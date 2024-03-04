В Крыму подадут в суд на Украину за теракты на Крымском мосту
Госсовет Крыма потребует возмещения ущерба за теракты на Крымском мосту
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоврежденная часть на Крымском мосту. 17 июля 2023
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Крыму готовятся предъявить иски Украине за теракты, совершенные на Крымском мосту в октябре 2022-го и в июле 2023 года. Об этом в эфире канала "Россия24" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Тот ущерб, который был нанесен двумя террористическими актами по Крымскому мосту, он тоже ляжет в основу наших претензий, но это уже следующая задача нашей рабочей группы", - сказал он.
Как стало известно ранее, Арбитражный суд Крыма 4 марта зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба в результате энергоблокады в сумме 3 триллионов 156 миллиардов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго".
Иски о взыскании ущерба также будут поданы от предпринимателей и от общественности Крыма – таким образом, потребовать возмещения убытков сможет каждый пострадавший крымчанин.
Первый теракт на Крымском мосту был совершен восьмого октября 2022 года, когда на транспортном переходе подорвали грузовой автомобиль, в результате чего загорелось семь железнодорожных цистерн с топливом. Движение поездов по железнодорожной части моста было запущено в тот же день вечером, проезд по двум полосам автомобильной части открыли 9 октября. Ремонт Крымского моста после совершения теракта был завершен в феврале 2023 года.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате этого взрыва пострадала девочка из Белгородской области, ее родители погибли. Движение поездов было восстановлено утром того же дня, ремонт автодорожной части досрочно завершили 14 октября 2023 года.
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