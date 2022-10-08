https://crimea.ria.ru/20221008/aksenov-rasskazal-kogda-zarabotayut-paromy-cherez-kerchenskiy-proliv-1124771578.html

Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив

Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Аксенов рассказал, когда заработают паромы через Керченский пролив

Паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем может быть запущено уже сегодня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T12:59

2022-10-08T12:59

2022-10-08T13:02

сергей аксенов

крым

крымский мост

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111258/27/1112582725_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_3956152864c8dd00007796ac7e75ff83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем может быть запущено уже сегодня. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что Керченская паромная переправа готовится к возобновлению работы после повреждения Крымского моста, уже пришли два парома, но "погодные условия вводят свои корректировки".Перевозка грузов в направлении Крыма взята на особый контроль - РЖД >>ЧП на Крымском мосту произошло в субботу утром. В результате подрыва грузового автомобиля загорелись семь цистерн с топливом, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста. Движение по транспортному переходу закрыто, продажи билетов на поезда остановлены. Готовится к запуску паромная переправа. По предварительной информации, пострадавших нет.Как будут ходить автобусы из Крыма и на полуостров >>По поручению президента создана правительственная комиссия по расследованию инцидента на Крымском мосту. Возбуждено уголовное дело. В Керчи развернуты штабы взаимодействия с Росгвардией и МВД. Кроме того, на трассе "Таврида" подготовлены пункты обогрева для водителей, туда завозится горячее питание и еда.

https://crimea.ria.ru/20221008/prodazha-biletov-na-poezda-v-krym-i-na-materik-otmenena-1124765413.html

https://crimea.ria.ru/20221008/spetsialisty-uzhe-obsleduyut-krymskiy-most--khusnullin-1124764580.html

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, крымский мост, транспорт