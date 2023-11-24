https://crimea.ria.ru/20231124/natsionalizatsiya-v-krymu-esche-shest-obektov-prodali-za-370-mln-rubley-1133039590.html

Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей

Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Национализация в Крыму: еще шесть объектов продали за 370 млн рублей

В Крыму продано шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Об этом сообщили в Минимущества... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T18:44

2023-11-24T18:44

2023-11-24T18:44

национализация в крыму

новости крыма

минимущества крыма

лариса кулинич

крымский бюджет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму продано шесть объектов недвижимости, в числе которых есть ранее национализированное имущество украинских олигархов. Об этом сообщили в Минимущества Крыма.Торги были организованы ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым" и прошли в электронной форме, с помощью специализированной интернет-площадки.По данным пресс-службы, один из проданных объектов – здание гостиницы в Симферополе – было выставлено на продажу с начальной стоимостью 18,5 миллионов рублей, а продано за 71 миллион рублей."В торгах участвовали 8 потенциальных покупателей. Имущество санатория "Мисхор" продано за 27 млн рублей", – уточняют в Минимущества.Все вырученные средства после заключения договоров купли-продажи поступят в бюджет Республики Крым, прокомментировала министр Лариса Кулинич.Накануне глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что средства от продажи национализированного имущества расходуются на нужды участников СВО и их семей, а также на нужды крымского бюджета.В ближайшее время на аукцион будет выставлено имущество ООО "Транспорт Логистик", принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Речь идет о центре отдыха "Европа" в поселке Партенит.Читайте также на РИА Новости Крым:Квартира Зеленского в Крыму продана за 44 млн рублейСколько денег выручил Крым от продажи имущества украинских олигарховВ Крыму на аукцион выставили еще 35 национализированных объектов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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