13c38dececf7612.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Еще 35 объектов недвижимости, национализированных в пользу Республики Крым и изъятых у граждан и государств, недружественно настроенных по отношению к России, будут проданы на открытом аукционе. Подробности озвучил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По словам спикера крымского парламента, из 35 объектов большая часть – 14 – находятся в Керчи. Еще десять объектов располагаются в Симферополе, семь – в пгт Черноморское, четыре – в Ялте.Предварительная оценка недвижимости показала, что от продажи перечисленных объектов бюджет Крыма может получить более 106 миллионов рублей.Председатель крымского парламента также отметил, что это не окончательный перечень имущества недружественно настроенных по отношению к России собственников, и работа по выявлению их активов на полуострове продолжится.“Мы приложим все усилия для того, чтобы ни один наш враг, спонсирующий убийства русских людей, преступления против граждан России, наших единомышленников, сторонников, не смог зарабатывать на крымчанах”, - заключил Константинов.Первая группа объектов национализированного имущества украинских олигархов была продана в сентябре. Тогда после восьми аукционных процедур было выручено больше 815 миллионов рублей. Одним из самых известных объектов остается квартира в Ливадии, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ее стоимость на момент оценки составляла 24 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Доказать незаконность передачи Крыма УССР: зачем и кому это нужно сегодняСудьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение КонстантиноваСумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла
https://crimea.ria.ru/20230918/sudba-kvartiry-zelenskogo-v-yalte-neozhidannoe-predlozhenie-konstantinova-1131490389.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111538/31/1115383183_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_69db93ef239c00dff786f91a898b98c9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), национализация в крыму, экономика, общество, новости крыма
В Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов

Власти Крыма выставили на аукцион еще 35 национализированных объектов недвижимости

15:40 09.10.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ демонстрационном зале аукциона. Архивное фото
В демонстрационном зале аукциона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. Еще 35 объектов недвижимости, национализированных в пользу Республики Крым и изъятых у граждан и государств, недружественно настроенных по отношению к России, будут проданы на открытом аукционе. Подробности озвучил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
По словам спикера крымского парламента, из 35 объектов большая часть – 14 – находятся в Керчи. Еще десять объектов располагаются в Симферополе, семь – в пгт Черноморское, четыре – в Ялте.
Предварительная оценка недвижимости показала, что от продажи перечисленных объектов бюджет Крыма может получить более 106 миллионов рублей.
“Эти деньги, как и средства от проданного ранее национализированного имущества, мы планируем направить на поддержку наших военнослужащих, их семей, а также — на развитие городов и районов республики”, - пояснил Владимир Константинов.
Председатель крымского парламента также отметил, что это не окончательный перечень имущества недружественно настроенных по отношению к России собственников, и работа по выявлению их активов на полуострове продолжится.
“Мы приложим все усилия для того, чтобы ни один наш враг, спонсирующий убийства русских людей, преступления против граждан России, наших единомышленников, сторонников, не смог зарабатывать на крымчанах”, - заключил Константинов.
Первая группа объектов национализированного имущества украинских олигархов была продана в сентябре. Тогда после восьми аукционных процедур было выручено больше 815 миллионов рублей. Одним из самых известных объектов остается квартира в Ливадии, принадлежавшая президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ее стоимость на момент оценки составляла 24 миллиона рублей.
ЖК Император в поселке Ливадия в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
18 сентября, 12:41
Судьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение Константинова
Читайте также на РИА Новости Крым:
Доказать незаконность передачи Крыма УССР: зачем и кому это нужно сегодня
Судьба квартиры Зеленского в Ялте: неожиданное предложение Константинова
Сумма ущерба от водной блокады Крыма Украиной выросла
 
КрымВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Национализация в КрымуЭкономикаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40В Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов
15:22Члены ОПГ осуждены за создание игорных клубов в Севастополе
14:40Отопительный сезон в Севастополе: что говорят власти
14:15В Севастополе производителям беспилотников пообещали суперльготы
13:43Как обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт
13:22Шторм застал в горах: в Крыму заблудился турист
13:01В Крым идут заморозки
12:52Турбизнес Крыма начал получать поддерживающие выплаты
12:34Престарелый педофил из Севастополя сядет на 14 лет за растление ребенка
12:21Буданов признал попытки ВСУ захватить Запорожскую АЭС - ответ МИД России
12:05Ремонт, которого не было: в Крыму подрядчик получил 1,5 млн просто так
11:50В Крыму мопед сбил подростка
11:39В севастопольском госпитале бойцам и медперсоналу вручили награды
11:26Цены на топливо снизились в 81 регионе России – Новак
11:02Симферопольские села без света по десять часов - что говорят чиновники
10:57ВСУ усиливают обстрелы херсонского левобережья - 85 прилетов в сутки
10:37ФСБ обвинила в госизмене экс-знатока "Что? Где? Когда?"
10:25Крымский мост закроют для движения
10:13Обострение конфликта Израиля и Палестины: самое актуальное к этому часу
09:52Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
Лента новостейМолния