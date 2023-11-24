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Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей
Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей
В Крыму продано шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Об этом сообщили в Минимущества... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T18:44
2023-11-24T18:44
2023-11-24T18:44
национализация в крыму
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лариса кулинич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продано шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Об этом сообщили в Минимущества Крыма.Торги были организованы ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" и прошли в электронной форме, с помощью специализированной интернет-площадки.По данным пресс-службы, один из проданных объектов – здание гостиницы в Симферополе – было выставлено на продажу с начальной стоимостью 18,5 миллионов рублей, а продано за 71 миллион рублей."В торгах участвовали 8 потенциальных покупателей. Имущество санатория "Мисхор" продано за 27 млн рублей", – уточняют в Минимущества.Все вырученные средства после заключения договоров купли-продажи поступят в бюджет Республики Крым, прокомментировала министр Лариса Кулинич.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи национализированного имущества расходуются на нужды участников СВО и их семей, а также на нужды крымского бюджета.В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик", принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Речь идет о центре отдыха "Европа" в поселке Партенит.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублейСколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигарховВ Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов
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национализация в крыму, новости крыма, минимущества крыма, лариса кулинич, крымский бюджет
Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей
В Крыму на электронных торгах продали национализированные объекты украинских олигархов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продано шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Об этом сообщили в Минимущества Крыма.
"Минимуществом Крыма проведены торги по 6 объектам недвижимости на общую сумму более 370 млн рублей. В списке проданных объектов также есть национализированное имущество", – информирует официальный Telegram-канал министерства.
Торги были организованы ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" и прошли в электронной форме, с помощью специализированной интернет-площадки.
"Стоит отметить, что начальная цена торгов составляла всего около 129 млн. рублей, однако большое количество участников по каждому лоту позволило реализовать имущество на общую сумму более 370 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, один из проданных объектов – здание гостиницы в Симферополе – было выставлено на продажу с начальной стоимостью 18,5 миллионов рублей, а продано за 71 миллион рублей.
"В торгах участвовали 8 потенциальных покупателей. Имущество санатория "Мисхор" продано за 27 млн рублей", – уточняют в Минимущества.
Все вырученные средства после заключения договоров купли-продажи поступят в бюджет Республики Крым, прокомментировала министр Лариса Кулинич.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил
, что средства от продажи национализированного имущества расходуются на нужды участников СВО и их семей, а также на нужды крымского бюджета.
В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик"
, принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Речь идет о центре отдыха "Европа" в поселке Партенит.
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