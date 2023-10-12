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Сколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигархов - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Сколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигархов
Сколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигархов - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Сколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигархов
В бюджет Крыма поступило уже около 820 млн рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики. Об этом... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T16:26
2023-10-12T16:42
национализация в крыму
крым
минимущества крыма
лариса кулинич
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В бюджет Крыма поступило уже около 820 млн рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.По ее словам, до конца года планируется продажа национализированного имущества по 19 лотам. Общая сумма, которую власти республики планируют выручить от продажи этих объектов, составит около 1,8 млрд рублей, из которых около 700 млн рублей – налоговые платежи, добавила Кулинич.Министр заверила, что принять участие в аукционах могут все желающие заинтересованные лица, а начальная стоимость лотов определяется независимой оценкой имущества в соответствии с законодательством РФ.Национализация в Крыму Крымский парламент в феврале этого года принял решение о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В первую очередь это решение коснулось ряда украинских олигархов, политиков и чиновников, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В перечень национализированного имущества вошли земельные участки, различные здания и помещения, гостиницы и санатории, предприятия, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое – всего порядка 700 объектов. Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах. По словам главы республики Сергея Аксенова, полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в начале октября сообщил, что еще 35 объектов национализированного имущества выставлены на аукцион. Большая часть – 14 – находятся в Керчи. Еще десять объектов располагаются в Симферополе, семь – в Черноморском, четыре – в Ялте. От продажи этих объектов бюджет Крыма может получить более 106 миллионов рублей.В список выставленного на торги имущества значится и квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в жилом комплексе "Император" в ялтинском поселке Ливадия площадью 129,8 квадратных метров. Она была приобретена в 2013 году за 164 тысячи долларов и числится за женой украинского лидера Еленой Зеленской. Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место площадью в 16,1 квадратный метр. Ее стоимость на момент оценки составляла 24 миллиона рублей.
https://crimea.ria.ru/20231009/skolko-stoit-kvartira-zelenskikh-v-yalte-i-pochemu-tak-dorogo-1131960236.html
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Сколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигархов

В бюджет Крыма поступило уже 820 млн рублей от продажи национализированного имущества

16:26 12.10.2023 (обновлено: 16:42 12.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукЮжный берег Крыма. Панорамный вид на поселок Кореиз
Южный берег Крыма. Панорамный вид на поселок Кореиз - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В бюджет Крыма поступило уже около 820 млн рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Лариса Кулинич.
"С начала этого года проведены конкурсные процедуры по реализации национализированного имущества в количестве восьми лотов на общую сумму около 820 млн рублей", - приводит слова Кулинич пресс-служба минимущества РК.
По ее словам, до конца года планируется продажа национализированного имущества по 19 лотам. Общая сумма, которую власти республики планируют выручить от продажи этих объектов, составит около 1,8 млрд рублей, из которых около 700 млн рублей – налоговые платежи, добавила Кулинич.
Министр заверила, что принять участие в аукционах могут все желающие заинтересованные лица, а начальная стоимость лотов определяется независимой оценкой имущества в соответствии с законодательством РФ.

Национализация в Крыму

Крымский парламент в феврале этого года принял решение о национализации имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. В первую очередь это решение коснулось ряда украинских олигархов, политиков и чиновников, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия.
Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. В перечень национализированного имущества вошли земельные участки, различные здания и помещения, гостиницы и санатории, предприятия, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое – всего порядка 700 объектов. Все национализированное имущество будет приватизировано путем продажи на аукционах.
По словам главы республики Сергея Аксенова, полученные средства в первую очередь будут направлены на материально-техническое оснащение подразделений, выполняющих задачи специальной военной операции.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в начале октября сообщил, что еще 35 объектов национализированного имущества выставлены на аукцион. Большая часть – 14 – находятся в Керчи.
Еще десять объектов располагаются в Симферополе, семь – в Черноморском, четыре – в Ялте.
От продажи этих объектов бюджет Крыма может получить более 106 миллионов рублей.
В список выставленного на торги имущества значится и квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского в жилом комплексе "Император" в ялтинском поселке Ливадия площадью 129,8 квадратных метров. Она была приобретена в 2013 году за 164 тысячи долларов и числится за женой украинского лидера Еленой Зеленской.
Также в Ливадии на нее зарегистрировано парковочное место площадью в 16,1 квадратный метр. Ее стоимость на момент оценки составляла 24 миллиона рублей.
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