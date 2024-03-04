https://crimea.ria.ru/20240304/v-krymu-podadut-v-sud-na-ukrainu-za-terakty-na-krymskom-mostu-1135398506.html

В Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мосту

В Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 04.03.2024

В Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мосту

В Крыму готовятся предъявить иски Украине за теракты, совершенные на Крымском мосту в октябре 2022-го и в июле 2023 года. Об этом в эфире канала "Россия24"... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T15:37

2024-03-04T15:37

2024-03-04T15:32

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму готовятся предъявить иски Украине за теракты, совершенные на Крымском мосту в октябре 2022-го и в июле 2023 года. Об этом в эфире канала "Россия24" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.Как стало известно ранее, Арбитражный суд Крыма 4 марта зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба в результате энергоблокады в сумме 3 триллионов 156 миллиардов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго".Иски о взыскании ущерба также будут поданы от предпринимателей и от общественности Крыма – таким образом, потребовать возмещения убытков сможет каждый пострадавший крымчанин.Первый теракт на Крымском мосту был совершен восьмого октября 2022 года, когда на транспортном переходе подорвали грузовой автомобиль, в результате чего загорелось семь железнодорожных цистерн с топливом. Движение поездов по железнодорожной части моста было запущено в тот же день вечером, проезд по двум полосам автомобильной части открыли 9 октября. Ремонт Крымского моста после совершения теракта был завершен в феврале 2023 года.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате этого взрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли. Движение поездов было восстановлено утром того же дня, ремонт автодорожной части досрочно завершили 14 октября 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:За блэкаут ответят: возмещения ущерба могут потребовать все крымчанеПризнает ли Россия террористами ВСУ и украинские спецслужбыУщерб от энергоблокады: Крым подаст иск к Украине на 3,1 трлн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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