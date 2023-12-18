https://crimea.ria.ru/20231218/v-krymu-natsionalizirovali-1150-obektov-imuschestva-ukrainskikh-oligarkhov-1133625147.html

В Крыму национализировали 1150 объектов имущества украинских олигархов

В Крыму национализировали 1150 объектов имущества украинских олигархов - РИА Новости Крым, 18.12.2023

В Крыму национализировали 1150 объектов имущества украинских олигархов

Парламент Крыма национализировал более тысячи объектов имущества 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность против России. Об этом... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T11:28

2023-12-18T11:28

2023-12-18T12:00

национализация в крыму

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Парламент Крыма национализировал более тысячи объектов имущества 77 юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность против России. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Всего в списке около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. Перечень будут дополнять новыми объектами, отметил он.Под национализацию также попало имущество различных аграрных предприятий и банков, в том числе государственного "Ощадбанка" Украины, спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и другие. Константинов также уточнил, что в списке национализированных объектов числится имущество Виктора Пинчука – олигарха, зятя второго президента Украины Леонида Кучмы (жилой дом и земельный участок площадью 455 квадратных метров под Симферополем), а также сбежавшего из Крыма в 2014 году политика, экс-депутата Верховной рады Андрея Сенченко. Его лишили 1/4 доли нежилого помещения в Ялте. "Важно, что среди национализированного имущества много крупных, перспективных проектов. К примеру, ООО "ЮВАС-ТРАНС" включает около 120 объектов движимого и недвижимого имущества в Керчи, ООО "КАРАКАШ АГРО" — 84 объекта в Раздольненском, Сакском и Первомайском районах. Уверен, что эти и другие комплексы заинтересуют наших, российских, предпринимателей, которые не будут тупо выкачивать из них деньги, а станут вкладываться в их развитие", - добавил спикер крымского парламента. Процесс национализации имущества украинских олигархов продолжается, заключил он.Национализация в Крыму В октябре 2022 года Госсовет Крыма разрешил признать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и их граждан. Речь идет о земельных участках и других объектах движимого и недвижимого имущества. Национализированные объекты продаются на торгах новым собственникам путем проведения открытых аукционов. На сегодняшний день уже состоялись торги по продаже национализированного имущества, включая бывшую собственность Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка, Нестора Шуфрича и других. Договоры купли-продажи заключены на более чем 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость. 500 млн рублей Крыму принесла продажа части магазинов сети "Эпицентр" (ООО "РусЛайн Ко"). Также на аукционе была продана ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма. Новый собственник заплатил за недвижимость 44,3 млн рублей. Кроме того, в конце ноября на аукционе за 370 млн рублей проданы шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Ранее депутаты крымского парламента согласовали продажу на аукционе центра отдыха "Европа" в алуштинском поселке Партенит, ранее принадлежавшего украинскому олигарху Коломойскому. Лот включает 37 объектов. В результате продажи в бюджет Крыма ожидаются поступления в размере 398 млн рублей. Также планируется выставить на аукцион национализированные предприятия ООО "Пролив" в Керчи и ООО "Консервный комбинат Арктика" в Ленинском районе. Сегодня на этих предприятиях действует временная администрация, которая контролирует все текущие организационные и административно-производственные процессы. По словам руководителей Крыма, средства от реализации национализированного имущества планируется направить на поддержку российских военнослужащих, их семей, а также на развитие городов и районов республики. Читайте также на РИА Новости Крым:Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукционНационализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублейНа что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231030/kvartira-zelenskogo-prodana-za-44-mln-rubley-1132416881.html

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национализация в крыму, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, украина