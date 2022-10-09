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По Крымскому мосту поехали пригородные поезда - РИА Новости Крым, 09.10.2022
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По Крымскому мосту поехали пригородные поезда
По Крымскому мосту поехали пригородные поезда - РИА Новости Крым, 09.10.2022
По Крымскому мосту поехали пригородные поезда
Произведенные работы позволили запустить движение пригородных поездов по Крымскому мосту, первые два состава уже проследовали по железнодорожному транспортному... РИА Новости Крым, 09.10.2022
2022-10-09T22:29
2022-10-09T22:29
крымский мост
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Произведенные работы позволили запустить движение пригородных поездов по Крымскому мосту, первые два состава уже проследовали по железнодорожному транспортному переходу во встречных направлениях, сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на главу министерства Виталия Савельева.По данным пресс-службы, первый пригородный поезд отправился из Керчи, с противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также уже проехал по Крымскому мосту. С понедельника пригородные поезда по мосту будут курсировать по расписанию. Ранее Минтранс сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется по нормативному графику. ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее. Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
https://crimea.ria.ru/20221009/putin-nazval-zakazchikov-i-ispolniteley-podryva-krymskogo-mosta-1124796234.html
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крымский мост, чп на крымском мосту
По Крымскому мосту поехали пригородные поезда

Минтранс: движение пригородных поездов запущено по Крымскому мосту

22:29 09.10.2022
 
© РИА Новости КрымЭлектричка в Крыму
Электричка в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Произведенные работы позволили запустить движение пригородных поездов по Крымскому мосту, первые два состава уже проследовали по железнодорожному транспортному переходу во встречных направлениях, сообщает пресс-служба Минтранса со ссылкой на главу министерства Виталия Савельева.
"Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов… Все работы ведутся в круглосуточном режиме, с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью, а перевозчиков – привычными логистическими маршрутами для доставки в регионы грузов для обеспечения жизнедеятельности", - сказал министр.
По данным пресс-службы, первый пригородный поезд отправился из Керчи, с противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также уже проехал по Крымскому мосту. С понедельника пригородные поезда по мосту будут курсировать по расписанию.
Ранее Минтранс сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется по нормативному графику.
ЧП на Крымском мосту произошло утром 8 октября. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов Симферополя и Севастополя после 17 часов того же дня. Движение автомобильного транспорта возобновилось часом ранее.
Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика — это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода. Полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста возложены на ФСБ.
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Крымский мостЧП на Крымском мосту
 
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