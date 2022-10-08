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Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 08.10.2022
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Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив
Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив
Паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем может быть запущено уже сегодня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T12:59
2022-10-08T13:02
сергей аксенов
крым
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем может быть запущено уже сегодня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что Керченская паромная переправа готовится к возобновлению работы после повреждения Крымского моста, уже пришли два парома, но "погодные условия вводят свои корректировки".Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД &gt;&gt;ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.Как будут ходить автобусы из Крыма и на полуостров &gt;&gt;По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
https://crimea.ria.ru/20221008/prodazha-biletov-na-poezda-v-krym-i-na-materik-otmenena-1124765413.html
https://crimea.ria.ru/20221008/spetsialisty-uzhe-obsleduyut-krymskiy-most--khusnullin-1124764580.html
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сергей аксенов, крым, крымский мост, транспорт
Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив

Аксенов: паромное сообщение между Крымом и Кубанью может быть запущено уже сегодня

12:59 08.10.2022 (обновлено: 13:02 08.10.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа. Архивное фото
Керченская паромная переправа. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем может быть запущено уже сегодня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Будет восстановлено паромное сообщение: сегодня – пассажирское, и до конца дня, скорее всего, уже будет открыто автомобильное паромное сообщение", – сказал он.
Ранее и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что Керченская паромная переправа готовится к возобновлению работы после повреждения Крымского моста, уже пришли два парома, но "погодные условия вводят свои корректировки".
Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД >>
Также, по его словам, в ближайшее время планируется организовать пассажирское сообщение с Краснодарским краем судами средней вместимости до 100 и более человек.
Железнодорожный вокзалм - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:35
Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена
ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.
Как будут ходить автобусы из Крыма и на полуостров >>
По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
10:10
Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин
 
Сергей АксеновКрымКрымский мостТранспорт
 
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Заголовок открываемого материала
12:59Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив
12:39Погода пока не позволяет запустить паромы на Керченской переправе
12:39Все ограничения на продажу продуктов и топлива в Севастополе снимают
12:29Аксенов озвучил объем запасов топлива и продуктов в Крыму
12:14ВСУ обстреливают Белгородскую область, ранена девушка
12:11В Ростуризме рассказали о ситуации с туристами в Крыму
11:56Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД
11:43В Севастополе ограничена продажа бакалеи, бензин в канистры не продают
11:20Рост в 47 регионах: оперштаб о ситуации с COVID-19
11:13Крым примет на отдых до пяти тысяч детей из Херсонской области - Сальдо
11:04На сколько дней Крыму хватит запасов топлива – Минэнерго РФ
10:49Подрыв грузовика и возгорание семи цистерн с топливом: СК о ЧП на мосту
10:35Продажа билетов на поезда в Крым и на материк отменена
10:28Как будут ходить автобусы из Крыма и на полуостров
10:27Керченская паромная переправа возобновила работу
10:10Специалисты уже обследуют Крымский мост – Хуснуллин
10:05Продуктов и топлива в Севастополе хватит на 40 дней – Развожаев
10:04По факту ЧП на Крымском мосту СК возбудил уголовное дело
09:49Крымский мост будет оперативно восстановлен – Константинов
09:46Крым обеспечен запасом продовольствия - Минпром
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