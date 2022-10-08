https://crimea.ria.ru/20221008/pervye-poezda-iz-kryma-otpravilis-v-moskvu-i-sankt-peterburg-1124781471.html

Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург

Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Первые поезда из Крыма отправились в Москву и Санкт-Петербург

Первые два поезда из Крыма на материк отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов в Симферополе и Севастополе. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T18:00

2022-10-08T18:00

2022-10-08T18:04

чп на крымском мосту

севастополь

железные дороги крыма

общество

крымский мост

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СЕВАСТОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Первые два поезда из Крыма на материк отправились в Москву и Санкт-Петербург с железнодорожных вокзалов в Симферополе и Севастополе.Двухэтажный поезд № 28 сообщением Симферополь – Москва отбыл из столицы республики в 17:10 согласно графика. С севастопольского вокзала в Санкт-Петербург в 17:15 отправился поезд № 8. Первым на Крымский мост зайдет состав из Симферополя.Пассажиры поделились с РИА Новости Крым, что до последнего не сдавали купленные билеты и весь день следили за новостями."Ожидали до последнего момента, запустят - не запустят движение. Я в командировку еду", - рассказал один из отбывающих из Севастополя в северную столицу.Ранее сообщалось, что неизменным осталось расписание и для поездов № 166 Симферополь – Москва (отправляется в 20.00), № 426 Симферополь – Кисловодск (20.30) и № 174 Евпатория – Москва (22.20).Поезда на Петербург, Москву и Кисловодск уйдут из Крыма по расписанию >>В Минтрансе сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту может быть возобновлено к 20:00 8 октября. В ведомстве отметили, что специалисты ведут подготовительные работы, связанные с восстановлением полотна моста, оценивают повреждения и требуемый объем работ, которые начнутся после завершения работы оперативных служб.Автомобильное движение по Крымскому мосту было возобновлено с 16 часов 8 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что все автомобили проходят полную процедуру досмотра. Водителей грузового транспорта он попросил воспользоваться Керченской паромной переправой, которая скоро откроется.В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что Керченская паромная переправа начнет перевозки в воскресенье, 9 октября, во второй половине дня. Сегодня это невозможно в связи с погодными условиями.Эксперт рассказал о погодных условиях в акватории Керченского пролива >>ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли три человека. Движение по транспортному переходу было приостановлено, продажа билетов на поезда отменена. Готовится к запуску паромная переправа.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Ее возглавил Марат Хуснуллин. Следователи установили личность владельца взорвавшегося грузовика – это житель Краснодарского края, по месту его жительства ведутся следственные действия.

https://crimea.ria.ru/20221008/po-krymskomu-mostu-nachato-dvizhenie-avtotransporta-1124777632.html

https://crimea.ria.ru/20221008/mintrans-rf-nazval-srok-vozobnovleniya-dvizheniya-poezdov-po-krymskomu-mostu-1124774272.html

https://crimea.ria.ru/20221008/zhdem-otpravku-na-paromy-chto-proiskhodit-na-zhd-vokzale-simferopolya-1124773458.html

севастополь

крымский мост

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чп на крымском мосту, севастополь, железные дороги крыма, общество, крымский мост